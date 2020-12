European Film Awards 2020, vince Un altro giro – tutti i premiati

Anche quest’anno eccoci giunti all’ultimo atto degli European Film Awards 2020. L’European Film Academy ha infatti annunciato sabato sera i vincitori dell’edizione di quest’anno, moderato dal presentatore TV tedesco Steven Gätjen e presentato dal Direttore uscente degli EFA Marion Döring, dal Presidente degli EFA Mike Downey, dal neo eletto Presidente Agnieszka Holland e dal Presidente uscente Wim Wenders.

Oltre 3800 membri dell’European Film Academy – professionisti del cinema di tutta Europa – hanno votato per i vincitori delle varie categorie, sette in totale, più una creata quest’anno. A tutto ciò vanno ad aggiungersi i vincitori delle categorie Commedia Europea e Film d’Animazione Europeo, annunciati prima della serata. Di seguito trovate tutti i premiati.

FILM EUROPEO 2020

UN ALTRO GIRO

DRUK

DIRETTO DA Thomas Vinterberg

SCRITTO DA Thomas Vinterberg & Tobias Lindholm

PRODOTTO DA Sisse Graum Jørgensen & Kasper Dissing

EUROPEAN DISCOVERY 2020 – Premio FIPRESCI

SOLE

DIRETTO DA Carlo Sironi

DOCUMENTARIO EUROPEO 2020

COLLECTIVE

COLECTIV

DIRETTO DA Alexander Nanau

REGISTA EUROPEO 2020

Thomas Vinterberg per UN ALTRO GIRO

ATTRICE EUROPEA 2020

Paula Beer in UNDINE: UN AMORE PER SEMPRE

ATTORE EUROPEO 2020

Mads Mikkelsen in UN ALTRO GIRO

SCENEGGIATORE EUROPEO 2020

Thomas Vinterberg & Tobias Lindholm per UN ALTRO GIRO

Il Board dell’EFA ha poi presentato la nuova categoria:

EFA AWARD FOR INNOVATIVE STORYTELLING:

Mark Cousins

Per WOMEN MAKE FILM: A NEW ROAD MOVIE THROUGH CINEMA

Con questo riconoscimento la European Film Academy desidera rendere omaggio al rivoluzionario documentario prodotto da Hopscotch Films, un’odissea di 14 ore che fa conoscere allo spettatore molte, sorprendenti e spesso trascurate, autrici di cinema .

Utilizzando circa un migliaio di estratti di film di tredici decenni e sei continenti, Mark Cousins indaga su come i film sono stati fatti, girati e montati; come le storie abbiano preso forma e come il cinema ritragga la vita, l’amore, la politica, lo humor e la morte, attraverso l’avvincente obiettivo di alcuni dei più grandi registi al mondo – tutte donne.

COMMEDIA EUROPEA 2020

UN ANNO CON GODOT

UN TRIOMPHE

Francia

DIRETTO DA Emmanuel Courcol

SCRITTO DA Emmanuel Courcol & Thierry de Carbonnières

PRODOTTO DA Marc Bordure & Robert Guédiguian

FILM D’ANIMAZIONE EUROPEO 2020

JOSEP

Francia, Belgio, Spagna

DIRETTO DA Aurel

SCRITTO DA Jean-Louis Milesi

PRODOTTO DA Serge Lalou