Festa del Cinema di Roma: I vincitori della sezione “Onde Corte” di Alice nella città

“Last Call” (UK) di Harry Holland è il miglior cortometraggio del Concorso Internazionale “Onde Corte” di Alice nella città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli.

A decretare il vincitore la giuria composta da Tim Redford (Clermont-Ferrand International Short Film Festival), Giulia Steigerwalt (regista e sceneggiatrice) e Joy Monteiro (produttore) che ha assegnato anche il premio per la miglior regia a Rache Walden per “Lemon Tree” (USA), i premi come miglior attrice è Femke Vanhove per “Sibling” (Belgio), come miglior attore Ferdinand Redouloux per “L’Age Acrobatique” (Francia) e il premio per la miglior sceneggiatura a “Basri & Salma in a never-ending comedy” di Khozy Rizal (Indonesia).

Il miglior cortometraggio nella sezione Onde Corte – Panorama Italia è “Maieti” di Matteo Boscolo Gioachina e Daniele Caruso.

Assegnati anche il Premio Premiere a “If You’re Happy” di Phoebe Arnstein e il Premio Rai Cinema a “Chello’ncuollo” di Olga Torrico.

ONDE CORTE – CONCORSO INTERNAZIONALE

Premio Miglior Cortometraggio “Last Call” di Harry Holland

UK, 2023, 19’ 23”

Una donna apre la porta di un pub pieno di fumo. È Kate e sta cercando qualcuno. Dopo essersi fatta strada tra l’eclettico mix di avventori, vede un adolescente, Charlie, suo figlio. Mentre sono costretti a ripercorrere la loro storia, Kate potrà porre le domande che hanno tormentato il suo passato e decideranno il suo futuro.

Premio Miglior Sceneggiatura “Basri & Salma in a never-ending comedy” di Khozy Rizal

Indonesia, 2023, 15’

Una coppia sposata da 5 anni possiede una giostra al luna park locale. Non avendo figli, le loro giornate trascorrono prendendosi cura dei figli delle altre persone. Tra incontri con i parenti, dubbi personali e confronti esplosivi, scopriranno il motivo per cui non sono stati benedetti dalla nascita di un figlio proprio.

Premio Miglior Attrice a Femke Vanhove for “Sibling” di Laura Van Passel

Belgio, 2023, 14’ 52”

Kato, una ragazza di 16 anni, va in vacanza sulla neve con il fratellastro Alex. I due adolescenti non si conoscono molto bene e cercano di costruire un rapporto fratello-sorella. Ben presto si rendono conto di guardarsi con occhi molto diversi, e le cose si complicano.

Premio Miglior Attore: Ferdinand Redouloux for “L’âge Acrobatique”

Francia, 2023, 15’35”

Lucas, tredici anni, partecipa per la prima volta a un workshop di rock acrobatico. Nella palestra i corpi volano, il rischio di cadere è continuo e il cuore corre. Un grande salto nell’adolescenza.

Premio Miglior Regia a Rachel Walden per “Lemon Tree”

USA, 2023, 17’27”

A una fiera di Halloween, un giovane padre ruba il coniglio di un mago per impressionare il figlio di dieci anni. Il brivido del piccolo furto si dissolve rapidamente nella realtà quando il ragazzo deve riportare a casa se stesso, suo padre e il suo nuovo animale domestico.

ONDE CORTE – PANORAMA ITALIA

Premio Miglior Cortometraggio a “Maieti” di Matteo Boscolo Gioachina e Daniele Caruso

Italia, 2023, 19’ 40”

Miriam è una ragazza egiziana di seconda generazione. Vive con la madre e le sorelline a Milano, e come loro ha tatuata una piccola croce sul polso, segno identificativo della sua cultura. Per Miriam quella croce diventa sempre più pesante, come il peso della comunità, da cui tenta di evadere cercando rifugio nel gruppo di amici.

Premio Premiere Film a “If you’re Happy” di Phoebe Arnstein

UK, 2023, 18’48”

Una donna lotta contro le pressioni della maternità e usa un gioco infantile in un gruppo locale di bambini per sfogare la sua rabbia, scatenando una reazione a catena inaspettata.

Premio Rai Cinema a “Chello’ncuollo” di Olga Torrico

Italia, 2023, 20’

Renata vive in un piccolo paese di campagna dove il tempo sembra essersi fermato e la vita scorre scandita dalle attività contadine. Durante l’estate Renata ha il suo primo ciclo. Un senso di turbamento le nasce dentro quando scopre che credenze popolari sulle mestruazioni influenzano la vita delle donne nella comunità