Glorious: trailer e anticipazioni della commedia horror lovecraftiana di Shudder

Recentemente presentato in anteprima nazionale al TOHorror Fantastic Film Fest Glorious, un nuovo film originale di Shudder che miscela commedia e horror con intriganti suggestioni lovecraftiane, e sembra avere tutte le carte in regola per diventare un cult. Dopo una brutta rottura, Wes finisce in una remota stazione di servizio, chiuso all’interno del bagno con una figura misteriosa che parla da una cabina adiacente. Il film descritto come “Psichedelico, comico, straordinariamente caotico ed emotivamente sorprendentemente” è interpretato da Ryan Kwanten e J.K. Simmons.

Glorious – trama e cast

La trama ufficiale: Non è un bel periodo per Wes (Ryan Kwanten). Ha seri problemi con la sua fidanzata Brenda (Sylvia Grace Crim) e ora, dopo una nottata di alcol e disperazione, è rimasto bloccato nel bagno di una stazione di servizio. Per di più, attraverso il glory hole di uno dei divisori, uno sconosciuto (JK Simmons) proclama di essere un’antica divinità di nome Ghat e di avere un compito per lui: salvare l’universo! Insolito fanta-horror da camera, un duello dialogico in cui si sommano ironia dirompente, mostri tentacolari, chiacchiere filosofiche da cesso, orrori cosmici lovecraftiani e gustose impennate gore. Una Cthulhu-comedy che sotto la superficie cova le tenebre e la ferocia degli abissi in cui l’essere umano è capace di affondare.

Il cast di “Glorious” include anche André Lamar, Tordy Clark, Sarah Clark e Katie Bacque.

Glorious – trailer e video

Curiosità sul film

“Glorious” è diretto dalla regista americana Rebekah McKendry (All the Creatures Were Stirring , Le bugie scorrono nel sangue) da una sceneggiatura scritta da Joshua Hull (Bethlehem), David Ian McKendry (Le bugie scorrono nel sangue) da una storia di Todd Rigney (Headless).

Sebbene suo padre non sia mai stato identificato direttamente, Ghatanothoa (Ghat) è il figlio primogenito del leggendario dio lovecraftiano Cthulhu.

Le musiche originali del film sono del compositore Jake Hull (Elijah and the Rock Creature, Guy, Light Attaching to a Girl, serie tv Trans in Trumpland).

“Glorious” è prodotto da Christian Armogida, Morgan Peter Brown, Jason Scott Goldberg, Bob Portal, Inderpal Singh e Joe Wicker. Ryan Kwanten, Rick Moore, Mark Cartier, Barbara Crampton e Gaba Gavi sono i produttori esecutivi.

Chi è Rebekah McKendry?

Regista, scrittrice e podcaster, Rebekah McKendry inizia la sua carriera cinematografica girando videoclip metal per le etichette Nuclear Blast e Metal Blade. Prosegue dirigendo molti cortometraggi pluripremiati e lavorando come editor in chief presso la Blumhouse e come direttrice del marketing per la Fangoria Entertainment. Nel frattempo consegue un dottorato in Media Studies, un Master in Film Studies e uno in Performing Arts Education. È co-conduttrice del podcast Shock Waves della Blumhouse e di Colors of the Dark di Fangoria, e membro della University of Southern California School of Cinematic Arts. Glorious è il suo terzo lungometraggio.

10 film ispirati a Lovecraft

1. Il colore venuto dalla spazio (2019)

di Richard Stanley con Nicolas Cage, Joely Richardson, Madeleine Arthur, Brendan Meyer

Disponibile su Amazon Prime Video (abbonamento)

2. From Beyond – Terrore dall’ignoto (1986)



di Stuart Gordon con Jeffrey Combs, Barbara Crampton, Ted Sorel e Ken Foree

Disponibile su Amazon Prime Video (abbonamento)

3. Re-Animator (1985)

di Stuart Gordon con Jeffrey Combs, Bruce Abbott, Barbara Crampton e David Gale

Disponibile su Amazon Prime Video (abbonamento)

4. Il seme della follia (1994)

di John Carpenter con Sam Neill, John Trent, Julie Carmen e Jürgen Prochnow

Disponibile su Amazon Prime Video

5. Punto di non ritorno (1997)

di Paul W. S. Anderson con Sam Neill, Laurence Fishburne, Joely Richardson, Jason Isaacs

Disponibile su Amazon Prime Video (abbonamento)

6. Quella casa nel bosco (2011)

di Drew Goddard con Kristen Connolly, Chris Hemsworth, Anna Hutchison, Richard Jenkins

Disponibile su Amazon Prime Video (abbonamento)

7. Dagon – La mutazione del male (2001)

di Stuart Gordon con Ezra Godden, Francisco Rabal, Raquel Meroño, Macarena Gómez

8. The Wounds (2019)

di Babak Anvari con Armie Hammer, Dakota Johnson, Zazie Beetz, Karl Glusman

Disponibile su Netflix (abbonamento)

9. The Void – Il vuoto (2017)

di Jeremy Gillespie & Steven Kostanski con Ellen Wong, Kathleen Munroe, Kenneth Welsh, Aaron Poole

Disponibile su Amazon Prime Video (abbonamento)

10. Underwater (2020)

di William Eubank con Kristen Stewart, Vincent Cassel, Mamoudou Athie, T. J. Miller

Disponibile su Disney+ (abbonamento)

