Stasera in tv: “Flashdance” con Jennifer Beals su Rete 4

Flashdance compie 40 anni, su Rete 4 torna l’immarcescibile cult anni ’80 diretto da Adrian Lyne e con un’indimenticabile Jennifer Beals. Il film è stato premiato con l’Oscar e il Golden Globe per la migliore canzone originale, “Flashdance… What a Feeling”, interpretata dalla cantante Irene Cara scomparsa lo scorso anno.

Flashdance – Cast e doppiatori

Jennifer Beals: Alexandra Owens

Michael Nouri: Nick Hurley

Lilia Skala: Hanna Long

Sunny Johnson: Jeanie Szabo

Kyle T. Heffner: Richie

Lee Ving: Johnny C.

Malcolm Danare: Cecil

Cynthia Rhodes: Tina Tech

Philip Bruns: Frank Szabo

Micole Mercurio: Rosemary Szabo

Ron Karabatsos: Jake Mawby

Belinda Bauer: Katie Hurley

Doppiatori italiani

Fiamma Izzo: Alexandra Owens

Gino La Monica: Nick Hurley

Gabriella Genta: Hanna Long

Loredana Nicosia: Jeanie Szabo

Tonino Accolla: Richie

Gianni Williams: Johnny C.

Ludovica Modugno: Tina Tech

Sergio Fiorentini: Frank Szabo

Flashdance – Trama e trailer

1983, Flashdance approda nei cinema mostrandoci le gesta, a tempo di musica, dell’attrice Jennifer Beals nei panni di Alex Owens saldatrice di giorno e ballerina di notte. Alex insegue un sogno, affrontare l’esame di ammissione all’esclusiva Accademia di Danza di Pittsburgh, ma nonostante il suo indubbio talento, insicurezza e paura la frenano. Sullo sfondo si dipana una storia d’amore con il Nick Hurley di Michael Nouri e una delle colonne sonore cinematografiche più celebri di sempre, con musiche originali del premio Oscar Giorgio Moroder (Fuga di mezzanotte) e hit indimenticabili come il brano premiato con l’Oscar “Flashdance…What a Feeling” interpretato da Irene Cara e la trascinante “Maniac” di Michael Sambello.

La critica dell’epoca, come di consueto snob e poco lungimirante, stroncò il film e ancora oggi questo coinvolgente cult anni ’80 viene ampiamente sottovalutato. Idem per la colonna sonora, accolta tiepidamente dalla critica musicale e andata “sold out” nel giro di poche settimane, con tanto di premio Oscar e Golden Globe per “What A Feeling” interpretata da Irene Cara, altre due candidature per il brano “Maniac” di Michael Sambello e un Emmy vinto da Cara per la sua performance vocale.

Curiosità sul film

La felpa senza colletto di Jennifer Beals è nata per caso. La felpa, che Beals aveva portato da casa, si era rimpicciolita durante il lavaggio e lei aveva dovuto tagliare il colletto per infilarsela sopra la testa. Quando il regista Adrian Lyne e il costumista Michael Kaplan l’hanno vista alla prova del guardaroba, entrambi l’hanno adorata e Kaplan ha migliorato l’aspetto generale della felpa per le riprese vere e proprie.

Il film è basato sulla vita dell’operaia edile/saldatrice diventata ballerina Maureen Marder che era di Toronto, non di Pittsburgh come il personaggio del film. Nel 1982, Maureen Marder firmò un accordo con la Paramount liberandola da qualsiasi pretesa riguardante diritti sul racconto della sua vita. In cambio ebbe un assegno di 2.300$. Il film in seguito ha incassato circa 200 milioni di dollari in tutto il mondo.

Marine Jahan è stata la controfigura di Jennifer Beals per le scene di ballo. Jahan è stata tenuta nascosta alla stampa perché i realizzatori non volevano rovinare l’illusione. Il salto in aria di Alex nella scena dell’audizione è stato eseguita dalla ginnasta Sharon Shapiro e la breakdance è stata eseguita da Crazy Legs. Jahan è apparsa anche nel video musicale di “Maniac”.

