Chi è senza peccato – The Dry: nuovo trailer italiano e tutte le anticipazioni sul film con Eric Bana

L’11 novembre 2021 Notorious Pictures porterà nei cinema italiano The Dry – Chi è senza peccato, il thriller poliziesco di produzione australiana del regista Robert Connolly basato su un romanzo di Jane Harper. La trama segue l’agente federale Aaron Falk torna nella sua città natale per un funerale e si ritrova a fare i conti con la morte irrisolta di un’adolescente.

Trama e cast

La trama ufficiale: “The Dry – Chi è senza peccato” racconta la storia di Aaron Falk (Eric Bana), un agente federale che dopo 20 anni fa ritorno nella sua città natale in occasione del funerale del suo vecchio amico d’infanzia Luke. La polizia locale ritiene che Luke prima di togliersi la vita abbia ucciso sua moglie e suo figlio. Falk accetta con riluttanza d’indagare sul caso per capire se si tratta di qualcosa di più di un omicidio-suicidio. Le ricerche porteranno alla luce una vecchia e profonda ferita che ha coinvolto il detective diversi anni prima, quella della morte di una ragazza di 17 anni, che era anche un’amica di Luke. Falk sospetta che ci sia un collegamento tra questi due crimini e mentre si batte per dimostrare l’innocenza del suo amico Luke e la sua, sarà costretto ad affronta il pregiudizio e la rabbia dell’intera comunità.

Il cast è completato da Genevieve O’Reilly, Keir O’Donnell, John Polson, Julia Blake, Bruce Spence, William Zappa, Matt Nable, James Frecheville, Jeremy Lindsay Taylor, Joe Klocek, BeBe Bettencourt, Claude Scott-Mitchell, Sam Corlett, Miranda Tapsell, Daniel Frederiksen, Eddie Baroo, Renee Lim, Martin Dingle Wall, Francine McAsey, Dawn Klingberg, Nick Farnell, Rosanna Lockhart, Tommy Nable e Ryder Hudson.

Chi è senza peccato – trailer e video

Primo teaser trailer italiano ufficiale pubblicato il 21 luglio 2021

Secondo trailer italiano ufficiale pubblicato l’8 ottobre 2021

Terzo trailer italiano ufficiale pubblicato 1l 19 ottobre 2021

Curiosità

Il regista Robert Connolly (The Bank – Il nemico pubblico n° 1, Underground: The Julian Assange Story, Paper Planes – Ai confini del cielo) dirige “Chi è senza peccato – The Dry” da una sua sceneggiatura scritta con Harry Cripps (Penguin Bloom, Back to the Outback) basata sul romanzo di Jane Harper.

Il film è l’adattamento cinematografico del pluripremiato romanzo del 2016 “Chi è senza peccato”, scritto da Jane Harper.

La canzone che Ellie canta quando lei, Aaron, Grant e Gretchen sono seduti attorno ad un fuoco da campo è “Under The Milkyway” dei The Church. Era un singolo del loro album del 1988 “Starfish”.

Il film è stato girato alla fine del 2018 e originariamente doveva uscire il giorno di Capodanno 2020.

Quando Scott dà ad Aaron una birra a casa sua, è una Budweiser. Questa marca di birra è insolita e piuttosto difficile da trovare in Australia, in particolare nelle aree regionali, segnando ulteriormente il personaggio di Scott come un outsider rispetto alla città.

Bruce Spence (Gerry Hadley) non è estraneo alla realizzazione di film nella Wimmera, regione dello stato australiano di Victoria; ha interpretato lo sposo nella versione cinematografica della commedia ‘Dimboola’ (1973).

Il libro originale

“Chi è senza peccato” è il romanzo di debutto della scrittrice australiana Jane Harper, pubblicato nel 2016, il libro ha ottenuto numerosi riconoscimenti tra i quali il Gold Dagger. Nata a Manchester nel 1980 E trasferitasi con la famiglia in Australia a otto anni. Dopo aver vissuto otto anni a Boronia, sobborgo di Melbourne, Harper ottenuta la cittadinanza australiana è tornata nel Regno Unito, a Hampshire, dove ha portato a termine gli studi di storia e inglese all’Università del Kent. Giornalista per tredici anni in Australia e Inghilterra, vive e lavora a Melbourne, Harper ha scritto anche “La forza della natura” (Bompiani, 2017) e “L’uomo perduto” (Bompiani, 2018).

La trama ufficiale del romanzo: Il corpo nella radura era il più fresco. Le mosche impiegarono più tempo per scoprire i due cadaveri in casa, anche se la porta mossa dal vento sembrava un invito. Quelle che si avventuravano oltre l’offerta iniziale erano premiate con un altro cadavere in camera da letto. Più piccolo, ma anche meno assediato dalla concorrenza». L’agente federale Aaron Falk è tornato da Melbourne a Kiewarra, nell’outback australiano, per i funerali del suo vecchio amico Luke Hadler, della moglie e del figlio: un omicidio-suicidio che ha risparmiato solo Charlotte, la più piccola della famiglia. La comunità è scossa; il padre di Luke chiede a Falk di indagare, ma la sua non è una richiesta, è una minaccia legata al mistero di un’altra morte violenta avvenuta anni prima, quella di Ellie Deacon, sedici anni, occhi e capelli scuri, una breve vita densa di cose non dette. Così Falk, seppure a malincuore, rimane in quel piccolo paese in cui la siccità sembra aver inaridito insieme ai campi le coscienze e tutti hanno qualcosa da nascondere. L’alleanza con Raco, il giovane, ingegnoso poliziotto locale, dà presto i suoi frutti, disseminando dubbi sulla versione ufficiale del caso e riaprendo vecchie ferite. E quando i segreti tornano a galla nessuno può più chiudere gli occhi.

La colonna sonora

Le musiche originali di “Chi è senza peccato – The Dry” sono del compositore Peter Raeburn (Molly Moon e l’incredibile libro dell’ipnotismo, Nancy, Photograph).

(Molly Moon e l’incredibile libro dell’ipnotismo, Nancy, Photograph). La colonna sonora include il brano “Under the Milky Way” interpretata da BeBe Bettencourt.

TRACK LISTINGS:

1. Open 2:43

2. Church Flashback 1:18

3. Running To Ellie’s Death 2:13

4. Don’t Lie 1:39

5. Waking Tension 2:28

6. Planting Memorial 0:58

7. Bracelet 1:49

8. Shooting Rabbits 2:16

9. Harvest 2:00

10. Fence To Rock 1:23

11. Under The Milky Way (Campfire) (BeBe Bettencourt) 1:00

12. Grant To Grant 1:23

13. CCTV Killer 3:42

14. Calf On Car 1:47

15. Photo To Tornado 1:33

16. Alibi 2:46

17. Calf Graveyard 2:14

18. Aaron Lies 1:31

19. Aarons Nightmare 1:43

20. 70000 4:50

21. Fire 3:03

22. The Truth n 6:55

23. Under The Milky Way (Peter Raeburn & BeBe Bettencourt) 2:27

24. End 0:46

