Eternals: l’action figure Hot Toys della Thena di Angelina Jolie

Eternals del premio Oscar Chloe Zhao con i suo 400 milioni di dollari incassati nel mondo si è piazzato come decimo incasso più alto del 2021, ha intrigato i fan e diviso la critica che ha comunque elogiato il tentativo di infondere ad un film di supereroi temi di spessore al fine di elevarne la fruizione. Un’altra critica mossa alla Zhao è il suo avere in parte e comprensibilmente sacrificato la sua qualità artistica che l’ha contraddistinta affinché si fondesse con lo stile di un franchise cinematografico di lungo corso e ben rodato, dopotutto stiamo sempre parlando di un film di supereroi, anche se la mano di Zhao si percepisce e rende “Eternals” un film che si distingue dagli altri nel bene e nel male.

Uno dei punti di forza di “Eternals” è senza dubbio il cast che include Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani e Angelina Jolie nei panni di Thena, una guerriero d’élite che può creare qualsiasi arma con l’energia cosmica e ha sviluppa uno stretto legame con il Gilgamesh di Don Lee nel corso dei secoli. Thena soffre anche di una condizione psicologica chiamata “Mahd Wy’ry”, questa condizione le fa spesso perdere il controllo e attaccare i suoi compagni di squadra. Creduta erroneamente dagli Eterni come una forma di demenza che influenza la sua percezione del tempo a causa della sua enorme quantità di memoria accumulata, in realtà è una conseguenza della rievocazione di ricordi da parte di Thena delle sue missioni passate che erano state presumibilmente cancellate dalle menti degli Eterni.

E’ proprio alla Thena di Angelina Jolie che Hot Toys ha dedicato una nuova action figure da collezione in scala 1/6 che come potete vedere dalle immagini rende senza dubbio giustizia alla bellezza dell’attrice.

Amiamo queste persone dal giorno in cui siamo arrivati – Thena

Come Eterna, Thena fa parte di un gruppo di antichi esseri immortali che lavorano per conto dei celestiali cosmicamente potenti per proteggere l’universo. Più a suo agio in battaglia che altrove, Thena ha la capacità di usare la pura energia cosmica per formare qualsiasi arma portatile le venga in mente. Lei e gli Eterni dispersi devono riunirsi per salvare il mondo dai Devianti in un’ultima missione.

Ispirato da Eternals dei Marvel Studios, Hot Toys è entusiasta di presentare Thena, la feroce guerriera come una figura da collezione in scala 1/6 con armi incredibilmente dettagliate che immagina con energia cosmica.

Magistralmente realizzata sulla base dell’apparizione sullo schermo di Angelina Jolie nei panni di Thena in “Eternals”, la figure presenta una testa di nuova concezione scolpita con capelli biondi che presenta una straordinaria somiglianza, abito realizzato su misura e armature modellate in color champagne oro con accento metallico, le sue armi iconiche in colore traslucido con motivi geometrici dorati tra cui uno scudo, un’ascia, una lancia, una spada lunga, una spada corta e un pugnale; così come un supporto per la figure.