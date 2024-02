Evil Dead: uno spin-off in sviluppo per il franchise horror “La Casa” prodotto da Sam Raimi

È in fase di sviluppo un film spin-off di Evil Dead – La Casa, prodotto da Sam Raimi attraverso la sua Ghost House Pictures. Pare che Raimi abbia già scelto il regista e il nome fatto è quello di Sébastien Vaniček, meglio conosciuto per aver diretto Vermin – Infested, un film horror vivamente sconsigliato agli aracnofobici.

Al momento non ci sono dettagli da condividere riguardo alla trama, ma questo progetto arriva dopo le dichiarazioni dell’attore e produttore Bruce Campbell che aveva anticipato nuovi progetti a breve termine dopo il successo del sequel/reboot La casa – Il risveglio del male (Evil Dead Rise)

Campbell all’epoca parlando del futuro del franchise “Evil Dead” dichiarò:

Probabilmente adesso li faremo più spesso, tipo ogni due o tre anni, piuttosto che ogni 10 anni. Ma, ehi, abbiamo visto con Star Wars: non vuoi logorare le persone. Tenerli sulle spine! Non abbiamo mai esagerato con Evil Dead perché non li abbiamo mai soffocati.

Campbell ha anche parlato di una guida al franchise che Raimi e suo fratello stavano scrivendo affinché altri registi ne possano beneficiare e muoversi più agevolmente tra libri maledetti e deadites:

È anche la prima volta che Sam lavora con suo fratello Ivan per creare una guida complessiva che darà ai futuri scrittori e registi un’idea di dove questa cosa dovrebbe andare dopo per collegare potenzialmente alcune di queste storie. Quindi penso che diventerà un po’ più legato col passare degli anni. Ma perché è tutta una questione di libri. Potrebbe essere un libro nel passato, un libro nel futuro. E’ ancora da decidere.

Il franchise di Evil Dead – La Casa

Tutto è iniziato nel lontano 1981 con La casa (Evil Dead), un perfetto connubio di horror low-budget e film di culto. Questo gioiellino splatterracconta le vicissitudini di un quartetto di amici in vacanza in un’isolata baita che per errore evocano spaventosi demoni lovecraftiani, viene girato da un giovanissimo ed entusiasta Sam Raimi e alcuni compagni d’università con un budget tra i 350.000 e 375.000 dollari.

Nato dal cortometraggio Within the Woods, in seguito ampliato e poi pompato in 16 mm, Evil Dead, questo il titolo originale, omaggia i grandi cult horror degli anni’70 e lo scrittore Lovecraft con la sua personalissima mitologia demoniaca fatta di mostruose e invisibili divinità che nel film di Raimi, omaggiando anche il filone della possessione demoniaca, deformano mostruosamente i corpi di cui prendono possesso.

Qui entrano in gioco gli effetti speciali in questo caso eccessivi, estremi e barocchi, curati dallo stesso Raimi e dall’amico Bart Pierce. i due riempiono lo schermo e i poveri attori con litri di lattice e sangue finto, oltre a sciorinare arti amputati e teste mozzate. Da antologia la performance dell’attore Bruce Campbell che diverrà inseparabile attore feticcio del Raimi hollywoodiano.

Con La Casa 2 Raimi cambia marcia, spinge l’acceleratore sul demenziale, con bulbi oculari lanciati in aria che finiscono in bocca ai protagonisti, mani amputate e possedute che prendono vita mostrando il dito medio al terrorizzato protagonista, teste di cervo impagliate che sghignazzano e via discorrendo, un preambolo di quella che diventerà una fumettosa incursione nel fantasy del terzo capitolo, L’armata delle tenebre, che se collegato a doppio filo al secondo film, prende con decisione ulteriore distanza dall’efferato capitolo del 1981, che di comico non aveva nulla.

Nel 2013 Fede Alvarez ha realizzato un dignitoso remake La Casa – Evil Dead prodotto da Sam Raimi e dallo stesso Bruce Campbell. La serie tv Ash vs. Evil Dead si è invece conclusa con la terza stagione e l’annuncio da parte di Campbell del pensionamento di Ash Williams, almeno per quanto riguarda film e tv, con la sola eccezione per il doppiaggio del personaggio nei videogiochi.

