Emile Hirsch e Kate Bosworth nel thriller psicologico The Immaculate Room

Annunciato il cast principale del film The Immaculate Room. Il sito The Hollywood Reporter riporta che Emile Hirsch, Kate Bosworth, Ashley Greene e M. Emmet Walsh reciteranno nel thriller psicologico prodotto da Productivity Media.

Il film è stato scritto e diretto da Mukunda Michael Dewil (Vehicle 19) e la storia segue “una coppia apparentemente perfetta che prende parte ad un esperimento psicologico che li ricompenserà con 5 milioni di dollari se riusciranno rimanere in una stanza perfettamente bianca per 50 giorni. Ma la stanza è molto più di quanto sembri, e un passato nascosto e demoni privati ​​riveleranno verità inconfessabili a cui non potrebbero non sopravvivere”.

Il regista Mukunda Michael Dewil: sembra qualcosa a cui mi sarei iscritto. Mi piace sempre una bella sfida, soprattutto quando sono coinvolti molti soldi! Sono entusiasta di lavorare con un cast così forte. Dirigere un film durante il COVID è una sfida del tutto unica, ma alla fine credo che raccontare questa storia con Emile, Kate e Ashley fornirà una catarsi interna a tutti noi. Sono grato a loro e al resto del cast e della troupe e incredibilmente entusiasta di condividere questa storia.

Il produttore William G. Santor: The Immaculate Room è un thriller intelligente, sexy e umanista per i nostri tempi. Prendendo spunto da successi critici e commerciali come Black Mirror, 10 Cloverfield Lane ed Ex Machina, The Immaculate Room tocca temi sempre più rilevanti di sorveglianza e distrazione, avidità e lussuria, lo stato del nostro cervello e le nostre emozioni nel pazzo mondo di oggi . Non posso aspettare.

Il produttore Joel David Moore: Siamo entusiasti di collaborare con Productivity Media e il nostro incredibile team che ha creato un ambiente sicuro e strutturato. Crediamo che la visione di Mukunda assumerà una nuova risonanza per tanti che sperimentano le emozioni di una vita ristretta.

Hirsch ha recentemente recitato con Robert De Niro nel remake The Comeback Trail, Bosworth è apparsa con Hirsch e Mel Gibson nel thriller La forza della natura, Ashley Greene nota per il ruolo di Alice Cullen nella saga di Twilight è apparsa quest’anno nel biopic sportivo Blackjack: The Jackie Ryan Story e M. Emmet Walsh ha interpretato Mr. Proofroc nel recente Cena con delitto di Rian Johnson.