L’addetto al traffico che Alex imita su una melodia della “Carmen” di Bizet è famoso a Pittsburgh. Si chiama Vic Cianca ed era ben noto per il suo modo “coreografico” di dirigere il traffico a Pittsburgh per oltre 30 anni. Era conosciuto come il “Nureyev of the Intersection”, un soprannome conferitogli da Phil Musick del Pittsburgh Post-Gazette.

Nei primi anni dell’home video la Paramount ha tentato un esperimento con questo film,. A “Flashdance” è stata data un’uscita home video fortemente promossa mentre il film era ancora in programmazione in alcuni cinema. Al tempo ci si aspettava che il botteghino si riducesse a zero non appena la videocassetta fosse diventato disponibile per il noleggio. Invece la forte promozione ha causato un aumento degli incassi al botteghino.

La data di nascita che Alex inserisce nel modulo di domanda dell’accademia è 19/12/63. Questa è la vera data di nascita di Jennifer Beals.

C’è una scena tagliata in sala montaggio dalla verisone cinematografica tra Alex e Hanna, in cui Alex ammette di essere troppo insicura – e troppo impegnata – per sostenere l’esame di ammissione alla Repertory Dance Company di Pittsburgh. Hanna poi dice ad Alex che “Tutti corrono a volte…Alla fine lo capirai e allora smetterai di correre”. Questa scena può essere trovata in alcune versioni tv del film.

Jennifer Beals aveva letteralmente la metà dell’età di Michael Nouri quando hanno realizzato questo film. Lei aveva 18 anni, lui 36.

Brian De Palma avrebbe dovuto dirigere ed è stato in fase di pre-produzione per alcune settimane prima di abbandonare per girare Scarface (1983). Quattro anni dopo De Palma rifiuterà anche la possibilità di dirigere Attrazione fatale (1987), anche questa volta sostituito da Adrian Lyne.

Il regista Adrian Lyne ha deciso che la storia passata di Alex includeva il fatto che fosse stata molestata quando era bambina. Lo sceneggiatore Joe Eszterhas era inorridito, dicendo che avrebbe “affondato l’intera storia”, e ha combattuto furiosamente con Lyne. I produttori in seguito si schierarono con Eszterhas e Lyne rinunciò all’idea.

L’allora attore in difficoltà Kevin Costner ha fatto un’audizione per la parte di Nick Hurley.

Kyra Sedgwick, nota per il ruolo di Brenda Leigh Johnson nella serie tv The Closer, ha rivelato durante un’intervista nel 2012 che il suo agente gli aveva comunicato che per il provino di Flashdance avrebbe dovuto indossare un body, tacchi e non indossare i collant. Sedgwick ha ricordato quel provino: “Avevo delle palle così grandi in quei giorni. Ho pensato: ‘Non indosso un body. Invece, indosserò una minigonna e tacchi alti.’ Nel bel mezzo della mia audizione, il telefono del [regista] Adrian Lyne ha squillato e lui ha risposto. Mi sono voltato verso di lui e gli ho detto: ‘Non rispondere a quella telefonata.”

La Paramount Pictures ha concesso i diritti di produzione della sceneggiatura originale del film a Don Simpson dopo che era stato licenziato dal suo lavoro di executive con lo studio, e molti osservatori hanno ritenuto che la Paramount gli avesse deliberatamente concesso quella che pensavano fosse un progetto terribile nella speranza che Simpson fallisse e la sua carriera finisse nel baratro. A riprova che la Paramount aveva così poca fiducia nel potenziale al botteghino del film che cedette il 25% del progetto pochi giorni prima dell’uscita.

Sunny Johnson, che interpreta Jeanie, è morto all’età di 30 anni nel 1984, un anno dopo l’uscita del film, per un’emorragia cerebrale.

Le prime bozze della sceneggiatura includevano Alex che aveva un uomo gay come migliore amico. Il regista Adrian Lyne ha apprezzato questa storia perché a quel tempo era raro che i film mostrassero donne etero che hanno strette amicizie con uomini gay. Questo elemento però è stato tagliato dalla sceneggiatura finale.

Quando Alex sta compilando la domanda per la scuola di danza, i nomi dei suoi genitori sono elencati come “Alfred Owens” e “Jeanne Therese Anderson”. I veri genitori di Jennifer Beals, che interpreta Alex, si chiamano Alfred Beals e Jeanne Therese Anderson Beals.

