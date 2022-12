Stasera in tv: “Frozen 2 – Il segreto di Arendelle” su Rai 2

Frozen 2 – Il segreto di Arendelle, su Rai 2 il sequel d’animazione Disney segue Elsa, insieme ad Anna, Kristoff, Olaf e Sven, in un viaggio straordinario e stimolante nell’ignoto per scoprire la fonte dei suoi poteri magici e salvare il regno di Arendelle. Dai Walt Disney Animation Studios e dal team di registi vincitori dell’Oscar Jennifer Lee e Chris Buck, “Frozen 2” presenta in originale le voci italiane di Serena Rossi, Serena Autieri, Enrico Brignano e Paolo De Santis.

Frozen 2 – Cast e doppiatori

Doppiatori originali

Kristen Bell: Anna

Hadley Gannaway / Livvy Stubenrauch: Anna bambina

Idina Menzel: Elsa

Mattea Conforti / Eva Bella: Elsa bambina

Josh Gad: Olaf

Jonathan Groff: Kristoff

Sterling K. Brown: Mattias

Evan Rachel Wood: Iduna

Delaney Rose Stein: Iduna giovane

Alfred Molina: Agnarr

Jackson Stein: Agnarr giovane

Martha Plimpton: Yelena

Jason Ritter: Ryder

Rachel Matthews: Honeymaren

Jeremy Sisto: re Runeard

Ciarán Hinds: Gran Papà, re dei troll

Aurora Aksness: la voce

Maia Wilson: Bulda

Stephen John Anderson: Kai

Alan Tudyk: guardia / duca di Weselton / leader dei northuldri / soldato di Arendelle

Santino Fontana: Hans

Paul Briggs: Marshmallow

Doppiatori italiani

Serena Rossi: Anna

Sara Ciocca: Anna bambina

Serena Autieri: Elsa

Anita Sala: Elsa bambina

Enrico Brignano: Olaf

Paolo De Santis: Kristoff

Massimo Bitossi: Mattias

Joy Saltarelli: Iduna (dialoghi)

Claudia Paganelli: Iduna (canto)[1]

Anita Valenzi: Iduna giovane

Stefano Benassi: Agnarr

Riccardo Suarez: Agnarr giovane

Rossella Izzo: Yelena

Davide Perino: Ryder

Lucrezia Marricchi: Honeymaren

Alberto Angrisano: re Runeard

Massimo Lopez: Gran Papà, re dei troll

Alessandra Cassioli: Bulda

Alessandro Budroni: Kai

Marco Fumarola: guardia / Marshmallow

Christian Iansante: duca di Weselton

Giuseppe Russo: Hans

Dodo Versino: leader dei northuldri

Giuliano Sangiorgi: soldato di Arendelle

Frozen 2 – Trama e cast

Perché Elsa (Serena Autieri) è nata con poteri magici? Quali verità sul passato attendono Elsa mentre si avventura nell’ignoto verso le foreste incantate e i mari oscuri oltre Arendelle? Le risposte la chiamano ma minacciano anche il suo regno. Insieme ad Anna (Serena Rossi), Kristoff (Paolo De Santis), Olaf (Enrico Brignano) e la renna Sven, affronterà un viaggio pericoloso ma straordinario. In Frozen, Elsa temeva che i suoi poteri fossero troppo per il mondo. In “Frozen 2”, deve sperare che siano abbastanza.

Curiosità sul film

La pellicola, sequel di Frozen – Il regno di ghiaccio (2013) è il 58° classico Disney e svolge 3 anni dopo gli eventi principali del Frozen originale.

Come l’originale anche “Frozen 2” è liberamente ispiratO alla fiaba danese “La regina delle nevi” di Hans Christian Andersen,

Le battute di Olaf sul personaggio inesistente “Samantha” sono state improvvisate da Josh Gad.

L’affermazione di Olaf secondo cui le tartarughe possono espirare dai loro posteriori è in realtà un fenomeno reale noto come respirazione cloacale e si verifica con diverse specie tra cui la testuggine palustre dipinta, Le tartarughe scatola (Terrapene Merrem), tartarughe azzannatrici orientali e tartarughe del fiume Fitzroy.

