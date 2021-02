Disponibile via Magnet Releasing un nuovo trailer ufficiale americani per il thriller d’azione danese Enforcement aka Shorta. A seguito della morte di un ragazzo diciannovenne in custodia della polizia scaten ala rabbia in un ghetto della periferia di Copenaghen. Nel bel mezzo delle proteste violente si ritrovano due poliziotti di pattuglia che dopo aver visto il loro veicolo messo fuori uso devono uscire dal quartiere a piedi evitando di farsi linciare dalla folla inferocita.

Il trailer cita Walter Hill (I guerrieri della notte) e John Carpenter (Distretto 13 – Le brigate della morte) come le più evidenti fonti d’ispirazione, aggiungiamo noi Solo 2 ore di Richard Donner, End of Watch – Tolleranza zero di David Ayer e i più recenti Bushwick con Dave Bautista e l’acclamato e pluripremiato I miserabili di Ladj Ly.

La trama ufficiale:

I dettagli esatti di ciò che è accaduto mentre Talib Ben Hassi (19 anni) era sotto la custodia della polizia rimangono poco chiari. Gli agenti di polizia, Jens e Mike, sono di routine nel ghetto di Svalegården quando la notizia della morte di Talib arriva alla radio, accendendo una rabbia incontrollabile e repressa nella gioventù del ghetto, che brama vendetta. All’improvviso, i due ufficiali si ritrovano in un gioco leale e devono combattere con artigli e denti per trovare una via d’uscita.

Il cast guidato dal Jacob Lohmann del fantasy Valhalla e della serie tv The Rain e dal Simon Sears che vedremo nell’imminente serie tv Tenebre e ossa di Netflix, include Tarek Zayat, Issa Khattab, Özlem Saglanmak, Arian Kashef, Josephine Park, Dulfi Al-Jabouri, Michael Brostrup, Abdelmalik Dhaflaoui, Imad Abul-Foul, Anne Plauborg, Morten Brovn Jørgensen, Ibrahim Asmaa Ahmad e Hanin Georgis.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

“Enforcement” è co-diretto dai registi danesi esordienti Frederik Louis Hviid (regista di episodi della serie tv “Bedrag”) e Anders Ølholm (sceneggiatore della serie di film per ragazzi “Antboy”). Hviid e Ølholm dirigono da una loro sceneggiatura basata su una storia di Anders Ølholm. Il film è stato presentato in anteprima al Festival del cinema di Venezia dello scorso anno ed è già uscito in Danimarca. “Enforcement” arriverà negli Stati Uniti, in alcune sale e in VOD, a partire dal 19 marzo.

Fonte: YouTube