Netflix dopo aver annunciato lo sviluppo di un film live-action e una serie animata basati sul popolare videogioco Gears of War, ora tramite il suo sito ufficiale annuncia che il film live-action sarà scritto da Jon Spaihts, che oltre all’acclamato Dune di Denis Villeneuve ha scritto anche il Prometheus di Ridley Scott, l’originale Doctor Strange e purtroppo anche il fallimentare reboot La mummia con Tom Cruise.

Spaints ha commentato la nuova collaborazione: “Gears of War è uno dei più grandi giochi d’azione di tutti i tempi, con personaggi vividi, un mondo splendidamente progettato e un sistema di combattimento che porta a casa la letalità della guerra e l’importanza di stare al fianco dei tuoi compagni di squadra. Vuole essere cinema e sono entusiasta di avere la possibilità di aiutarlo a realizzarsi.”

Lo sviluppatore di videogiochi The Coalition, che ha preso le redini di “Gears of War” dopo che Microsoft ha acquisito i diritti della serie dal creatore originale Epic Games, sta collaborando con Netflix per gli adattamenti.

The Coalition ha commentato la partnership con Spaints e Netflix: “Siamo entusiasti di collaborare con Jon e il team di Netflix per dare vita a Gears of War. Jon è un maestro narratore con un talento per la creazione di epici universi fantascientifici e adora davvero Gears of War. Non potremmo chiedere un partner migliore per onorare il nostro franchise e offrire una storia autentica ai nostri fan.”

Con oltre 40 milioni di copie vendute, “Gears of War” è una delle saghe videoludiche più ricche e acclamate. Una società divisa e sull’orlo del collasso rischia l’estinzione totale a causa delle Locuste, una mostruosa minaccia che prpviene dal sottosuolo. La Squadra Delta, una squadra raffazzonata guidata dal sergente caduto in disgrazia Marcus Fenix, è ora incaricata di guidare l’ultima resistenza dell’umanità. La serie è stata acclamata dalla critica per aver ridefinito il genere degli sparatutto tattici in terza persona e cooperativi e ha una delle fanbase più appassionate del mondo dei videogiochi.

“Gears of War” è stato sviluppato da Epic Games. Cliff Bleszinski, che in precedenza ha lavorato ai giochi Unreal Tournament di Epic, è stato il lead game designer della serie per le prime tre puntate. È stato ispirato dagli elementi di gioco di Resident Evil 4, Kill Switch e Bionic Commando. La serie è stata guidata da Rod Fergusson, produttore esecutivo e direttore dello sviluppo di Epic Games fino al 2012. Le prime quattro puntate della serie utilizzavano una versione modificata del motore Unreal Engine 3. Nel gennaio 2014, Microsoft ha acquisito i diritti del franchise da Epic Games. Lo studio canadese The Coalition ha sviluppato Gears of War 4, che è uscito l’11 ottobre 2016 per Xbox One e Windows 10. Un sequel, Gears 5, è uscito a settembre 2019.

Il gioco è stato un successo commerciale, vendendo oltre tre milioni di copie venduta entro dieci settimane dal suo lancio. È diventato il videogioco più venduto del 2006, il secondo gioco più giocato su Xbox Live nel 2007 e il sesto gioco per Xbox 360 più venduto. Considerato uno dei più grandi videogiochi mai realizzati, il gioco ha ricevuto il plauso universale per il suo gameplay e la grafica dettagliata, vincendo oltre 30 premi “Game of the Year” nel 2006. Il successo di “Gears of War” ha portato allo sviluppo di un franchise, inclusi quattro sequel (Gears of War 2 nel 2008, Gears of War 3 nel 2011, Gears of War 4 nel 2016 e Gears 5 nel 2019) e due prequel, Gears of War: Judgment, uscito nel 2013 e Gears Tactics, uscito nel 2020. Inoltre il franchise ha anche generato adattamenti in libri e fumetti.