La cultura della tribù Northuldra si ispira al popolo Sámi, originario della Norvegia, della Svezia, della Finlandia e della Russia settentrionale. La Disney ha firmato un accordo formale con i rappresentanti Sámi che promuovono i diritti del gruppo a livello internazionale; formando un gruppo consultivo di artisti, storici, anziani e leader politici. Il doppiaggio in lingua sami settentrionale si chiama “Jiknon 2”.

All’inizio, quando le giovani Anna ed Elsa giocano con le figure di neve, si può notare una figura che assomiglia a Baymax di “Big Hero 6”, oltre a una che somiglia a Totoro de “Il mio vicino Totoro”, un elefantino che assomiglia a Dumbo, e un figura di Biancaneve.

La giovane Iduna chiede al giovane Agnarr cosa sta leggendo e lui dice “un autore danese”. Il suo libro mostra la sagoma di Ariel de La Sirenetta originariamente scritta dall’autore danese Hans Christian Andersen. Andersen ha anche scritto “La regina delle nevi”, la storia su cui sono vagamente basati i film di Frozen.

Dal momento che Elsa non è mai stata a piedi nudi nell’originale Frozen – Il regno di ghiaccio (2013), gli animatori non si sono preoccupati di darle le dita dei piedi allora. Hanno dovuto rimodellare i suoi piedi con le dita per il sequel.

Quando i Northuldran si riuniscono per cantare lo yoik (facendo eco alla musica di apertura di Frozen I e II), formano la forma e la spirale interna del cuore di Te Fiti (Oceania 2016), sottolineando ulteriormente il tema universale della natura che si trova sia in Oceania che in Frozen II.

In originale Elsa bambina è doppiata da Mattea Conforti, che ha interpretato la giovane Anna nell’adattamento di Broadway dell’originale Frozen.

“Frozen 2” è l’ultimo film in cui è stato cooinvolto John Lasseter con i Walt Disney Animation Studios, prima della sua partenza da tutte le aree di animazione Disney.

Elsa è l’unica principessa o regina Disney ad avere la propria valuta (denaro) emessa e utilizzata a livello nazionale. Kristoff acquista oggetti in un negozio ad Arendelle con due monete che mostrano la sagoma di Elsa, una sagoma simile a quella sulle bandiere fuori dal castello il giorno dell’incoronazione di Elsa.

Nel corto Frozen Fever (2015) Olaf rivela di non saper leggere o scrivere. Ora è invecchiato e ha imparato come fare.

Il teaser trailer ufficiale è stato rilasciato il 13 febbraio 2019. È diventato il trailer di film d’animazione più visto di tutti i tempi, con 116.400.000 visualizzazioni nelle prime 24 ore.

Il grande simbolo del “fiocco di neve” che sembra errato (perché non mostra una simmetria esagonale) è in realtà un Vegvisir – un pentagramma magico simmetrico ottagonale, un talismano scandinavo di protezione destinato ad aiutare il portatore a trovare la strada attraverso il maltempo.

Sulla parte superiore della mappa che le sorelle trovano durante la ricerca tra i resti della nave dei loro genitori c’è il testo MDCCCXL. Questi sono numeri romani per 1840; La regina delle nevi, la fiaba di Hans Christian Andersen che è alla base del film, fu originariamente pubblicata nel 1844.

Nella scena della foresta in cui Elsa, Anna, Kristoff, Sven e Olaf sono circondati dal popolo di Northuldra e dai soldati arendelliani, Elsa congela il terreno a forma di testa di Topolino.

Settimo film dei Walt Disney Animation Studios ad avere una scena dopo i titoli di coda dopo Koda fratello orso (2003), Winnie the Pooh – Nuove avventure nel Bosco dei 100 Acri (2011), Frozen (2013), Big Hero 6 (2014), Oceania (2016) e Ralph Spacca Internet (2018).

La sceneggiatrice nominata all’Oscar Allison Schroeder è stata chiamata ad assistere la sceneggiatrice/regista Jennifer Lee con compiti di scrittura, dopo che Lee è stata nominata capo dei Walt Disney Animation Studios.

La regista Jennifer Lee e Alfred Molina (che dà la voce al padre di Anna ed Elsa) sono sposati nella vita reale.

