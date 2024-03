Force of Nature – Oltre l’inganno: trailer italiano del thriller “The Dry 2” con Eric Bana (Al cinema dal 14 marzo)

Dal 14 marzo 2024 nei cinema italiani con Notorious Pictures Force of Nature – Oltre l’inganno (Force of Nature: The Dry 2), sequel con Eric Bana e Anna Torv dell’acclamato thriller australiano Chi è senza peccato – The Dry interpretato dalla stesso Bana nel 2020, a sua volta adattamento cinematografico del pluripremiato romanzo del 2016 “Chi è senza peccato”, scritto da Jane Harper.

Force of Nature Oltre l’inganno – Trama e cast

Cinque donne partecipano ad un’escursione, ma solo quattro tornano. L’agente federale Aron Falk (Eric Bana) indaga sulla scomparsa, scoprendo segreti e tradimenti tra le escursioniste, cercando disperatamente la verità. Chi sta mentendo?

Il cast include anche Anna Torv, Deborra-Lee Furness, Robin McLeavy, Sisi Stringer, Lucy Ansell, Jacqueline McKenzie, Jeremy Lindsay Taylor, Richard Roxburgh, Tony Briggs, Kenneth Radley, Archie Thomson, Ash Ricardo, Ingrid Torelli, Matilda May Pawsey, Brendan Green, Samantha Jones.

Force of Nature Oltre l’inganno – Trailer e spot tv in italiano

Curiosità sul film

Il film è scritto e diretto dall’australiano Robert Connolly (The Bank – Il nemico pubblico n° 1, Underground: The Julian Assange Story, Paper Planes – Ai confini del cielo, Blueback). Connolly ha diretto anche l’originale Chi è senza peccato – The Dry.

Le riprese si sono svolte a Victoria, in Australia, nel Dandenong Ranges National Park (The Basin) nel 2022.

Il film doveva uscire nell’agosto 2023, ma lo sciopero del SAG-AFTRA ha ritardato la data di uscita di 5 mesi.

Il film è prodotto da Eric Bana, Jane Cho, Robert Connolly, Steve Hutensky, Jodi Matterson e Bruna Papandrea. Andrew Myer , Robert Patterson, Joel Pearlman, Ricci Swart e Edwina Waddy sono i produttori esecutivi.

Le musiche originali del film sono del compositore Peter Raeburn (Molly Moon e l’incredibile libro dell’ipnotismo, Nancy, L’apparenza delle cose, Handling the Undead).

Il poster italiano