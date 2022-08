Franco Zeffirelli – Conformista Ribelle, nuovo docufilm di Anselma Dell’Olio sull’iconico regista italiano di classici intramontabili come La bisbetica domata (1967), Romeo e Giulietta (1968) e Un tè con Mussolini (1999), è stato selezionato in concorso alla 79. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia nella sezione “Venezia Classici”.

Trama e cast

“Franco Zeffirelli – Conformista ribelle” è un docufilm che racconterà i momenti decisivi, i punti di svolta, le montagne russe di una brillante, movimentata carriera internazionale e la rocambolesca esistenza umana di un grande artista italiano. Un grande protagonista oggetto di onori, osanna e critiche aspre ancora oggi.

Con i contributi di Giancarlo Antognoni, Adriana Asti, Urbano Barberini, Roberto Bolle, Fabio Canessa, Valerio Cappelli, Marina Cicogna, Sinéad Cusack, Caterina D’Amico, Tommaso D’Amico, Placido Domingo, Titti Foti, Raimonda Gaetani, Marco Gandini, Massimo Ghini, Giancarlo Giannini, Vittorio Grigolo, Jeremy Irons, Maurizio Millenotti, Andrea Minuz, Dario Nardella, Daniel Oren, Francesco Papa, Gianni Quaranta, Riccardo Tozzi, Luca Verdone, Alessio Vlad, Pippo Zeffirelli.

Curiosità

“Franco Zeffirelli – Conformista Ribelle” è scritto e diretto da Anselma Dell’Olio, già autrice di due celebri retrospettive su due grandi Maestri del passato: Fellini degli Spiriti su Federico Fellini e La Lucida Follia di Marco Ferreri che le è valso il David di Donatello per Miglior Documentario.

Franco Zeffirelli, scomparso a Roma il 15 giugno 2019, ha vinto 5 David di Donatello (incluso un David speciale alla carriera) e ricevuto due candidature all’Oscar al miglior regista nel 1969 per Romeo e Giulietta e alla miglior scenografia nel 1983 per La Traviata.

Il film è prodotto da Francesca Verdini con Pietro Peligra e realizzato con il patrocinio della Fondazione Zeffirelli Onlus. La Fondazione Franco Zeffirelli nasce a Firenze nel 2017 per volere del Maestro che ha voluto così donare alla sua ciEà e al mondo intero il patrimonio artistico realizzato in settanta anni di carriera e composto di bozze, storyboard, modellini, costumi, foto di scena e di set e installazioni multimediali. La Fondazione contiene al suo interno il museo, l’archivio e la biblioteca. Al suo interno svolge attività di formazione nel campo dei mes2eri dello spettacolo attraverso il Centro Internazionale per le arti dello Spettacolo.

“Franco Zeffirelli – Conformista Ribelle” è una produzione La Casa Rossa e RS Productions in collaborazione con RAI Cinema.

Note di produzione

Bellissimo come una star di Hollywood, da origini come figlio di N. N. è salito alla fama planetaria come regista, art director, pittore, ideatore di cinema, teatro e opera lirica. Il progetto verrà impreziosito da interviste originali e d’epoca con le star più acclamate che l’hanno conosciuto, ammirato e amato, tra le quali Maria Callas, Elizabeth Taylor, Richard Burton, Anna Magnani, e con i familiari, amici e collaboratori più stretti. Ci saranno clip dai suoi film e documentari, dalle sue opere liriche, e materiali di archivio, foto, disegni e molto altro, intesseranno un coinvolgente racconto che renderà giustizia alla persona e all’artista – non solo “il Maestro” – in tutte le sue multiformi e anche opposte sfaccettature. Il suo carattere dualistico si manifesta nella sua vasta produzione artistica, ma anche nelle sue scelte politiche, nella sua spiritualità e amore per il mistero, nelle amicizie e nelle leggendarie polemiche con critici avversari. Questo scontro di opposti offrirà un ritratto a tutto tondo, con alti e bassi continui, di un artista che ha promosso e onorato la cultura italiana più alta e più popolare nelle grandi capitali mondiali per molti decenni. Un grande protagonista oggetto di onori, osanna e critiche aspre ancora oggi. Tutto questo e molto altro è “Franco Zeffirelli – Conformista ribelle”.