Lo spirito del fuoco/salamandra viola che fa amicizia con Elsa, dopo aver quasi bruciato il villaggio di Northuldra, è una rielaborazione del camaleonte domestico di Rapunzel, Pascal, dal film animato “Rapunzel – L’intreccio della torre” (2010).

La proiezione di prova iniziale tenutasi a San Diego si è rivelata troppo confusionaria per il pubblico più giovane, ciò ha sortito 61 nuove inquadrature e 35 scene rimaneggiate.

Il secondo sequel di Idina Menzel, riprenderà anche il ruolo di Nancy Tremaine in Come per disincanto – E vissero infelici e scontenti (Disenchanted).

Elsa dovrebbe avere 24 anni, Anna 21 e Kristoff 24. Gli attori che le hanno doppiate erano, rispettivamente, Idina Menzel (48), Kristen Bell (38) e Jonathan Groff (34).

Quarto film dei Walt Disney Animation Studios a non essere candidato all’Oscar come miglior film d’animazione dopo I Robinson – Una famiglia spaziale (2007), Rapunzel: L’intreccio della torre (2010) e Moana (2016).

In questo film, Kristoff vuole davvero fare la proposta ad Anna ma non ne ha mai davvero l’occasione, il Kristoff della serie tv C’era una volta aveva lo stesso arco narrativo e alla fine è riuscito a farlo alla fine dell’arco di Frozen all’interno della serie.

Di un team di produzione di circa 800 persone, 80 di loro erano animatori.

Morale: fai sempre ciò che è giusto, anche se significa correre dei rischi, anche quando ogni speranza sembra persa e sei disperato / Niente dura per sempre (tranne l’amore), ma questo non significa che un nuovo cambiamento sia del tutto negativo.

Lo spirito dell’acqua è un cavallo. Nella mitologia norrena, i Nix/Nokk erano spiriti dell’acqua che spesso assumevano la forma di cavalli per attirare gli umani sulla schiena e poi annegarli. Lo spirito del fuoco è una salamandra. Nel folklore europeo si diceva che le salamandre fossero prodotte dal fuoco e potessero resistere al suo calore, mangiando anche il fuoco come cibo.

Alla fine del primo film, Elsa regala a Olaf una piccola e magica nuvola di neve che aleggia sopra la sua testa per impedirgli di sciogliersi. Questa nuvola è visibile in Frozen Fever (2015), ma non in Frozen – Le avventure di Olaf (2017), che si svolge in un dicembre, dopo gli eventi di questo film. Originariamente c’era una canzone in questo film, cantata da Olaf, chiamata “Unmeltable Me” che spiega come la magia di Elsa sia diventata più potente, permettendole di renderlo indistruttibile senza la nuvola.

Si scopre che Ahtohallan è un ghiacciaio piuttosto che un fiume. I ghiacciai sono occasionalmente indicati come fiumi di ghiaccio mentre si muovono; sono state registrate velocità fino a 45 m/giorno.

L’acconciatura di Elsa continua a documentare la sua progressione verso la sua vera vocazione nella vita. In Frozen – Il regno di ghiaccio ha indicato di aver “lasciato andare” e di aver superato le restrizioni della sua vita precedente quando si tira giù i capelli ordinatamente raccolti in una treccia fluente e una frangia disordinata. In Frozen 2 – Il segreto di Arendelle (2019) si libera ulteriormente dai confini della sua vita da regina quando la sua treccia viene sciolta e i suoi capelli fluiscono completamente liberi.

Una teoria dei fan di lunga data (sostenuta scherzosamente dai registi del film) era che i genitori di Anna ed Elsa non fossero annegati, ma in realtà fossero arrivati sulle coste dell’Africa dove avevano avuto un figlio, che sarebbe poi diventato il Tarzan del film animato del 1999. Questo film sembra sfatare quella teoria rivelando i dettagli del destino della coppia reale. Sembra anche sfatare un altro paio di teorie dei fan secondo cui stavano andando al matrimonio di Rapunzel e Flynn Rider in Rapunzel: L’intreccio della torre o che Ariel abbia trovato la loro nave affondata in La sirenetta (1989).

Un Topolino nascosto appare come un buco nell’angolo in alto a sinistra della nave naufragata dei genitori di Anna ed Elsa.

