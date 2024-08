Eternal Champions: Legendary sta sviluppando un film live-action basato sul videogame anni 90

Eternal Champions, il videogame “picchiaduro” a 16 bit di Sega per la console Sega Mega Drive sarà adattato in un lungometraggio da Legendary Pictures, lo studio dietro il “MonsterVerse”, l’universo condiviso con King Kong, Godzilla e kaijū vari.

Legendary per la sceneggiatura ha reclutato Derek Connolly che ha già adattato per il grande schermo il videogioco Pokemon: Detective Pikachu. All’attivo per lui anche Kong: Skull Island scritto per il “Monsterverse”, Star Wars: l’ascesa di Skywalker, terzo capitolo della trilogia sequel di Disney e Lucasfilm e la trilogia di Jurassic World.

David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger produrranno per Skydance, insieme a Toru Nakahara per Sega. Rob Ree sarà il produttore esecutivo, con Aimee Rivera che supervisionerà il progetto per Skydance.

Eternal Champions – La storia del gioco

La storia del gioco racconta di un essere onnisciente noto come Eternal Champion che ad un certo punto apprende che l’umanità presto scomparirà dall’esistenza a causa delle morti premature e ingiuste di individui chiave nel corso della storia, individui che erano destinati alla grandezza. Cercando di ripristinare l’equilibrio nel mondo, l’Eternal Champion preleva queste anime dal tempo prima della loro morte e le raduna. L’Eternal Champion però ha il potere di riportare in vita solo uno di questi individui, quindi organizza un torneo di combattimento che li vedrà contrapposti e dove il vincitore sarà in grado di riconquistare la propria vita e cambiare il proprio destino riportando equilibrio nell’universo, mentre i perdenti moriranno come la storia ha raccontato.

All’epoca Sega pubblicò “Eternal Champions” nella speranza di capitalizzare la mania dei giochi “picchiaduro” scatenatasi dopo l’enorme successo di Street Fighter II (1991) e Mortal Kombat (1992).

Al design del gioco e dei personaggi ha collaborato dal disegnatore di fumetti Ernie Chan, noto per aver collaborato con Marvel Comics e DC Comics e a personaggi come Batman e Conan the Barbarian.

Ciascuna delle nove fasi del gioco è basata sugli ambienti di uno dei personaggi e ognuna ha una mossa speciale denominta “overkill” che vedrà l’avversario ucciso in maniera molto più spettacolare ed eccessiva del consueto, sulla scia delle sanguinose “Fatality” di “Mortal Kombat”.

Nel Regno Unito “Eternal Champions” è stato tra i titoli “top-selling” per il Mega Drive con oltre 1.6 milioni di copie vendute a febbraio 1994.

Due anni dopo la versione originale, una versione migliorata dal titolo Eternal Champions: Challenge from the Dark Side è stata pubblicata per Sega CD. Il gioco ha anche generato due giochi spin-off, Chicago Syndicate e X-Perts.

Fonte: Deadline / Wikipedia / IMDb