Adrian Lyne ha raccontato che lui e i talent scout avevano ristretto le protagoniste femminili a quattro donne che includevano Jennifer Beals. Ognuno di loro aveva la sua preferita e non riuscivano a decidere. Lyne ha portato alcune segretarie dal front office e le ha fatte scegliere.

Il montaggio originale del film durava 2 ore e 20 minuti. Contro le proteste dello sceneggiatore Joe Eszterhas e del regista Adrian Lyne, i capi dello studio Michael Eisner e Jeffrey Katzenberg hanno insistito affinché il film durasse 95 minuti.

La “flash dance” è un termine reale: Wikipedia descrive il flashdancing con la seguente definizione: “La flash dance era una forma di tip tap (all’epoca il tip tap era anche chiamata jazz dance) evolutasi negli anni ’20-’30, che combinava la danza con acrobazie. Tra le più importanti troupe di flashdancing dell’epoca ci sono i Nicholas Brothers, i Four Step Brothers e i Berry Brothers.”

L’audizione finale è stata filmata alla Bob Hope Patriotic Hall di Los Angeles. Questo potrebbe spiegare i numerosi ritratti di ufficiali militari che adornano le pareti.

A Gene Simmons della rock band KISS è stato offerto il ruolo maschile principale nei panni di Nick Hurley, ma ha rifiutato per paura di non rispettare la sua immagine di “demone”.

Il film è stato ispirato da un viaggio in uno strip club di Toronto.

La Paramount ha tenuto audizioni per ballerini per una proposta di sequel di questo film. Quel film non è mai stato realizzato.

Pierce Brosnan, Robert De Niro, Richard Gere, Mel Gibson, Tom Hanks, Jack Nicholson, Joe Pesci e John Travolta sono stati presi in considerazione per il ruolo di Nick Hurley. A Burt Reynolds è stato offerto il ruolo, ma ha rifiutato a causa di conflitti di programmazione. Se Travolta avesse finito per interpretare Nick sarebbe stato ironico, dal momento che molti critici pensavano che si trattasse di un remake “fregatura” de La febbre del sabato sera.

Il film è incluso nella lista dei “Più Odiati” del famoso critico cinematografico Roger Ebert.

Al Pacino ha rifiutato la parte di Nick Hurley, perché avrebbe compromesso la sua immagine di “gangster”.

Jamie Lee Curtis, Bridget Fonda, Melanie Griffith, Mariel Hemingway, Helen Hunt, Jennifer Jason Leigh, Kathy Najimy, Michelle Pfeiffer e Sharon Stone hanno fatto il provino per il ruolo di Alex Owens.

Il regista Adrian Lyne ha rifiutato il progetto due volte.

Debra Winger ha rifiutato il ruolo di Alex Owens per recitare in Voglia di tenerezza (1983).

La stanza della scena dell’audizione è stata successivamente utilizzata in A scuola con papà (Back to School) del 1986 dove si svolge l’esame finale per Thorthon Melon.

Joe Ezterhas in seguito ha scritto il famigerato film Showgirls – su giovani ballerine esotiche che cercavano di sfuggire al lavoro faticoso delle loro vite di spogliarelliste e di entrare nel legittimo mondo dello spettacolo.

Holly Hunter ha rifiutato il ruolo di Alex Owens perché non le piaceva la sceneggiatura.

Jennifer Grey (Dairty Dancing) ha fatto molte audizioni per il ruolo di Alex ed è rimasta sorpresa quando non è stata scelta. Le è stato offerto il ruolo di Jeannie ma il suo agente l’ha rifiutato per lei.

Lorraine Bracco, Bo Derek, Daryl Hannah, Heather Locklear e Tatum O’Neal sono stati presi in considerazione per il ruolo di Alex Owens.

Secondo il libro di memorie dello sceneggiatore Joe Eszterhas “Hollywood Animal”, Demi Moore e Leslie Wing hanno fatto un’audizione per la parte di Alex. Tuttavia, la parte è stata assegnata a Jennifer Beals, quando i produttori hanno istituito un sondaggio tra i tecnici della troupe, la cui maggioranza ha deciso che sarebbe stata lei quella con cui avrebbero preferito andare a letto.

Incluso nella lista 2004 dell’American Film Institute “100 America’s Greatest Music in the Movies” per la canzone “Flashdance…What a Feeling”.