Frozen II segna solo la seconda volta nell’animazione Disney che una principessa celebra il giorno dell’incoronazione sullo schermo, in quel caso: Anna; la prima è stata Elsa in Frozen – Il regno di ghiaccio (2013). È anche solo la terza volta che una principessa animata passa a regina. La prima principessa animata Disney a diventare sovrana sovrana della sua nazione è stata Kida di Atlantis – L’impero perduto (2001), anche se la sua incoronazione è stata del tutto fuori campo.

Re Runeard è il sesto antagonista principale di un film dei Walt Disney Animation Studios a morire dopo la regina cattiva in Biancaneve e i sette nani (1937), il professor Rattigan in Basil l’investigatopo (1986), Percival C. McLeach in Bianca e Bernie nella terra dei canguri (1990), Gaston ne La bella e la bestia (1991) e Claude Frollo ne Il gobbo di Notre Dame (1996). La regina Narissa di Come d’incanto (2007) non conta, poiché la sua morte avviene nella parte del film ambientata nel mondo reale e il film non è dei Walt Disney Animation Studios; Madre Gothel da Rapunzel: L’intreccio della torre (2010) muore in realtà per un invecchiamento estremamente rapido che accade proprio mentre sta cadendo; e la morte di Charles Muntz in Up (2009) avviene in un film Pixar, non nel canone animato. Bill Sykes di Oliver & Company (1988) potrebbe essere considerato un settimo personaggio a morire, ma è probabile che fosse già morto per la collisione del treno che ha mandato il suo corpo giù dal ponte di Brooklyn e nell’East River.

Costato 150 milioni di dollari “Frozen 2” ha incassato nel mondo 1 miliardo e 450 milioni. Il film ha esordito al box-office americano con 130 milioni di dollari, la terza apertura più alta per un film d’animazione dopo Alla ricerca di Dory del 2016 (135 milioni) e Gli incredibili 2 del 2018 (183 milioni). Alla fine della sua corsa nelle sale “Frozen 2” è diventato il terzo film di maggior incasso del 2019, il decimo film di maggior incasso di tutti i tempi e il secondo film d’animazione di maggior incasso di tutti i tempi.

Frozen 2 – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore canadese Christophe Beck (trilogia Una notte da leoni, Snoopy & Friends – Il film dei Peanuts) che ha musicato anche il “Frozen” originale e il corto “Frozen – Le avventure di Olaf”. Le canzoni del film sono dei cantautori Robert Lopez & Kristen Anderson-Lopez , autori anche per il “Frozen” originale e della canzone “Into the Unknown / Nell’ignoto” candidata ad un Oscar per la migliore canzone originale.

(trilogia Una notte da leoni, Snoopy & Friends – Il film dei Peanuts) che ha musicato anche il “Frozen” originale e il corto “Frozen – Le avventure di Olaf”. Le canzoni del film sono dei cantautori , autori anche per il “Frozen” originale e della canzone “Into the Unknown / Nell’ignoto” candidata ad un Oscar per la migliore canzone originale. La canzone usata per chiamare Elsa nella foresta incantata è un tipo di richiamo scandinavo chiamato “Kulning”. È stato usato brevemente nella colonna sonora del primo film. In Frozen 2, il “Kulning” centrale della trama è eseguito dalla cantante norvegese Aurora.

La canzone di Kristoff “Lost in the Woods / Perso quaggiù” è eseguita nello stile di una power ballad degli anni ’80. La sequenza ricrea anche scene di famosi video di quell’epoca, compresi quelli dei gruppi Whitesnake e Queen.

Durante il numero di “Lost in the Woods / Perso quaggiù ” di Kristoff, c’è un momento con Kristoff che canta e tre renne dietro di lui in una disposizione triangolare davanti a uno sfondo nero che ricorda il video musicale di “Bohemian Rhapsody” dei Queen.

Quando Elsa sta cantando il numero musicale di “Into The Unknown / Nell’ignoto”, a un certo punto quando gira su se stessa crea un cerchio di ghiaccio sul terreno. Per una frazione di secondo compaiono due cerchi in alto che lo fanno assomigliare alla mascotte della Disney, Topolino.

La versione coreana ufficiale dei titoli di coda di “Into The Unknown / Nell’ignoto” è eseguita da Kim Taeyeon, un’esperta artista coreana di colonne sonore e leader del leggendario gruppo femminile K-Pop Girls’Generation

