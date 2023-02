Stasera in tv: “Fino all’ultimo indizio” con Denzel Washington su Canale 5

Fino all’ultimo indizio, su Canale 5 il crime-thriller psicologico ambientato a Los Angeles negli anni ’90 con i premi Oscar Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto diretti dal John Lee Hancock di The Blind Side, Saving Mr. Banks e Mr. Harrigan’s Phone.

Fino all’ultimo indizio – Cast e doppiatori

Denzel Washington: vice sceriffo Joe “Deke” Deacon

Rami Malek: Det. Jim Baxter

Jared Leto: Albert Sparma

Chris Bauer: Det. Sal Rizoli

Michael Hyatt: Flo Dunigan

Terry Kinney: capitano Carl Farris

Natalie Morales: Det. Jamie Estrada

Sofia Vassilieva: Tina Salvadore

Isabel Arraiza: Ana Baxter

Joris Jarsky: sergente Rogers

Glenn Morshower: capitano Henry Davis

Doppiatori italiani

Francesco Pannofino: vice sceriffo Joe “Deke” Deacon

Gabriele Sabatini: Det. Jim Baxter

Emiliano Coltorti: Albert Sparma

Fabrizio Temperini: Det. Sal Rizoli

Emanuela Baroni: Flo Dunigan

Marco Mete: capitano Carl Farris

Eleonora Reti: Det. Jamie Estrada

Domitilla D’Amico: Ana Baxter

Daniele Raffaeli: sergente Rogers

Saverio Indrio: capitano Henry Davis

Fino all’ultimo indizio – Trama e trailer

Il Vice Sceriffo della Kern County, Joe “Deke” Deacon (Washington) viene mandato a Los Angeles per quello che doveva essere un veloce incarico di raccolta di prove. Al contrario, si trova coinvolto nella caccia al killer che sta terrorizzando la città. A guidare l’indagine, il Sergente Jim Baxter (Malek) che, colpito dall’istinto di Deke, richiede il suo aiuto non ufficiale. Ma mentre danno la caccia al killer, Baxter ignora che l’indagine sta riportando a galla alcune situazioni vissute in passato da Deke, svelando segreti scomodi che potrebbero mettere a repentaglio molto più che il suo caso.

Curiosità sul film

John Lee Hancock (“The Blind Side”, “Saving Mr. Banks”, “The Founder”) dirige il film da una sua sceneggiatura originale.

Dietro la macchina da presa, Hancock ha chiamato a lavorare con lui alcuni dei suoi collaboratori di lungo corso, tra cui il direttore della fotografia candidato all’Oscar, John Schwartzman (“Seabiscuit”, “The Founder”, “Saving Mr. Banks”), lo scenografo candidato all’ Oscar, Michael Corenblith (“Apollo 13”, “The Founder”, “The Blind Side”), il montatore Robert Frazen (“The Founder”) e il costumista Daniel Orlandi (“The Founder”, “The Blind Side”). Le musiche sono del compositore più volte candidato all’Oscar, Thomas Newman (“1917”, “Bridge of Spies”, “Saving Mr. Banks”).

Jared Leto voleva davvero evitare di interpretare un altro “personaggio cupo”, ma ha dichiarato che non poteva lasciarsi sfuggire l’opportunità di lavorare con Denzel Washington.

Lo sceneggiatore/regista John Lee Hancock ha originariamente scritto la sceneggiatura del film nel 1993 dopo aver completato il suo lavoro sul film di Clint Eastwood Un mondo perfetto (1993). Per inciso, Eastwood, il regista di quel film, intendeva che il ruolo che poi avrebbe interpretato in quel film andasse a Denzel Washington, quindi il suo casting in questo film chiude il cerchio.

La figlia di Denzel Washington, Olivia Washington, ha un ruolo nel film, la sua prima apparizione in un film con suo padre, ma la coppia ha solo un breve scambio sullo schermo all’inizio del film in una stazione di polizia.

