Stasera in tv: “Fatima” con Harvey Keitel e Sonia Braga su Rai 1

Fatima, su Rai 1 un nuovo film di Marco Pontecorvo sulla storia dei tre giovani pastori portoghesi che nel 1917 in Portogallo riferirono di aver visto apparire la Madonna.

Fatima – Cast e personaggi

Joaquim de Almeida: padre Ferreira

Goran Višnjić: Arturo

Stephanie Gil: Lúcia dos Santos da giovane

Alejandra Howard: Jacinta Marto

Jorge Lamelas: Francisco Marto

Lúcia Moniz: Maria Rosa

Marco d’Almeida: António

Joana Ribeiro: Vergine Maria

Sônia Braga: Lúcia dos Santos

Harvey Keitel: professor Nichols

Fatima – Trama e trailer

Un dramma potente ed edificante sul potere della fede, il film racconta la storia di un pastore di 10 anni (Stephanie Gil) e dei suoi due giovani cugini a Fátima, in Portogallo, che riferiscono di aver avuto visioni della Vergine Maria. Le loro rivelazioni ispirano i credenti, ma creano anche preoccupazione tra i funzionari della Chiesa che cercano di costringerli a ritrattare la loro storia. Mentre si diffonde la parola della loro straordinaria profezia, decine di migliaia di pellegrini religiosi si riversano sul posto nella speranza di assistere ad un miracolo. Ciò che sperimentano cambierà la loro vita per sempre.

Curiosità sul film

Il film è un co-produzione Stati uniti – Portogallo diretta dal regista Marco Pontecorvo (L’oro di Scampia, Tempo instabile con probabili schiarite), figlio del regista Gillo Pontecorvo anche apprezzato direttore della fotografia, tra i suoi crediti la serie tv Il trono di spade, il dramma La tregua e il thriller Firewall – Accesso negato con Harrison Ford.

La sceneggiatura di “Fatima” è stata scritta da Pontecorvo con Valerio D’Annunzio e Barbara Nicolosi.

Joaquim de Almeida e João D’Ávila si riuniscono di nuovo dopo aver recitato insieme nel film per la TV del 1997 Fatima, anch’esso basato sugli eventi storici de tre giovani pastori a Fátima, in Portogallo.

Nel maggio 2017 la produzione ha filmato la Messa del centenario a Fatima, celebrata da Papa Francesco, e parti del filmato sono utilizzate nella sequenza dei titoli di coda. Le riprese principali sono iniziate nel settembre 2018 e il film è stato interamente girato in esterni in Portogallo con location a Fátima, Sesimbra, Cidadelhe (Pinhel), Tomar, Coimbra e Tapada de Mafra.

Per quanto riguarda altri film che hanno raccontato il “Miracolo di Fatima” ne ricordiamo quattro: Nostra Signora di Fatima film americano del 1952 nominato ad un Oscar per la migliore colonna sonora di Max Steiner; Apparitions at Fatima film franco-portoghese del 1991; The 13th Day, film britannico del 2009 e il più recente Il Miracolo di Fatima (Jacinta), film portoghese del 2017.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Paolo Buonvino (Padri e figlie, Medici, Romanzo Criminale, Incastrati, Tutto Tutto Niente Niente, La matassa, Caos Calmo, I Vicerè).

La colonna sonora include il brano "Gratia Plena" interpretato di Andrea Bocelli e composto da Paolo Buonvino.

1. Fatima

2. Where Are You?

3. I Have to Go

4. Cornfield

5. Mater Natura

6. The List

7. It’s Time

8. The Secrets of Fatima

9. Lucia

10. I Hope

11. After the Rain

12. Miracle

13. I Believe

14. Manuel

15. For Those Who Do Not Love

16. The Sun

17. For Those Who Do Not Believe

18. For Those Who Do Not Hope

19. My Prayer

20. The Angel of Portugal

21. Thank You

22. Gratia Plena – Andrea Bocelli

23. Gloria, The Gift of Life – Andrea Bocelli

24. Ave Maria Pietas – Andrea Bocelli

25. Fatima’s Dream

26. Ich Liebe

La colonna sonora di “Fatima” è disponibile su Amazon.