La ballerina/controfigura Marine Jahan è stata successivamente utilizzata come modello per i passi di danza di Snoopy in “È un bracchetto flashdance, Charlie Brown”.

Secondo la sua autobiografia “Is That It?” a Bob Geldof è stato offerto un ruolo in questo film, dopo che il regista Adrian Lyne è rimasto colpito dalla sua interpretazione in Pink Floyd: The Wall (1982). Geldof ha rifiutato.

Il regista Adrian Lyne ha poi diretto Attrazione fatale (1987), e lo scrittore Joe Eszterhas ha scritto Basic Instinct (1992). Michael Douglas ha recitato in entrambi i film.

A David Cronenberg è stata offerta la possibilità di dirigere, ma ha rifiutato.

Andie MacDowell è stata considerata per il ruolo di Alex Owens.

Il giudice dai capelli rossi alla fine che applaude quando Alex fa “l’elicottero”; (quando si gira sul pavimento alla fine); è interpretato da Lucy Lee Flippin; la stessa attrice che ha interpretato Eliza Jane Wilder nella serie tv La casa nella prateria.

A Janice Dickinson è stato offerto, ma ha rifiutato, il ruolo di Alex Owens.

Anche Kyle Hefner (Richie) e Stacey Pickren (la ballerina antagonista) sono apparsi insieme in A trenta secondi dalla fine (Runaway Train).

Leslie Wing ha fatto il provino per il ruolo di Alex Owens.

Nella scena in cui lasciano il balletto per andare a un appuntamento, Nick apre la porta ad Alex come un gentiluomo. Quindi Alex apre la porta a lui come ringraziamento. Questo fatto, che una donna apre la porta dell’uomo, è un gesto per dimostrare che è seriamente interessata a lui. Questo stesso gesto lo vediamo nel film “Bronx”, dove viene insegnato al figlio di Robert De Niro dal gangster locale negli anni ’60. Gli anni ’60 sono il periodo in cui Nick è cresciuto (come ha affermato in questo film).

Flashdance – La colonna sonora

Le esibizioni in discoteca di Alex (Jennifer Beals) e delle sue colleghe e altri pezzi fissi dell’allenamento sono stati selezionati tramite audizioni in cui sono state scelte le canzoni che avrebbero composto l’album della colonna sonora. Il supervisore musicale del film, Phil Ramone , ha fatto le selezioni che riteneva fossero le migliori per le rispettive scene, e il compositore Giorgio Moroder ha contribuito con tracce aggiuntive nel processo di colonna sonora del film.

, ha fatto le selezioni che riteneva fossero le migliori per le rispettive scene, e il compositore ha contribuito con tracce aggiuntive nel processo di colonna sonora del film. A Moroder venne chiesto di scrivere la colonna sonora del film e Cara e Forsey hanno scritto la maggior parte dei testi dopo che gli è stata mostrata l’ultima scena in cui il personaggio principale balla durante un’audizione per un gruppo di giudici. Hanno ritenuto che l’ambizione della ballerina di avere successo potesse fungere da metafora per realizzare qualsiasi sogno che una persona coltivi e hanno scritto testi che descrivevano come ci si sente quando la musica ispira qualcuno a ballare. La canzone finì per essere usata proprio per la scena finale così come durante i titoli di testa, mentre la protagonista viene mostrata mentre lavora come saldatrice.

”Flashdance…What a Feeling ” interpretata da Irene Cara è stata scritta da Giorgio Moroder (musica) con testi di Keith Forsey (e della stessa Cara. L’inaspettato successo al botteghino del film ha portato i negozi negli Stati Uniti a esaurire sia il singolo che il suo album principale pochi giorni dopo che “Flashdance” era nelle sale, con la casa discografica che è stata lasciata alle prese con ordini inevasi per un totale di mezzo milione di copie. La canzone è rimasta per sei settimane al numero uno della Billboard Hot 100 diventando disco d’oro e vincendo l’Oscar e il Golden Globe per la migliore canzone originale, con Cara che ha anche conquistato il Grammy Award per la migliore performance vocale pop femminile.