Steven Spielberg, Clint Eastwood e Danny DeVito erano tutti originariamente assegnati per dirigere questo in diverse fasi dello svilippo. Steven Spielberg il primo regista designato nel lontano 1993 ha abbandonato il progetto perché troppo cupo.

La targa 2GAT123 (onnipresente e vicina allo status mitico come targa di Hollywood) appare intorno ai 12 minuti e può essere vista sull’auto parcheggiata nello Spot n. 28 mentre Deke e Sal attraversano il parcheggio fuori dalla stazione di polizia. la targa di scena è apparsa in numerosi altri film, tra cui Pazzi a Beverly Hills (1991) e Beverly Hills Cop II – Un piedipiatti a Beverly Hills II (1987).

Il defunto attore Brandon Lee voleva un ruolo nel film dopo aver letto la sceneggiatura nel 1993.

Quando Danny DeVito stava prendendo in considerazione la possibilità di dirigere il film, si ritiene che avrebbe anche recitato nel ruolo di Albert Sparma, il ruolo che Jared Leto ha finito poi per interpretare.

La scena di Deacon che cena al ristorante Bun N Burger è un cenno visivo a “Nighthawks” del pittore americano Edward Hopper.

C’è una copia di “Helter Skelter” (che parla degli omicidi di Manson) sullo scaffale dei libri all’interno dell’appartamento di Sparma.

Il cast comprende tre premi Oscar: Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto.

Denzel dice “As-salamu alaykum” in una scena al proprietario di un negozio, un saluto arabo usato spesso da lui e da altri attori in Malcolm X (1992).

Questa è la seconda volta che Denzel Washington guida una Chevrolet K5 in un film, prima in Deja Vu – Corsa contro il tempo (salvando Claire) su una Chevrolet Blazer e ora una GMC Jimmy.

Rami Malek e Natalie Morales hanno già recitato nella seria animata BoJack Horseman.

“Fino all’Ultimo Indizio” è prodotto dal premio Oscar® ed Emmy, Mark Johnson (“Breaking Bad”, “Rain Man”) e Hancock, con Mike Drake e Kevin McCormick come produttori esecutivi.

Il film è stato distribuito nelle sale degli Stati Uniti e in un’uscita simultanea sul servizio di streaming HBO Max per 31 giorni, come parte del piano di Warner Bros. per tutti i loro film del 2021. È stato il titolo più visto sulla piattaforma nel suo weekend di debutto ed entro la fine del suo primo mese, il film era stato visto in oltre 3 milioni di famiglie statunitensi. Per quanto riguarda gli incassi nelle sale, il film costato 30 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo 31.

Fino all’ultimo indizio – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Thomas Newman (1917, L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat, Tolkien, Thank You for Your Service, Non così vicino). Newman e il regista John Lee Hancock sono alla loro seconda collaborazione dopo Highwaymen – L’ultima imboscata.

1. Chevy Nova (2:59)

2. Musica Latina (1:55)

3. Motion to Dismiss (1:15)

4. Meat Wagon (1:05)

5. Second Story Walkup (1:45)

6. Gentlemen’s Club (1:22)

7. Hollywood Cross (1:23)

8. Shirley Temple To Go (4:47)

9. Buck Twenty (2:20)

10. Vacation Days (1:21)

11. St Agnes (2:28)

12. Wing Mirror (0:43)

13. Jack Aboud (1:29)

14. La Loma Bridge (2:07)

15. Reverend Captain (0:47)

16. Mosman’s (1:29)

17. New Disciple (1:07)

18. I Won’t Bite (4:46)

19. Padlock (0:50)

20. Get Up (1:39)

21. Strong Box (3:47)

22. End of the World (2:40)

23. Red Barrette (2:32)

24. A Dead Girl Wakes (4:59)

25. Little Things (3:45)

La colonna sonora di “Fino all’ultimo indizio” è disponibile su Amazon.