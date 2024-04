Evil Dead: in sviluppo con Sam Raimi un nuovo film del franchise horror “La Casa”

Sam Raimi produrrà un nuovo film di Evil Dead aka La Casa, il franchise horror recentemente rilanciato del sequel Evil Dead Rise aka La casa – Il risveglio del male del regista Lee Cronin.

A bordo di questo nuovo film c’è Francis Galluppi, che è stato assunto per scrivere e dirigere la pellicola. Galuppi ha esordito alla regia di un lungometraggio lo scorso anno con l’apprezzato crime-thriller The Last Stop in Yuma County.

Il progetto viene descritto solo come una storia originale che Galluppi ha sviluppato e portato a Raimi e al suo team. Il progetto è allestito presso la Ghost House Pictures di Raimi con Robert Tapert che si occuperà della produzione.

Raimi ha dichiarato in una nota: “Francesco Galluppi è un narratore che sa quando farci aspettare in una tensione ribollente e quando colpirci con violenza esplosiva. È un regista che ha mostrato un controllo non comune nel suo primo lungometraggio.

Questo è uno dei due progetti Evil Dead attualmente in sviluppo. L’altro film di Evil Dead sarà diretto da Sébastien Vaniček (Infested). Il regista parlando della sua visione del film ha spiegato di voler tornare alle origini con qualcosa di particolarmente feroce e brutale:

Ho detto allo studio che volevo fare un film sgradevole, un film che fa male, dal quale esci provato. Metterò dentro tutto l’horror che ho, sarà catartico, e se non avrò rovinato la mia carriera e potrò continuare a fare film, poi passerò a qualcosa di diverso dall’horror.

Il rilancio del franchise sembra aver dato i suoi frutti e come aveva dichiarato Bruce Campbell prima dell’uscita de “La casa – Il risveglio del male” (Evil Dead Rise): “Probabilmente ora faremo un film ogni due o tre anni, piuttosto che ogni 10 anni. Ma, ehi, abbiamo visto con Star Wars: non vogliamo logorare le persone. Teniamole invece sulle spine! Gli spettatori hanno sempre ben accolto ogni nuovo progetto di Evil Dead perché non abbiamo mai esagerato nell’offerta.

