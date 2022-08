E.T. L’extraterrestre: nuove speciali edizioni limitate Blu-ray con gadget per il 40° anniversario

E.T. L'Extraterrestre: la colonna sonora di John Williams in edizione limitata per il 40° anniversario

E.T. l’extraterrestre, la meravigliosa fiaba fantascientifica anni ’80 di Steven Spielberg quest’anno compie il suo 40° anniversario, e come tutti i capolavori in celluloide anche questo immarcescibile classico gli anni se li porta davvero bene.

Durante un missione esplorativa un gruppo di pacifici alieni, disturbati da alcuni agenti del governo sulle loro tracce, fuggono dalla Terra in fretta e furia e lungo la strada del ritorno perdono un membro dell’equipaggio, che si ritrova sperduto e spaventato a girovagare nei pressi di un quartiere alla periferia di San Francisco. Il buffo e simpatico alieno ha un primo contatto con un ragazzino di nove anni di nome Elliott (Henry Thomas), che se in un primo momento è spaventato a morte dallo strambo visitatore, si darà in seguito un gran da fare per nasconderlo alla madre e proteggerlo dagli agenti governativi sulle sue tracce.

Il regista Steven Spielberg incanta pubblico e critica facendo sognare un’intera generazione e ponendo le basi di una fantascienza ad altissima fruibilità, che si ciba di cultura pop, vecchia Hollywood e mitologia del sogno disneyano, insomma un perfetto mix di fantascienza e fiaba della buonanotte. “E.T. l’extraterrestre” è la fiaba hollywoodiana per antonomasia, uno dei capolavori assoluti di Spielberg, memorabile proprio per la connotazione sci-fi che si innesta in un family-movie all’ennesima potenza, dove effetti speciali, protagonisti ed emozioni coinvolgono, travolgono e commuovono come non mai, risvegliando l’Elliott che è in tutti noi.

Per celebrare il suo 40° anniversario sono stati annunciati un paio di Set Regalo Blu-ray 4K Ultra HD in edizione limitata davvero imperdibili per i collezionisti e i fan del film.

Sono disponibili due opzioni esclusive, una delle quali viene fornita con un classico portapranzo, un must per i collezionisti di gadget, fornito con thermos, libretto e altri accessori.

Set regalo di E.T. L’extraterrestre per il 40° anniversario in edizione limitata [4K UHD + Blu-ray + digitale] / $ 64,99 – Esclusiva Amazon: include un portapranzo in latta con thermos, opuscolo e un certificato di autenticità.

Set regalo di E.T. L’extraterrestre per il 40° anniversario in edizione limitata [4K UHD + Blu-ray + digitale] / $ 34,96 – Esclusiva Walmart: include action figure di E.T. by Bendyfig

E.T. L’extraterrestre Speciale edizione Steelbook per il 40° anniversario [4K UHD + Blu-ray + Digital] / $ 24,99 – Disponibile in pre-ordine QUI.

I contenuti speciali delle nuove edizioni:

I diari di E.T. – Ripercorri l’esperienza quotidiana della creazione di E.T. da filmati dietro le quinte girati dal direttore della fotografia premio Oscar John Toll.

– Ripercorri l’esperienza quotidiana della creazione di E.T. da filmati dietro le quinte girati dal direttore della fotografia premio Oscar John Toll. Steven Spielberg & E.T. – Guarda un’intervista con Steven Spielberg, mentre riflette sul film e discute della sua esperienza di lavoro con gli attori, nonché della sua prospettiva generale e attuale su E.T.

– Guarda un’intervista con Steven Spielberg, mentre riflette sul film e discute della sua esperienza di lavoro con gli attori, nonché della sua prospettiva generale e attuale su E.T. La musica di E.T.: Una conversazione con John Williams – Interviste e filmati incentrati sulla relazione di lunga data tra John Williams e Steven Spielberg

– Interviste e filmati incentrati sulla relazione di lunga data tra John Williams e Steven Spielberg Disegni, Fotografie e Marketing di E.T.

E.T. Disegni di Produzione dell’illustratore Ed Verreaux

E.T. Disegni di Carlo Rambaldi

Disegni dell’astronave di Ralph McQuarrie

Disegni di Produzione dell’illustratore Ed Verreaux

Fotografie di produzione

Marketing E.T. Uno sguardo indietro – Uno sguardo speciale da parte di un insider sulla realizzazione di E.T. con interviste a Steven Spielberg, al cast e ad altri intimamente coinvolti nel film.

– Uno sguardo speciale da parte di un insider sulla realizzazione di E.T. con interviste a Steven Spielberg, al cast e ad altri intimamente coinvolti nel film. La Reunion di E.T. – Il cast e il regista si riuniscono per discutere i loro pensieri sull’impatto del film.

– Il cast e il regista si riuniscono per discutere i loro pensieri sull’impatto del film. Premiere del 20° anniversario – Il compositore John Williams ha interpretato la colonna sonora di E.T. live allo Shrine Auditorium per la premiere della riedizione di E.T. Questa featurette ci offre uno sguardo dietro le quinte di questa presentazione.

– Il compositore John Williams ha interpretato la colonna sonora di E.T. live allo Shrine Auditorium per la premiere della riedizione di E.T. Questa featurette ci offre uno sguardo dietro le quinte di questa presentazione. Scene tagliate

Trailer cinematografico

Fonte: CBR