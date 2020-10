Ghostbusters 3: replica Hasbro della bacchetta a neutroni di Egon Spengler

Ghostbusters 3 aka Ghostbusters: Legacy di Jason Reitman dovrebbe mettere una “pezza” sul deludente e inspiegabilmente sopravvalutato reboot al femminile di Paul Feig che ha irritato molti fan dell’originale, sottoscritto incluso. Ricordiamo che Feig ha dichiarato di voler mettere ancora mano al franchise con un sequel del suo reboot, desiderio che fortunatamente per il momento è rimasto inascoltato.

Purtroppo causa COVID-19, “Ghostbusters 3” è slittato all’anno prossimo, più precisamente al 5 marzo 2021, quindi dovremo pazientare ancora un po’ prima di goderci in sala il ritorno del cast originale confermato da Ernie Hudson in un’intervista dello scorso giugno.

…andare sul set per la prima volta e vedere Sigourney Weaver e Bill [Murray] e Dan [Aykroyd], onestamente, è stato quasi spirituale. Voglio dire, so che suona strano, ma ero molto commosso da questa cosa. Mi sono molto commosso. Ho visto tutti quanti. A volte mi imbatto in Sigourney, quando sono a New York vedo Bill Murray. Negli anni ho avuto contatti con tutti loro, ma in qualche modo siamo tornati insieme e indossare queste tute, e farlo in una produzione, è stato fantastico. È stato molto emozionante ed è stato semplicemente meraviglioso. E il nuovo cast è incredibile, i bambini lo sono..Sono davvero entusiasta e ho fatto molte cose, di solito non mi entusiasmo troppo, ma forse perché è stata anche una parte così grande della mia vita che ho condiviso con questi ragazzi. Ho fatto film con altre persone, ma con questi ragazzi, ho questa cosa di cui facciamo tutti parte. Quindi è stato un cambiamento di vita, non nel modo in cui mi aspettavo. E così ne facciamo parte, qualcosa che mi ha reso molto sensibile. Voglio dire, non ho pianto sul set, ma mi sono davvero commosso e tutti hanno fatto bene. Sai cosa intendo? Sì, è stato davvero bello essere lì.