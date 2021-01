Festival di Cannes 2021 ufficialmente rinviato a luglio

Confermato lo slittamento del Festival di Cannes 2021 causa a pandemia con l’annuncio di una nuova serie di date per l’evento di quest’anno. La decisione è stata presa dopo una riunione del consiglio di amministrazione tenutasi martedì scorso.

Le date iniziali stabilite dall’11 al 22 maggio non sono risultate più compatibili con l’imminente lockdown che sta per blindare la Francia per far fronte alla seconda ondata di COVID-19, con il festival che è stato posticipato a luglio.

“Come annunciato lo scorso autunno, il Festival di Cannes si è riservato il diritto di cambiare le sue date a seconda di come si è sviluppata la situazione sanitaria globale”, ha dichiarato Cannes in una nota ufficiale. “Inizialmente previsto dall’11 al 22 maggio 2021, il Festival si svolgerà quindi da martedì 6 a sabato 17 luglio 2021”.

La mossa, sebbene prevista, avrà un effetto domino in tutto il circuito dei festival. Il Festival del Cinema di Venezia aprirà i battenti il 1° settembre. Le nuove date di Cannes riducono a meno di due mesi la distanza tra i due festival più importanti d’Europa creando una potenziale competizione tra Cannes e Venezia per aggiudicarsi anteprime mondiali e le star da portare sui rispettivi red carpet.

Cannes è stata costretta a cancellare il festival lo scorso anno durante la prima ondata della pandemia di coronavirus. Venezia si è svolta come previsto, anche se con rigide misure di sicurezza, comprese mascherine e distanziamento sociale. Berlino quest’anno ha optato per un modello ibrido con un evento solo online che si terrà in marzo e un festival aggiuntivo gestito di persona che si terrà nella capitale tedesca a giugno.

Spike Lee che è stato nominato presidente della giuria di Cannes nel gennaio 2020, ma non è mai stato in grado di svolgere il suo compito a causa della cancellazione del festival, dovrebbe ancora guidare la giuria dell’edizione 2021.

Fonte: Variety