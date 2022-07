Elvis di Baz Luhrmann è già in pre-ordine in DVD e Blu-Ray

Elvis, il nuovo capolavoro musicale di Baz Luhrmann, è ancora al cinema nel nostro Paese, ma già da oggi potete pre-ordinare una copia del DVD o Blu-Ray del biopic su Elvis Presley con consegna veloce inclusa il giorno della sua uscita, il 30 novembre 2022.

Disponibile in pre-ordine da poche ore, Elvis è già il film più venduto della settimana su Amazon e, c’è da giurarci, resterà ai vertici della classifica ancora a lungo. 2 ore e 39 minuti che ripercorrono l’incredibile vita di Elvis, interpretato da Austin Butler, dall’ascesa alla fama mondiale, passando per la relazione con la moglie Priscilla Presley, interpretata da Olivia DeJonge.

Elvis in DVD e Blu-Ray: tutte le edizioni in pre-ordine

Elvis: la trama ufficiale

Il film esplora la vita e la musica di Elvis Presley (Butler), viste attraverso il prisma della sua complicata relazione con l’enigmatico manager, il colonnello Tom Parker (Hanks). La storia approfondisce le complesse dinamiche tra Presley e Parker nell’arco di oltre 20 anni, dall’ascesa alla fama di Presley che raggiunse un livello di celebrità senza precedenti; sullo sfondo un panorama culturale in evoluzione e la perdita dell’innocenza in America. Al centro di questo viaggio c’è una delle persone più significative e influenti nella vita di Elvis, Priscilla Presley (Olivia DeJonge).

I trailer di Elvis

ELVIS, tutti i brani della colonna sonora ufficiale del film

1. Suspicious Minds (Vocal Intro) Elvis Presley

2. Also Sprach Zarathustra/American Trilogy Elvis Presley

3. Vegas Doja Cat

4. The King And I Eminem & CeeLo Green

5. Tupelo Shuffle Swae Lee & Diplo

6. I Got A Feelin’ In My Body (Stuart Price Remix) Elvis Presley and Stuart Price

7. Craw-Fever Elvis Presley

8. Don’t Fly Away (PNAU Remix) Elvis Presley & PNAU

9. Can’t Help Falling in Love Kacey Musgraves

10. Product of the Ghetto Elvis Presley & Nardo Wick

11. If I Can Dream Måneskin

12. Cotton Candy Land Stevie Nicks & Chris Isaak

13. Baby, Let’s Play House Austin Butler

14. I’m Coming Home (Film Mix) Elvis Presley

15. Hound Dog Shonka Dukureh

16. Tutti Frutti Les Greene

17. Strange Things Are Happening Every Day Yola

18. Hound Dog Austin Butler

19. Let It All Hang Out Denzel Curry

20. Trouble Austin Butler

21. I Got A Feelin’ In My Body Lenesha Randolph

22. Edge of Reality (Tame Impala Remix) Elvis Presley & Tame Impala

23. Summer Kisses/In My Body Elvis Presley

24. ’68 Comeback Special (Medley) Elvis Presley

25. Sometimes I Feel Like a Motherless Child Jazmine Sullivan

26. If I Can Dream Elvis Presley

27. Any Day Now Elvis Presley

28. Power of My Love Elvis Presley & Jack White

29. Vegas Rehearsal/That’s All Right Austin Butler & Elvis Presley

30. Suspicious Minds (Film Edit) Elvis Presley

31. Polk Salad Annie (Film Mix) Elvis Presley

32. Burning Love (Film Mix) Elvis Presley

33. It’s Only Love Elvis Presley

34. Suspicious Minds Paravi

35. In the Ghetto (World Turns Remix) Elvis Presley feat. Nardo Wick

36. Unchained Melody (Film Mix) Elvis Presley

I vantaggi del pre-ordine

Perché pre-ordinare un prodotto su Amazon quando è sufficiente attendere la data di uscita per acquistarlo in tutta tranquillità? La risposta è molto semplice: il prezzo applicato su Amazon.it per i prodotti non ancora messi in commercio a volte cambia tra il momento in cui l’articolo è prenotabile e il momento in cui l’articolo è messo in commercio o spedito o consegnato elettronicamente.

Ogni volta che prenoti un articolo che beneficia della Prenotazione al prezzo minimo garantito (come nel caso di Elvis), pagherai il prezzo più basso applicato su da Amazon.it tra il momento in cui hai effettuato l’ordine e il momento in cui l’articolo è messo in commercio (quando l’articolo ha una data di uscita prevista) o spedito o consegnato elettronicamente (quando l’articolo non ha una data di uscita prevista).