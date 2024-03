Stasera in tv: “Fantasy Island” su Rai 4

Fantasy Island, su Rai 4 la versione horror per il grande schermo di Blumhouse e Sony della popolare serie tv Fantasilandia. Il film riunisce il team dell’horror Obbligo o verità: il regista Jeff Wadlow, gli sceneggiatori Chris Roach & Jillian Jacobs e il produttore Jason Blum.

Fantasy Island – Cast e doppiatori

Michael Peña: Sig. Roarke

Maggie Q: Gwen Olsen

Lucy Hale: Melanie Cole

Austin Stowell: Patrick Sullivan

Jimmy O. Yang: Brax Weaver/Tattoo

Ryan Hansen: J. D. Weaver

Portia Doubleday: Sloane Maddison

Michael Rooker: Damon

Parisa Fitz-Henley: Julia Roarke

Mike Vogel: tenente Sullivan

Evan Evagora: Nick Taylor

Robbie Jones: Allen Chambers

Kim Coates: Devil Face

Ian Roberts: dott. Tortura

Charlotte McKinney: Chastity

Doppiatori italiani

Daniele Raffaeli: Sig. Roarke

Chiara Gioncardi: Gwen Olsen

Veronica Puccio: Melanie Cole

Emanuele Ruzza: Patrick Sullivan

Alessio Puccio: Brax Weaver/Tattoo

Marco Vivio: J. D. Weaver

Eva Padoan: Sloane Maddison

Franco Zucca: Damon

Francesca Manicone: Julia Roarke

Fabio Boccanera: tenente Sullivan

Manuel Meli: Nick Taylor

Paolo Vivio: Allen Chambers

Dario Oppido: Devil Face

Virginia Brunetti: Chastity

Fantasy Island – Trama e trailer

In “Fantasy Island”, l’enigmatico Mr. Roarke (Michael Peña) riesce a far avverare i sogni dei suoi fortunati ospiti, in un lussuoso, quanto remoto, villaggio vacanze tropicale. Ma quando le fantasie diventano incubi, gli ospiti dovranno risolvere il mistero dell’isola per fuggire e mettere in salvo le loro vite.

Dopo l’irritante “Obbligo o verità”, uno degli horror più insulsi di sempre, lo stesso team composto dal regista e co-sceneggiatore Jeff Wadlow, gli sceneggiatori Chris Roach & Jillian Jacobs e il produttore Jason Blum, si sono riuniti per “Fantasy island”. Questo “remake” rappresenta un vero e proprio manuale sul come non approcciare e aggioprnare una serie tv meravigliosa ma particolarmente datata nel format, per trasformarla in un imbarazzante teen-horror in grado di fa cadere le braccia anche al più paziente e motivato degli spettatori.

La serie tv “Fantasilandia” seguiva le particolari ed immersive vacanze di alcuni ospiti di un’isola da sogno gestita dal misterioso Mr. Rourke (Ricardo Montalbán) che era in grado di trasformare in realtà ogni più bizzarro desiderio dei visitatori. In pratica ogni ospite poteva veder realizzata e vivere in prima persona qualsiasi fantasia, che però spesso aveva dei risvolti inattesi e diventava una sorta di monito che rievocava il famoso detto “Attento a ciò che desideri”.

Jeff Wadlow regista del discreto Kick-Ass 2, ma anche del deludente Bloodshot con Vin Diesel, appiattisce ogni cosa utilizzando l’elemento thriller-horror in maniera scialba e prevedibile. Gli ospiti dell’isola sono intercambiabili, un volenteroso ma evanescente Michael Pena non aggiunge nulla al mix, che risulta mancante di violenza e gore oltre il consentito. Insomma un titolo che non può nemmeno essere ascritto tra i film brutti con fascino, ma solo un passo falso di Blumhouse tutto da dimenticare.

Curiosità sul film

Jason Blum voleva che Nicolas Cage interpretasse il signor Roarke, ma Cage ha rinunciato al ruolo.

Quando Melanie è nell’ascensore, la musica riprodotta è la sigla originale di “Fantasy Island”.

