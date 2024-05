Fantastic Machine: trailer italiano del doc premiato al Sundance con la voce narrante di Elio Germano (Al cinema dal 9 maggio)

Dal 9 maggio nei cinema italiani con Teodora Film Fantastic Machine, il documentario rivelazione di Axel Danielson e Maximilien Van Aertryck premiato al Sundance Festival e alla Berlinale. Il film è prodotto da Ruben Östlund (regista due volte vincitore della Palma d’Oro per Triangle of Sadness e The Square).

Fantastic Machine – La trama ufficiale

Sono ormai passati quasi due secoli dall’invenzione della fotografia, ma dalla camera oscura a Instagram, dalla TV in bianco e nero a YouTube, l’immagine fotografica ha sempre avuto un potere sensazionale: quello di mentire e manipolare la realtà proprio mentre sembra registrarla fedelmente. Grazie allo straordinario lavoro sui materiali d’archivio dei registi Axel Danielson e Maximilien Van Aertryck, “Fantastic Machine” ripercorre a un ritmo travolgente la storia dei media che hanno cambiato in profondità le nostre vite, svelandone i segreti più nascosti: il risultato è un racconto insieme esilarante e sconcertante che dice molte cose sulla società in cui viviamo e sul modo in cui rappresentiamo noi stessi.

Fantastic Machine – Trailer e spot tv in italiano

Note di regia

Da un lato l’obiettivo di una macchina fotografica o di una telecamera è un prolungamento dei nostri occhi, un ampliamento del nostro campo visivo. Dall’altro, bisogna ricordare che c’è sempre qualcuno dietro quell’obiettivo, che indirizza lo sguardo a favore dei propri interessi, che siano economici, politici o di altra natura… Siamo ormai arrivati ad avere circa 45 miliardi di obiettivi sul pianeta e viene da chiedersi se la miriade di immagini che vengono prodotte ogni giorno rendano più acuta la nostra visione del mondo o solo più sfocata.

Mentre prospera il consumo di immagini senza approccio critico, sperimentiamo che il mondo diventa sempre più polarizzato. Dal 2010, il numero di paesi che si sono trasformati in dittature è superiore a quelli diventati democrazie: anche per questo motivo, l’UNESCO ritiene che “l’alfabetizzazione mediatica” debba rientrare tra i diritti umani, abbia cioè un ruolo di rilievo nel contrastare queste tendenze preoccupanti. D’altra parte, anche nelle nostre scuole viene dedicato pochissimo tempo all’interpretazione delle immagini e all’apprendimento dei meccanismi del linguaggio visivo.

In quanto cineasti, amiamo qualsiasi forma e evoluzione di questa “fantastic machine”. Non possiamo smettere di meravigliarci della possibilità “che la natura rappresenti se stessa” (come si legge negli articoli di giornale del 1839, anno in cui fu rivelata al pubblico l’invenzione della macchina fotografica). Crediamo nell’immagine fotografica come strumento in grado di connettere le persone, premettendoci di condividere le nostre esperienze e creando una comprensione comune. Per questo ci auguriamo che il nostro film, spaziando dal 1839 ai giorni nostri, ossia dalle primissime immagini mai realizzate a quella che oggi si definisce “content industry”, possa aiutare a sviluppare una visione più critica del mezzo.

[Axel Danielson & Maximilien Van Aertryck]

Axel Danielson & Maximilien Van Aertryck – Note biografiche

In veste di produttori e registi, Axel Danielson e Maximilien Van Aertryck collaborano dal 2013 sotto l’egida della società di produzione svedese Plattform Produktion, fondata nel 2002 da Ruben Östlund e Erik Hemmendorff.

Prima di esordire nel lungometraggio con Fantastic Machine, i due filmmaker hanno firmato alcuni cortometraggi premiati nei festival di tutto il mondo, tra cui il celebre Ten Meter Tower (2016), in cui veniva chiesto alle persone di salire in cima a un trampolino alto dieci metri e decidere se saltare o ridiscendere. Il film, perfetto esempio di quell’approccio “antropologico” che ha reso famoso anche Östlund, è stato presentato in anteprima alla Berlinale e poi in oltre 100 festival internazionali, vincendo sia il premio della giuria che quello del pubblico a Clermont-Ferrand e entrando nella shortlist degli Oscar.

Tra i loro ultimi corti ricordiamo anche Jobs For All! (2021), dedicato all’evoluzione del lavoro nell’età industriale e selezionato come Ten Meter Tower per la piattaforma Op-Docs del New York Times. Fantastic Machine, esordio dei due nel lungometraggio, continua il loro studio del comportamento umano, anche se dal punto di vista del panorama mediatico moderno. Il film, distribuito in molti paesi, ha vinto tra gli altri il Documentary Special Jury Award al Sundance Film Festival.

Il poster ufficiale italiano