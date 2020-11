Eloise, l’acclamata serie di libri per bambini che segue una precoce bambina di sei anni che vive all’ultimo piano del Plaza Hotel, sarà adattata in un film live-action. Il sito Variety riporta che a scrivere il film sarà Linda Woolverton, già sceneggiatrice di Maleficent e dei film live-action La Bella e la Bestia e Il re leone.

“Eloise” è una serie di cinque libri creata negli anni ’50 dalla scrittrice, ballerina, cantante e attrice Kay Thompson, nota anche per il ruolo interpretato nel film Cenerentola a Parigi. I quattro libri della serie, illustrati da Hilary Knight, oltre al romanzo originale (Simon & Schuster, 1955) includono Eloise a Parigi (Simon & Schuster, 1957), Eloise a Christmastime (Random House, 1958) ed Eloise a Mosca (Simon & Schuster, 1959). Un quinto libro, Eloise Takes a Bawth, è stato pubblicato postumo da Simon & Schuster nel 2002, selezionato dai manoscritti originali di Thompson.

Secondo Variety il film sarà prodotto da MRC Films (Knives Out) e Handmade Films, che ha collaborato alla realizzazione di una precedente serie animata basata sui personaggi dei libri di Thompson. Trudi Francis of Handmade sarà il produttore esecutivo. Simon & Schuster, gli eredi di Thompson e lo stesso Knight sono a bordo nel team di produzione.

I co-presidenti di MRC Film, Brye Adler e Jonathan Golfman, hanno condiviso il loro sostegno per la scelta di Woolverton come scrittrice.

Linda ha contribuito a creare alcuni dei personaggi più amati di tutti i tempi. Siamo onorati e oltremodo entusiasti di collaborare con lei; e non vedo l’ora di vederla portare in vita tutto il fascino, il cuore e il furfante di Eloise.

In precedenza i libri di Thompson sono stati adattati per lo schermo in due film per la tv targati Disney e diretti da Kevin Lima: Eloise al Plaza (2003) ed Eloise a Natale (2003) entrambi interpretati da Julie Andrews e Sofia Vassilieva. Inoltre nel 2006 è stata prodotta una serie televisiva animata basata sui personaggi dei libri presentata in anteprima su Starz! Kids & Family, con Mary Matilyn Mouser nei panni di Eloise e Lynn Redgrave nei panni della tata.