La casa iconica del film si chiama Trette Residence e si trova a Navodo Bay, nelle Fiji. I realizzatori hanno utilizzato la CGI per aggiungere la torre e alcuni altri elementi sopra e vicino alla casa, inclusa la collina rocciosa accanto ad essa. La casa e la proprietà di 60 ettari erano sul mercato nel 2017 per un valore stimato di 8,8 milioni di dollari.

Il film è una rivisitazione in chiave horror della serie tv Fantasilandia (1977) ispirata al film Quella casa nel bosco (2011) e alla serie tv Westworld – Dove tutto è concesso.

Dave Bautista era in trattative per interpretare il ruolo di Damon, ma ha dovuto abbandonare a causa di conflitti di programmazione.

La maggior parte delle riprese si sono svolte a Viani Bay, nelle Fiji. Le scene minori sono state girate a New York e nel Mississippi.

Quando il marito di Sloane guarda la televisione, sta guardando la partita di football dei Miami Hurricanes contro i Florida Gators.

Il film segna il debutto di Jeriya Benn.

La serie tv “Fantasilandia” è andata in onda onda per sette stagioni, dal 1977 al 1984, per un totale di 152 episodi e ha fruito anche di due film originali realizzati per la TV. Una serie revival cancellata dopo una sola stagione è andata in onda nel 1998.

ATTENZIONE!!! A SEGUIRE TROVATE CURIOSITA’ CHE INCLUDONO SPOILER SUL FILM



Alla fine del film viene rivelato che l’altro soprannome di Brax “T” è l’abbreviazione di Tattoo a causa di una stupida scommessa persa al college dove si era letteralmente tatuato la parola sul petto. Tattoo è stato l’assistente di Mr Roarke nella serie degli anni ’70 Fantasilandia (1977). Qualche istante prima, quando gli ospiti vedono arrivare l’aereo per portarli in salvo, Brax esclama “L’aereo, l’aereo!” Nella serie TV questo era lo slogan di Tattoo che suonava una campana e avvertiva Roarke quando vedeva arrivare gli ospiti sull’isola.

L’ultima battuta del film – Benvenuti a Fantasialndia (“Welcome to Fantasy Island”) – è la prima battuta generalmente ascoltata nella serie tv Fantasilandia (1977) quando Mister Roarke accoglie gli ospiti scesi dall’aereo.

Fantasy Island – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Bear McCreary (Godzilla II: King of the Monsters, 10 Cloverfield Lane, The Walking Dead, Battlestar Galactica, Auguri per la tua morte, Demeter – Il risveglio di Dracula, Un fantasma in casa) .

(Godzilla II: King of the Monsters, 10 Cloverfield Lane, The Walking Dead, Battlestar Galactica, Auguri per la tua morte, Demeter – Il risveglio di Dracula, Un fantasma in casa) . La colonna sonora include i brani; Fantasy Island Theme di Laurence Rosenthal / Shuffle Shuttle di Madison Sillamo / 0FXGVN di PYRMDS / Natural Born Killer di Avenged Sevenfold / Ecstasy di Adele Roberts, Frankie Gamble & Lewis Dodkins / Consume di Polaris / All in My Head di Raphael Lake & Aaron Levy / Shooting Bars di Nick Kingsley / Still We Destroy di Fit For An Autopsy / Don’t Wish Your Life Away di Jared Lee.

1. You Are One of My Guests (1:37)

2. Arrival (3:45)

3. Regret is a Disease (2:26)

4. Your Fantasy Begins Now (5:47)

5. No Soldier (5:45)

6. The Life You Wanted (2:51)

7. Panic Room (2:30)

8. Dog Tags (3:26)

9. Brax Makes His Move (2:44)

10. You Deserve It (2:04)

11. The Heart of the Island (4:38)

12. Fighting (4:28)

13. A Devil, a Pig and a Clown (6:36)

14. Not My Fantasy (2:58)

15. The Island’s Secret (3:16)

16. In the Cave (4:24)

17. Hate in My Heart (3:05)

18. Every Guest Gets a Fantasy (6:01)

19. What Happens Now (2:40)

La colonna sonora di “Fantasy Island” è disponibile su Amazon.