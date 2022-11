Freeze: trailer e anticipazioni dell’horror di Charlie Steeds miglior film all’H.P. Lovecraft Film Festival 2022

Recentemente premiato come Miglior Film all’H.P. Lovecraft Film Festival 2022, è disponibile un trailer di Freeze, un horror ispirato all’immaginario letterario del “Solitario di Providence” scritto e diretto da Charlie Steeds (The Barge People).

La trama ufficiale: In una missione di salvataggio al Polo Nord per recuperare un vecchio amico e il suo equipaggio di spedizione dispersi, il Capitano Mortimer ottiene più di quanto si aspettasse quando la sua nave viene bloccata nella calotta glaciale e assalita da creature anfibie assetate di sangue. Mortimer e il suo equipaggio sopravvissuto fuggono dalla nave, iniziando un pericoloso viaggio per trovare un luogo sicuro in una landa desolata ghiacciata. Soffrendo per la fame, a rischio congelamento e afflitti da una lenta e strisciante follia, il gruppo di soprevvissuti trova rifugio all’interno di una montagna innevata, ma sono al sicuro come pensano, o sono entrati nel cuore della tana delle Creature?