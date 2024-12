Evil Dead Burn: il nuovo film del franchise horror “La Casa” uscirà nel 2026

Qualche tempo fa vi avevamo segnalato due progetti di Evil Dead aka La Casa in sviluppo attivo. Uno dei due, quello diretto dal Sébastien Vaniček del thriller-horror con ragni killer Infested aka Vermin ora ha un titolo e una prima finestra di uscita.

Il titolo dell’Evil Dead di Vaniček sarà Evil Dead Burn e sarà nei cinema per il 2026. A momento non ci sono dettagli storia, ma il regista parlando della sua visione del film ha spiegato di voler tornare alle origini con qualcosa di particolarmente feroce e brutale (e noi non vediamo l’ora):

Ho detto allo studio che volevo fare un film sgradevole, un film che fa male, dal quale esci provato. Metterò dentro tutto l’horror che ho, sarà catartico, e se non avrò rovinato la mia carriera e potrò continuare a fare film, poi passerò a qualcosa di diverso dall’horror.

Vaniček ha anche detto che il produttore Sam Raimi gli sta dando “il 100% di libertà creativa” per giocare con la mitologia di Evil Dead e che sta cercando di incorporare nel film un ‘tocco francese'”.

L’altro “Evil Dead” in sviluppo è stato affidato al regista Francis Galluppi (The Last Stop in Yuma County), il progetto ancora senza un titolo ufficiale viene descritto solo come una storia originale che Galluppi ha sviluppato e portato a Raimi e al suo team. Il progetto è allestito presso la Ghost House Pictures di Raimi con Robert Tapert che si occuperà della produzione.

Raimi ha dichiarato in una nota: “Francesco Galluppi è un narratore che sa quando farci aspettare in una tensione ribollente e quando colpirci con violenza esplosiva. È un regista che ha mostrato un controllo non comune nel suo primo lungometraggio”.