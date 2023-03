Fast & Furious: all’asta la Nissan Skyline guidata di Paul Walker nel quarto film della saga

In attesa dell’epilogo della saga blockbuster di Fast & Furious, finale diviso in due parti con il decimo capitolo in uscita nei cinema italiani il 18 maggio, torniamo ad ad occuparci del defunto Paul Walker a nove anni dall’incidente automobilistico in cui perse la vita. Il sito The National riporta che un’altra automobile del ricco parco macchine guidato dall’attore sul set, una Nissan Skyline R34 GT-R blu del 2000 che il personaggio di Walker, l’ex poliziotto Brian O’Conner. ha guidato in Fast & Furious – Solo parti originali (2009), quarto capitolo diretto da Justin Lin che è diventato una sorta di reboot da 360 milioni di dollari d’incassi che ha rilanciato il franchise trasformandolo nella saga planetaria che conosciamo oggi.

La Nissan Skyline R34 GT-R blu del 2000 guidata da Walker sarà posta in vendita presso la casa d’aste Bonhams che terrà una vendita online autonoma per l’auto, che durerà dal 28 aprile al 5 maggio.

La Nissan secondo la fonte ha avuto un posto di rilievo nel film, la vediamo la prima volta in un lotto sequestrato dall’FBI in cui O’Conner la sceglie per una gara su strada. O’Conner guida la Nissan Bayside Blue attraverso la Koreatown di Los Angeles e durante attività criminali come quando viene usata per contrabbandare droga attraverso il confine messicano prima che venga distrutta in un’esplosione.

Sei auto replica Skyline sono state utilizzate per filmare le scene d’azione di “Fast & Furious: Solo parti originali” ed erano modelli Skyline GT-R con specifica base non turbo realizzati per sembrare reali utilizzando i kit carrozzeria East Bear. Per le riprese in auto, un’auto “buck” con carrozzeria ritagliata è stata montata su un rimorchio e abbellita per imitare la vera Skyline GT-R. Simile a come accaduto con Fast X, la Skyline messa all’asta è stata convertita e modificata secondo le precise specifiche di Walker. La personalizzazione include sedili avvolgenti da corsa personalizzati, che rimangono nella posizione in cui li ha lasciati Walker. La Nissan Skyline GT-R è considerata una delle più grandi auto giapponesi grazie alle sue prestazioni e al pezzo di storia del cinema non fa che aumentare il fascino.

La carriera cinematografica di Paul Walker comincia nel lontano 1986 con l’horror Non aprite quell’armadio, Walker arriva da alcuni ruoli televisivi e nel film ancora adolescente fa parte di una cricca di ragazzini e adulti che uniscono le forze per sconfiggere un feroce mostro che ha l’abitudine di nascondersi negli armadi. Dodici anni più tardi arriva un ruolo nel Pleasantville di Gary Ross nei panni dello sportivo Skip, campione di basket e interesse amoroso di Reese Witherspoon, ruolo seguito da un posto nella squadra di football americano della commedia sportiva Varsity Blues. Nel 2000 l’incontro con il regista Rob Cohen per il thriller The Skulls – I teschi, che un anno più tardi lo vorrà co-protagonista al fianco di Vin Diesel nell’originale Fast & Furious. Il successo di “Fast & Furious” lancerà Walker come attore action e così arrivano i thriller d’azione Bobby Z – Il signore della droga, Running, Trappola in fondo al mare e il fantascientifico Timeline – Ai confini del tempo. Mentre l’attore continua a riprendere il ruolo di Brian O’Conner nei film di Fast & Furious reciterà anche nel thriller Lazarus Project, nell’action Takers e nella commedia d’azione Pawn Shop Chronicles. Prima della sua prematura scomparsa, Walker girerà il thriller d’azione Vehicle 19, mostrerà le sue doti di recitazione nel dramma Hours e sarà protagonista al fianco di RZA di Brick Mansions, remake dell’action francese Banlieue 13 che uscirà postumo insieme all’ultimo ruolo in “Fast & Furious 7”. Il regista James Wan dopo la morte di Walker ha creato 350 inquadrature extra utilizzando filmati d’archivio, così come i due fratelli di Walker che hanno aiutato come controfigure. Da allora Brian O’Conner è vivo e vegeto e vive con la sua famiglia lontano dalle spericolate missioni impossibili del suo ex team di assi del volante.

