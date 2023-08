Following: trailer italiano e colonna sonora del film d’esordio di Christopher Nolan (al cinema dal 24 agosto)

Dal 24 agosto 2023 arriva per la prima volta nei cinema italiani con Movies Inspired Following, il primo lungometraggio diretto dal regista Christopher Nolan, in una nuova edizione restaurata e approvata dallo stesso regista.

Following – Trama e cast

La trama ufficiale: Bill (Jeremy Theobald) è un aspirante scrittore, la cui ragione di vita è seguire gli sconosciuti che incontra per strada, scegliendoli a caso, per trovare ispirazione per le sue storie. Quando Cobb (Alex Haw), un uomo che Bill sta seguendo, lo coglie in flagrante, Bill verrà trascinato un mondo sotterraneo, iniziando un viaggio che lo porterà lontano da sé.

Il cast: Lucy Russell, John Nolan, Dick Bradsell, Gillian El-Kadi, Jennifer Angel, Nicolas Carlotti, Darren Ormandy, Guy Greenway, Tassos Stevens, Tristan Martin, Rebecca James, Paul Mason, David Bovill.

Following – Trailer e video

Curiosità sul film

“Following” è thriller neo-noir indipendente del 1998 scritto, prodotto, montato e diretto da Christopher Nolan.

Come lungometraggio d’esordio di Nolan, è stato progettato per essere il più economico possibile da realizzare. Le scene sono state provate allo sfinimento, quindi sono stati necessari solo uno o due ciak per risparmiare sulla pellicola da 16 mm, la spesa maggiore della produzione e per la quale Nolan stava pagando con il suo stipendio. Non potendo permettersi costose apparecchiature di illuminazione professionale, Nolan utilizzava principalmente la luce disponibile.

“Following” filmato su pellicola 16mm in bianco e nero è stato girato a Londra, utilizzando come location anche case di amici e della famiglia di Nolan.

Nolan ha utilizzato una struttura della trama non lineare per il film, un escamotage narrativo che ha utilizzato successivamente in Memento, Batman Begins, The Prestige, Dunkirk e Oppenheimer. Questo tipo di narrazione, ha dichiarato Nolan, riflette l’intrinseca incertezza del pubblico sui personaggi del film noir:

In una storia avvincente di questo genere ci viene continuamente chiesto di ripensare la nostra valutazione del rapporto tra i vari personaggi, e ho deciso di strutturare la mia storia in modo tale da sottolineare la comprensione incompleta del pubblico di ogni nuova scena così come è presentata.

Le riprese principali di questo film hanno richiesto più di un anno. Poiché tutti i membri del cast e della troupe avevano altri lavori a tempo pieno, potevano filmare solo il sabato – circa 15 minuti di riprese fino al completamento delle riprese.

Christopher Nolan ha avuto l’idea per il film perché avevano fatto irruzione nella sua casa e si chiedeva cosa pensassero le persone mentre andavano in giro a guardare le sue cose.

L’appartamento del protagonista è il vero appartamento in cui abitava Jeremy Theobald, l’attore che lo interpreta.

La donna seduta dietro al tavolo a cui si siede il protagonista nella tavola calda è Emma Thomas, futura moglie di Christopher Nolan.

John Nolan, l’attore che interpreta il poliziotto all’inizio e alla fine del film, è lo zio del regista.

Jeremy Theobald, Lucy Russell e John Nolan reciteranno nuovamente per Christopher Nolan in “Batman Begins”. Jeremy Theobald ha fatto anche una comparsata in Tenet. Alex Haw, al contrario, non ha più recitato in nessun altro film. Successivamente è diventato architetto.

Sulla porta d’ingresso dell’appartamento del protagonista c’è un adesivo con il logo di Batman. Sette anni dopo, Nolan girerà “Batman Begins”, dando inizio alla trilogia del Cavaliere Oscuro.

In Italia il film è stato trasmesso in televisione soltanto una volta, in lingua originale e con i sottotitoli.

Christopher Nolan non ha mai studiato cinema all’università, ma ha studiato letteratura inglese all’University College di Londra.

L’intero film è girato quasi interamente con una sola macchina da presa impugnata a mano.

L’orologio rubato da Cobb è lo stesso del film Memento (2000) di Christopher Nolan.

La narrazione salta 31 volte tra i diversi periodi di tempo della storia, rendendo complicato e sconcertante “seguire” il film.

Cobb è un ladro in questo film – o uno scassinatore, come lo intende Bill. Cobb è anche il cognome del personaggio di DiCaprio in Inception che è un ladro e ruba idee entrando nei sogni delle persone.

Following – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore David Julyan (The Descent – Discesa nelle tenebre, Eden Lake, Quella casa nel bosco, Hidden – Senza via di scampo, Crucifixion – Il male è stato invocato). Julyan e il regista Christopher Nolan collaboreranno successivamente anche per Memento, Insomnia e The Prestige.

1. Opening (0:51)

2. Theme (1:39)

3. Bruised (2:31)

4. Blond (2:58)

5. Cobb (2:03)

6. Breaking (1:48)

7. Box (2:22)

8. Photographs (1:22)

9. Confessions (3:45)

10. Closing Titles (2:04)

La colonna sonora di “Following” è disponibile su Amazon.

Il poster ufficiale