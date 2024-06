Evangeline Lilly: l’attrice di “Lost” e “Ant-Man” annuncia il suo ritiro dalla recitazione

Evangeline Lilly nota per i ruoli di Kate Austen nella serie tv Lost e più recentemente di Hope van Dyne nei film Marvel di Ant-Man, ha annunciato il suo ritiro dalla recitazione.

L’attrice 44enne ha pubblicato su Instagram una sua clip datata 2006, all’epoca l’attrice stava per affrontare la terza stagione di “Lost”. In quel vecchio video, Lilly parlava dei suoi obiettivi di carriera, che sembrerebbe aver raggiunto e che sono culminati nel diventare un membro del Marvel Cinematic Universe. L’attrice è grata per tutta la crescita personale che ha sperimentato e non ha chiuso la porta ad un suo eventuale ritorno alla recitazione se ne sentirà il bisogno.

Grazie @lost_theothers per aver riesumato questo filmato (vecchio di quasi vent’anni) in cui parlo dei miei sogni sotto (quella che sembra) una luna piena. E grazie a @femalepoetssociety per aver riesumato questo filmato (molto più vecchio) di l’incredibile #mayaangelou che esprime perfettamente ciò che provo riguardo alla vita.

Nel video sentiamo l’attrice dire: “Tra dieci anni, dove mi piacerebbe essere? Sono terrorizzata nell’ammetterlo al resto del mondo della recitazione, ma idealmente tra 10 anni mi piacerebbe essere un’attrice in pensione e avere una famiglia. Mi piacerebbe scrivere e influenzare la vita delle persone dal punto di vista umanitario.

[Clicca sull’immagine in alto per guardare il video di Evangeline Lilly su Instagram]

A seguire la fine del messaggio allegato al post in cui Lilly motiva la sua scelta e non esclude un eventuale ritorno in futuro.

Sono così piena di gioia e soddisfazione oggi mentre vivo la mia visione. Lodate Dio, mi sento così grato per le mie benedizioni. Allontanarsi da quella che sembra la scelta ovvia (ricchezza e fama) può far paura a volte, ma entrare nel proprio dharma sostituisce la paura con la realizzazione. Potrei tornare a Hollywood un giorno, ma, per ora, questo è il mio posto. È arrivata una nuova stagione e IO SONO PRONTA…e SONO FELICE. 🕊️💪🏽😊

Evangeline Lilly in una dichiarazione a Variety ha scritto: “In realtà sono stata in pausa dalla recitazione già negli ultimi tre anni (da quando ho finito di lavorare su ‘Quantumania’). Questo periodo fuori dall’attività mi ha portato un profondo senso di appagamento e gioia. Potrei tornare domani, tra due anni o mai più, ma al momento non svolgo attivamente alcun lavoro nel settore e non ho obblighi contrattuali verso nessuno. Sto dedicando il mio tempo al mio lavoro umanitario e alla mia scrittura”.

Lilly ha interpretato il ruolo di Kate Bishop in tutte e sei le stagioni di “Lost”, dal 2004 al 2010. La sua interpretazione le è valsa una nomination al Golden Globe come migliore attrice in una serie drammatica. È anche nota per aver interpretato Hope van Dyne/Wasp nell’universo cinematografico Marvel, debuttando come personaggio in “Ant-Man” del 2015 e riprendendola in “Ant-Man and the Wasp” del 2018, “Avengers: Endgame” del 2019 e “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” del 2023. Lilly ha anche interpretato Tauriel nella trilogia “Lo Hobbit” di Peter Jackson, apparendo negli ultimi due film “Lo Hobbit: La desolazione di Smaug” e “Lo Hobbit: La battaglia delle cinque armate”

L’anno scorso, Lilly ha rivelato nel podcast “Happy Sad Confused” di aver rifiutato l’offerta di Hugh Jackman di unirsi al franchise di “X-Men” e l’offerta di Joss Whedon di interpretare Wonder Woman. L’offerta per “X-Men” è arrivata durante la realizzazione di “Reel Steel” del 2011 in cui l’attrice recitava con Jackman. A quel punto, Lilly aveva appena finito “Lost” e Jackman aveva quattro film di “X-Men” al suo attivo (più un cameo in “X-Men: L’inizio”).

“[Hugh] mi ha detto, ‘Ehi, allora, i ragazzi degli X-Men mi stanno chiedendo se posso avvicinarmi a te perché sanno che non parlerai con nessuno. Sapevano che stavo lavorando con te ed erano interessati a sapere se poteva interessarti fare una cosa con gli X-Men,'” ha detto Lilly. “Ero tipo, ‘No. Non mi interessa. Non mi interessa.'”

Whedon le aveva precedentemente offerto il ruolo di Wonder Woman in un film che non era mai decollato. Lily ricorda quando ha incontrato Whedon: “Penso che la mia impressione, uscendo da lì, è stata che non ne avevo alcun desiderio e lui poteva intuirlo. Non mi ha attirato e non c’era niente nell’incontro che mi ha entusiasmato o mi ha fatto pensare, ‘Oh si devo farlo.’ Niente ha funzionato. Niente sembrava bello”, ha continuato Lilly. “Sono troppo autentica per il mo stesso bene. Voglio dire, non va bene. Se non rimarrò impressionata, te ne accorgerai subito. E forse in qualche caso è meglio non saperlo”.