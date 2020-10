Festa del Cinema di Roma 2020: vince “Été 85” di François Ozon

E’ il dramma Été 85 di François Ozon a vincere il Premio del Pubblico BNL alla 15esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Come si evince dal il titolo il film, tratto dal romanzo “Danza sulla mia tomba” di Aidan Chambers, racconta l’intensa estate anni ’80 di un sedicenne in vacanza in una località balneare della Normandia.

“Ho letto il romanzo da cui è tratto il film nel 1985, quando avevo diciassette anni, e l’ho adorato. Il libro sembrava parlare personalmente all’adolescente che ero. Mi piacque così tanto che, quando iniziai a dirigere cortometraggi, mi dicevo sempre: ‘Se un giorno farò un lungometraggio, sarà un adattamento di questo romanzo’. Fino ad ora – ha dichiarato in un’intervista Ozon – non mi era venuto in mente di fare questo film perché mi sarebbe piaciuto vederlo da spettatore! Ero convinto che qualcun altro lo avrebbe realizzato, probabilmente un regista americano. Ma con mia grande sorpresa, non è mai successo…Volevo utilizzare, girando il film, i codici del genere dei film per ragazzi. Ho ripreso la storia d’amore fra i ragazzi in modo molto classico, senza ironia, per rendere questa storia una storia d’amore universale”.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

Antonio Monda direttore artistico del Festival del Cinema di Roma ha commentato la vittoria del film di Ozon.

Sono estremamente felice che Été 85 di Francois Ozon abbia vinto il premio del pubblico BNL: questo riconoscimento a un regista del suo calibro, presentato in selezione ufficiale insieme a maestri riconosciuti del cinema mondiale testimonia ulteriormente il prestigio conquistato dalla Festa in questi ultimi anni.

La trama ufficiale di Été 85:

Cosa sogni quando hai 16 anni e in una località balneare in Normandia negli anni ’80? Un migliore amico? Un patto per tutta la vita tra adolescenti? Scappare per avventure in barca o in moto? Vivere la vita a rotta di collo? No. Sogni di morire. Perché non puoi ottenere una spinta più grande della morte. Ed è questo che ti salva. Le vacanze estive stanno per iniziare e questa è la storia di come Alexis è cresciuto.

Il film è interpretato da Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge, Valeria Bruni Tedeschi e Melvil Poupaud.

François Ozon è stato candidato 3 volte alla Palma d’oro con Swimming Pool, Giovane e bella e Doppio amore. Altri film di Ozon includono Amanti criminali, 8 donne e un mistero, Il tempo che resta, Ricky – Una storia d’amore e libertà e Potiche – La bella statuina con protagonista Catherine Deneuve