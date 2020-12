Ellen Page di “Juno” e “Umbrella Academy” dichiara di essere transgender

Ellen Page, l’attrice canadese nominata all’Oscar per Juno e protagonista della recente serie tv The Umbrella Academy di Netflix, ha annunciato di essere transgender e di aver cambiato ufficialmente nome.

L’attore oltre a cambiare ufficialmente il suo nome in Elliot Page precedentemente noto come Ellen Page, si è rivolto ai suoi follower sui social media:

Ciao amici, voglio condividere con voi che sono trans, i miei pronomi sono lui / loro e il mio nome è Elliot. Mi sento fortunato a scrivere questo. Essere qui. Di essere arrivato in questo posto nella mia vita. Sento una gratitudine schiacciante per le persone incredibili che mi hanno supportato in questo viaggio. Non riesco a esprimere quanto sia straordinario amare finalmente chi sono abbastanza per perseguire il mio sé autentico. Sono stato infinitamente ispirato da tanti nella comunità trans. Grazie per il vostro coraggio, la vostra generosità e il lavoro incessante per rendere questo mondo un luogo più inclusivo e compassionevole. Offrirò tutto il supporto possibile e continuerò a lottare per una società più amorevole ed equa. Adoro il fatto di essere trans. E amo il fatto di essere queer. E più mi tengo vicino e abbraccio pienamente chi sono, più sogno, più il mio cuore cresce e più prospero. A tutte le persone trans che ogni giorno si occupano di molestie, disprezzo per se stessi, abusi e minacce di violenza: vi vedo, vi voglio bene e farò tutto il possibile per cambiare questo mondo in meglio.

Thank you for the love and the life saving work you do! @TransLifeline https://t.co/5siMDl7wG1 — Elliot Page (@TheElliotPage) December 2, 2020

Page si descrive come transgender e non binario, il che significa che la sua identità di genere non è né uomo né donna.

Nick Adams, Direttore di Transgender Media di GLAAD, ha commentato le parole di Page.

Elliot Page ci ha regalato personaggi fantastici sullo schermo ed è stato uno schietto difensore di tutte le persone LGBTQ. Ora sarà un’ispirazione per innumerevoli persone trans e non binarie. Tutte le persone transgender meritano la possibilità di essere noi stesse e di essere accettate per quello che siamo. Celebriamo oggi la straordinaria pagina di Elliot.

Page viene lanciato nel 2005 dal thriller Hard Candy, due anni dopo arriva la candidatura all’oscar per il ruolo di Juno nell’omonima commedia di Jason Reitman. Nel 2010 recita al fianco di Leonardo DiCaprio nel thriller fantascientifico Inception, nel 2014 interpreta Kitty Pryde / Shadowcat in X-Men – Giorni di un futuro passato di Bryan Singer e nel 2017 è nel cast del remake di Linea Mortale. Rivedremo Page nella serie tv The Umbrella Academy rinnovata da Netflix per una terza stagione.

Fonte: NYTimes