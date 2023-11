Elf Me: trailer e colonna sonora del film di Natale con Lillo (su Prime Video dal 24 novembre)

Disponibili il trailer ufficiale e il brano “Christmas (Baby Please Come Home)”, cover del classico natalizi di Darlen Love interpretato da Annalisa.

Il 24 novembre debutta in esclusiva su Prime Video Elf Me, il nuovo film diretto da YouNuts! che vede protagonista Lillo Petrolo. Il film è co-prodotto da Lucky Red, Goon Films e Amazon MGM Studios, affiancati da alcuni dei migliori professionisti del settore che hanno contribuito a realizzare un film di grande impatto visivo.

Elf Me – Trama e cast

La trama ufficiale: Lillo Petrolo è Trip, un elfo costruttore anticonvenzionale al servizio di Babbo Natale. I giocattoli a cui dà vita con la magia sono infatti molto particolari e, a volte, un po’ fuori controllo. Un pasticcio più grande del solito lo porta a conoscere Elia (Federico Ielapi), un ragazzino perseguitato dai bulli della scuola e con una madre giocattolaia (Anna Foglietta) i cui affari non vanno per niente bene. L’incontro con Trip cambia le loro vite e grazie a lui il business di giocattoli ha finalmente una svolta positiva. Ma proprio quando le cose sembrano andare per il verso giusto arriva un imprenditore senza scrupoli (Claudio Santamaria) a metter loro i bastoni tra le ruote.

Il cast include anche Anna Foglietta, Giorgio Pasotti, Caterina Guzzanti, Francesco Liso, Giulietta Rebeggiani, Linda Zampaglione, Vincenzo Sebastiani, Orlando Mazza, Cosimo Mazza e Fabio Rovazzi (Speaker del Polo Nord).

Elf Me – Il trailer ufficiale

Curiosità sul film





Leggi anche: 10 film da guardare la mattina da Natale

Gabriele Mainetti, Giovanni Gualdoni, Leonardo Ortolani, Marcello Cavalli firmano soggetto e sceneggiatura, quest’ultima scritta anche da Tommaso Renzoni.

Il cast tecnico: Fotografia Leonardo Mirabilia / Montaggio Francesco Galli / Casting Federica Baglioni / Scenografia Federico Costantini / Costumi Noemi Intino

YouNuts! – Note biografiche

Il film è diretto da YouNuts!, un duo di Registi e direttori della fotografia romani, composto da Antonio Usbergo & Niccolò Celaia, entrambi classe 86’. Nel 2011 cominciano a collaborare insieme, partendo dai video rap del panorama underground romano, passando poi a quelli di artisti di livello nazionale fino ad arrivare ai maggiori esponenti della musica Pop. Collaborando per le più importanti Major del paese come Sony Music, Universal Music, Warner Music, Carosello Records, BMG ed altre ancora… Durante questi 8 anni di attività hanno lavorato per artisti come: Jovanotti, Salmo, Marco Mengoni, Alessandra Amoroso, Gianna Nannini, Coez, Elisa, Gemitaiz & Madman, Tiromancino, Luca Carboni, Giorgia, Caparezza e tanti altri…Seguono e curano con attenzione tutta la costruzione e lo sviluppo di ogni progetto; Partendo dalla Creatività, proseguendo con la Regia e la Fotografia, e chiudendo spesso anche con il montaggio e la color. Appassionati e Nerd di Cinema, Serie TV, VideoGames e tutto quello che riguarda la cultura popolare degli anni 80 e 90, specie quella americana ed italiana.

Filmografia: Sotto il sole di Riccione (2020) / …altrimenti ci arrabbiamo! (2022) / Con chi viaggi (2022) / Grosso guaio all’Esquilino – La leggenda del kung fu (2023) / Elf Me (2023)

Elf Me – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Emanuele Bossi (La befana vien di notte 2), Michele Braga (Io sono Babbo Natale) e Gabriele Mainetti (Lo chiamavano Jeeg Robot).

Il brano che accompagna il trailer e la canzone del film è una nuova versione di Christmas (Baby Please Come Home) che, per questa occasione, è stata interpretata dalla splendida voce Annalisa, che ha abbandonato le vesti di cantautrice in cima alle classifiche per immergersi nel clima natalizio. La canzone sarà contenuta anche nell’edizione del nuovo album di Annalisa, “E poi siamo finiti nel vortice” (Amazon Music Edition), disponibile in esclusiva su Amazon Music.

Christmas (Baby Please Come Home) oltre ad accompagnare i titoli di testa del film Gremlins (1984) è inclusa nelle colonne sonore di Quei bravi ragazzi di Scorsese, Mamma, ho riperso l’aereo: Mi sono smarrito a New York, Love Actually – L’amore davvero, Fuga dal Natale, I Love Radio Rock, Home Sweet Home Alone – Mamma, ho perso l’aereo, Sballati per le feste!, Trafficanti e Natale, folle Natale.

“Christmas (Baby Please Come Home)” è una canzone pop originariamente cantata da Darlene Love e inclusa nella compilation natalizia del 1963, A Christmas Gift for You di Phil Spector. La canzone è stata scritta da Ellie Greenwich, Jeff Barry e Phil Spector.

Al momento dell’uscita, la canzone non è stata un successo, ma negli anni successivi è diventata un classico natalizio. Si è classificata per la prima volta nella Billboard Hot 100 nel 2018 e da allora ha raggiunto il numero 16. Ha anche raggiunto il numero sette nella classifica Holiday 100.

Il brano è stato cantato dagli U2 nel 1987 durante un sound check a Glasgow, in Scozia, durante il loro Joshua Tree Tour. Nel 1994, Mariah Carey ne ha registrato una versione e l’ha inclusa nel suo album Merry Christmas. La versione di Carey. Nel 2021, Carey ha nuovamente interpretato la canzone per il suo speciale di Natale Mariah’s Christmas: The Magic Continues.

Nel 2011, Michael Bublé ha interpretato la canzone per il suo album Christmas. Nel 2021 Keke Palmer e il cast di Sing 2 hanno realizzato una cover della canzone per uno spot pubblicitario di Natale del 2021 di Xfinity e Sky Group di Comcast e come traccia bonus della colonna sonora originale del film omonimo.

Keke Palmer e Tori Kelly hanno eseguito la canzone dal vivo nel finale della stagione 21 di The Voice con i 13 artisti migliori. La cantante Alexia ha pubblicato una cover nel novembre 2022 dal suo album di Natale My Xmas. La canzone è stata interpretata anche dai Foo Fighters, Jon Bon Jovi e altri.

Nel 2023 Cher ha pubblicato il suo primo album di Natale, Christmas, e contiene una nuova versione della canzone con Cher e Darlene Love, riunite 60 anni dopo la realizzazione della canzone originale. Love ha rivelato che le sue due cover preferite della canzone sono quella di Mariah Carey, perché “la sua è molto simile all’originale…con la sua voce fantastica”, e quella degli U2 “perché non suona come Christmas (Baby) e avevano tutte e tre le voci di sottofondo”.

Elf Me – Il poster ufficiale