“Maniac” è stata scritta da Dennis Matkosky e dal suo interprete Michael Sembello. L’idea originale per la canzone è venuta a Matkosky mentre guardava un servizio giornalistico su un serial killer, che ha ispirato testi raccapriccianti che lui e Sembello hanno ampliato dopo aver trovato un film horror del 1980 con lo stesso nome (Maniac di William Lustig). Quando il regista di “Flashdance” Adrian Lyne si è affezionato alla demo della canzone utilizzata durante le riprese, il suo supervisore musicale Phil Ramone ha richiesto testi più appropriati per la loro storia su una ballerina e ha lavorato con Sembello per produrre una nuova versione per la colonna sonora. La nuova registrazione è stata utilizzata per la la famosa scena in cui la protagonista Alexandra Owens si allena a casa.

Nonostante le tiepide recensioni della critica, la colonna sonora ha trascorso due settimane al numero uno della Billboard 200 ed è stata certificata sei volte disco di platino dalla Recording Industry Association of America (RIAA), vendendo 20 milioni di copie in tutto il mondo.

Joe Esposito ha registrato la parte vocale della versione originale di “Flashdance … What A Feeling”. Il produttore Don Simpson e Adrienne Lynn hanno deciso che, poiché il personaggio principale era una donna, la canzone doveva essere cantata da una donna. Hanno assunto quindi Irene Cara per eseguire la canzone all’ultimo minuto. Cara ha riscritto il testo originale mentre andava in macchina allo studio di registrazione il giorno in cui ha registrato la canzone e ha vinto un Oscar per la sua interpretazione.

Michael Sembello ha voluto che il ritmo di “Maniac” fosse molto veloce, così da essere difficoltoso da ballare.

La cover “Gloria”, interpretata da Laura Branigan , si può ascolatre durante la routine di danza sul ghiaccio di Jeanie. Branigan e Sunny Johnson morirono entrambi in seguito ad aneurismi cerebrali.

, si può ascolatre durante la routine di danza sul ghiaccio di Jeanie. Branigan e Sunny Johnson morirono entrambi in seguito ad aneurismi cerebrali. Questo è il primo film a diventare un grande successo in gran parte grazie a MTV . Gli incassi al botteghino del fine settimana di apertura sono stati di circa 6 milioni di dollari, ma la colonna sonora è diventata immediatamente un best-seller negli Stati Uniti. I produttori musicali del film e gli artisti accreditati hanno lavorato molto rapidamente per girare video per canzoni come “What a Feeling” e “Maniac” per portarli su MTV. Gli spettatori più giovani hanno sostenuto la corsa del film ben oltre quanto previsto per i film che sono stati rilasciati al di fuori delle vacanze estive o invernali, sono stati classificati con un divieto ai 17 anni (R-rated) o non hanno coinvolto grandi star. Il film ha incassato circa 200 milioni di dollari in tutto il mondo.

. Gli incassi al botteghino del fine settimana di apertura sono stati di circa 6 milioni di dollari, ma la colonna sonora è diventata immediatamente un best-seller negli Stati Uniti. I produttori musicali del film e gli artisti accreditati hanno lavorato molto rapidamente per girare video per canzoni come “What a Feeling” e “Maniac” per portarli su MTV. Gli spettatori più giovani hanno sostenuto la corsa del film ben oltre quanto previsto per i film che sono stati rilasciati al di fuori delle vacanze estive o invernali, sono stati classificati con un divieto ai 17 anni (R-rated) o non hanno coinvolto grandi star. Il film ha incassato circa 200 milioni di dollari in tutto il mondo. Phil Collins ha rifiutato l’opportunità di scrivere una canzone per il film.

Il duo di musica elettronica americana Deep Dish ha pubblicato una canzone chiamata Flashdance nel 2004, molto tempo dopo l’uscita del film. Il brano presenta la stessa musica che viene riprodotta nei titoli di testa di Flashdance.

La colonna sonora del film ha venduto 700.000 copie nelle prime due settimane di uscita.

1. He’s A Dream – Shandi

2. Love Theme From Flashdance – Helen St. John

3. Manhunt – Karen Kamon

4. Lady, Lady, Lady – Joe “Bean” Esposito

5. Imagination – Laura Branigan

6. Seduce Me Tonight – Cycle V

7. I’ll Be There Where The Heart Is – Kim Carnes

8. Maniac – Michael Sembello

La colonna sonora di “Flashdance” è disponibile su Amazon.