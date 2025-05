Geoorge Clooney e le tenerissime foto con i figli

George Clooney da sex symbol a padre dolce e amorevole. Le foto che lo immortalano con i figli hanno fatto stragi cuori tra le fan che lo apprezzano ancora di più in questa veste tenera e meno da divo hollywoodiano e da ex scapolo d’oro. L’attore è felicemente sposato con Amal Alamuddin da dieci anni con la quale ha due figli, i gemelli Ella e Alexander.

Un unione idilliaca che stando ad una recente intervista rilasciata a CBS Mornings è immune ai litigi. Lo ha dichiarato lo stesso attore ironizzando sul fatto che stanno ancora “cercando qualcosa su cui discutere”. La nascita dei loro figli, nel giungo del 2017 ha coronato il loro rapporto rendendoli non solo la coppia tra le più belle di Hollywood, ma anche la famiglia perfetta.

Clooney che possiede ben 4 ville nella zona del Lago di Como e una una spettacolare tenuta vinicola di 425 acri in Provenza, cerca di vivere la sua tranquillità familiare lontano da riflettori, cosa che non sempre gli riesce.

Una bella famiglia unita nel Sud della Provenza

George Clooney e Amal Alamuddin amano venire spesso in Europa, e mai come in questo periodo forse preferiscono stare lontani dagli Usa. Trump infatti ha inserito l’attore, ma soprattutto la moglie, nella lista nera, perchè l’avvocatessa ha avuto un ruolo importante nel mandato di arresto contro Benjamin Netanyahu, accusato di crimini di guerra a Gaza.

Il Sud della Francia è sicuramente il luogo ideale per trascorrere momenti di relax, ed è proprio qui che la coppia ha deciso di vivere per gran parte dell’anno insieme ai figli, lontano dai riflettori di Hollywood. Purtroppo però difficilmente lontano dai paparazzi. Nonostante il desiderio dei Clooney di privacy, i flash dei fotografi li hanno raggiunti e le immagini di un loro particolare momento hanno fatto il giro del web. La famiglia vive in una villa da sogno: si tratta di Le Domaine Le Canadel, una storica dimora del XVIII secolo acquistata nel 2021 per 8 milioni di euro e completamente ristrutturata. La tenuta si estende per 170 ettari e comprende piscina, campi da tennis, parco, lago ornamentale e persino un vigneto. Lo staff della residenza conta circa 35 persone, tra cui giardinieri, viticoltori, addetti alla sicurezza e domestici.

La presenza di George Clooney in Provenza non può di certo passare in sordina, neanche quando vive la sua quotidianità. Le foto diramate sui giornali e sui social mostran0 George e Amal che si abbracciano mentre aspettano i bambini davanti alla scuola. Poi li accompagnano a casa tenendoli per mano: una scena familiare che ha fatto battere forte il cuore a tutti i fan della coppia. I look delle due celebrità sono sobri ma curati: Amal indossa un completo senape con ballerine bianche, George opta per jeans, sneakers e cappellino. I gemelli, in sintonia, indossano piumini rossi coordinati.

In questa nuova dimensione più raccolta e familiare, i Clooney si mostrano come una coppia unita, affettuosa e attenta alla crescita dei figli, una scena inusuale per chi è abituato alla mondanità e al caos dello showbiz americano.