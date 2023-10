Festa del Cinema di Roma: Valeria Solarino riceve il Premio Q-Cultura

Nell’ambito della Festa del Cinema di Roma annunciata la nascita di Q-Cultura, la nuova rivista culturale a cadenza trimestrale edita da Officina d’Arte OutOut e diretta da Claudio Miani, che intende imporsi come vero e proprio format di promozione culturale e che, in una logica di reciprocità e di scambio, dà spazio alle nuove forme di linguaggio e di sperimentazione artistica.

Il numero zero, dal titolo Women’s – Voci di Donne, è dedicato all’universo artistico femminile ed è stato presentato all’interno della Festa del Cinema di Roma presso lo Spazio Lazio Terra di Cinema.

Con l’introduzione della Dott.ssa in estetica e filosofia del femminismo, Roberta Cordaro sulla (ri)scoperta della Slit Aesthetics, Women’s – Voci di Donne presenta 15 storie di registe intervistate per raccontare l’universo femminile oltre ogni confine territoriale. Si alterneranno, infatti, racconti ed interviste che vedranno coinvolti paesi come il Kosovo, la Cina, la Tunisia o, ancora, il Sudafrica, la Croazia e la Grecia, per scoprire cosa voglia dire nel 2023 combattere con l’arte per la ricerca di una parità di diritto che possa accrescere e ridisegnare i confini di una società senza etichette.

Festa del Cinema di Roma e il Premio Q-Cultura

E proprio con questo spirito la rivista ha indetto anche il Premio Q-Cultura, rivolto alle artiste che nel corso della loro carriera si sono distinte per l’impegno sociale e artistico a difesa dei diritti dell’uomo e della donna. A riceverlo è stata l’attrice Valeria Solarino che da sempre si batte per l’uguaglianza e la parità di genere.

Valeria Solarino è presente alla Festa del Cinema di Roma con il film The Cage – La Gabbia presentato Fuori Concorso ad Alice nella città nella sezione Panorama Italia. Il film diretto da Massimiliano Zanin è un boxing movie adrenalinico e appassionante in cui l’MMA – sport in grande ascesa nazionale e internazionale – è il filo conduttore della storia. Un racconto intimo, delicato e toccante basato su amicizia, amore, competizione e voglia di riscatto.

Valeria Solarino – Note biografiche

Nata in Venezuela da genitori italiani, parallelamente agli studi alla facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Torino, inizia a vent’anni la sua attività di attrice professionista alla scuola del Teatro Stabile di Torino.

Il 2003 è l’anno in cui alle esperienze sul palcoscenico iniziano ad affiancarsi ruoli nel cinema. Viene notata e scelta da Mimmo Calopresti per il film La felicità non costa niente. Nello stesso anno interpreta Maja nell’opera prima di Paolo Vari e Antonio Bocola, Fame chimica, presentato al Festival di Venezia e veste i panni di Bea nel film Che ne sarà di noi di Giovanni Veronesi.

Nel 2005 viene diretta accanto a Fabio Volo da Alessandro D’Alatri nel film La febbre, grazie al quale riceve a Venezia il premio Biraghi come migliore attrice emergente. Nel 2006 recita nel film Viaggio segreto di Roberto Andò. Il 2007 la vede protagonista di Valzer di Salvatore Maira presentato alla 64ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, per il quale riceve numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Pasinetti come migliore attrice.

Nel 2008 interpreta Angela in Viola di mare di Donatella Maiorca, che le varrà la candidatura ai Nastri d’argento e il premio come migliore attrice al NICE film Festival, che le consentirà di studiare con una borsa di studio presso la prestigiosa scuola di Susan Batson a New York. Nello stesso anno è candidata al David di Donatello come migliore attrice protagonista per il film Signorina Effe di Wilma Labate. Non abbandona mai il teatro, che coltiva contemporaneamente al cinema, lavorando con diversi registi: Malosti, Vacis, Avogadro.

Nel 2010 recita nel film Vallanzasca – Gli angeli del male diretta da Michele Placido e in Italians per la regia di Giovanni Veronesi. L’anno successivo è la protagonista del film Ruggine di Daniele Gaglianone, presentato alle Giornate degli autori della 68ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Nello stesso anno è nel film corale Manuale d’amore 3 nuovamente diretta da Giovanni Veronesi.

Nel 2012 interpreta Anita Garibaldi nella omonima miniserie diretta da Claudio Bonivento su Rai1, che le varrà il premio come migliore attrice al Roma Fiction Fest. Nel 2013 partecipa alla seconda stagione della fiction Una grande famiglia 2. Il 2014 è segnato da numerose interpretazioni: è nel cast di Smetto quando voglio di Sidney Sibilia. È poi la sorella di Laetitia Casta in Una donna per amica diretto da Giovanni Veronesi ed è nel cast di La settima onda di Massimo Bonetti.

Nel 2015 è la protagonista del film La Terra dei Santi di Fernando Muraca ed è nuovamente diretta da Michele Placido nel film La Scelta. Interpreta un’assistente sociale nell’opera prima di Tommaso Agnese, Mi chiamo Maya. Torna sul piccolo schermo con la fiction di grande successo di Rai1, Una grande famiglia, e infine interpreta Francesca Morvillo, la moglie del giudice Falcone nel film Era d’Estate di Fiorella Infascelli accanto a Beppe Fiorello e Massimo Popolizio.

Nel 2016 inizia la tournée teatrale di Una giornata particolare, dal capolavoro cinematografico di Ettore Scola, dove interpreta il personaggio di Antonietta che fu di Sophia Loren, accanto a Giulio Scarpati. La tournée, accolta da grande successo, si prolunga per tre stagioni superando le 170 date. Nel 2016 interpreta il secondo e il terzo capitolo della trilogia di Smetto quando voglio: Smetto quando voglio Masterclass e Smetto quando voglio Ad Honorem (autunno 2017).

A maggio 2017 è accanto a Kim Rossi Stuart nella serie tv di successo Maltese, romanzo di un commissario di Gianluca Maria Tavarelli in onda su Rai 1. Nel 2018 è nelle sale con il nuovo film corale di Gabriele Muccino A casa tutti bene e con Quanto Basta insieme a Vinicio Marchioni per la regia di Francesco Falaschi, inoltre torna a teatro come protagonista con Il Misantropo di Molière con Giulio Scarpati per la regia di Nora Venturini.

Nel 2018 è nei cinema con i Moschettieri del Re di Giovanni Veronesi ed è la voce narrante femminile di Danza con Me di Roberto Bolle su Rai1. Viene scelta come protagonista del videoclip della canzone Tre Minuti dei Negramaro e di Attimo di Gianna Nannini. Nel 2019 recita in Dolcissime, commedia di Francesco Ghiaccio prodotta da Marco D’Amore.

Nel 2021 è ancora sul grande schermo al fianco di Pif in E noi come stronzi rimanemmo a guardare e lo stesso anni recita in Dove sto domani, opera prima come regista di Teo Mammucari prevista nelle sale entro l’anno. Nel 2023 è alla Festa del Cinema di Roma (Alice nella città) con il dramma sportivo sulle Arti Marziali Miste “The Cage – La Gabbia”-