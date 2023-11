Ghostbusters: arriva un fumetto Dark Horse ambientato tra i film “Legacy” e “Minaccia Glaciale”

Dark Horse Comics ha reso disponibile via “X” un’anteprima della cover di Ghostbusters: Back In Town, un nuovo fumetto che funge da storia intermedia che porterà al prossimo film Ghostbusters: Minaccia glaciale.

“Ghostbusters: Back in Town” è una miniserie in quattro numeri scritta da David Booher, con Blue Delliquanti che fornisce illustrazioni, colori di Mildred Louis e lettering di Jimmy Betancourt di Comicraft. Kyle Lambert fornirà la cover principale con una variante creata da Steve Morris.

Jason Reitman regista di di Ghostbusters: Legacy e sceneggiatore di Ghostbusters: Minaccia glaciale ha rilasciato una dichiarazione sul fumetto:

I nostri amici di Dark Horse hanno preso la famiglia Spengler e li hanno consegnati a Manhattan dove inizieranno il loro viaggio di ritorno nei Ghostbusters! È stata un’emozione personale collaborare con questo incredibile gruppo di artisti e narratori su nuovi capitoli nella giungla dei protoni.

Ambientata dopo Ghostbusters: Legacy, la miniserie a fumetti vede Callie, Gary, Trevor e Phoebe trasferirsi a New York City per rilevare l’attività degli Acchiappafantasmi nell’iconica caserma dei pompieri. Ma cambiare le dinamiche familiari e le attività paranormali potrebbe rendere il lavoro più difficile di quanto sembri.

Gnostbusters – Il franchise a fumetti

Il franchise di Ghostbusters ha generato vari fumetti pubblicati da varie società nel corso degli anni, a partire dal 1988 e continuando fino ai giorni nostri. Questi fumetti spaziano dall’essere basati sulla serie animata The Real Ghostbusters al film originale del 1984.

​

La primissima aggiunta a fumetti alla serie Ghostbusters è stata “The Real Ghostbusters”. Era una serie a fumetti basata sulla serie animata. NOW Comics e Marvel Comics hanno condiviso i diritti. NOW Comics aveva i diritti per la pubblicazione in Nord America, mentre la Marvel aveva i diritti in Europa. La Marvel ha pubblicato la serie in Europa attraverso la loro etichetta Marvel UK. Alcuni numeri della Marvel UK hanno ristampato materiale della serie NOW Comics e viceversa. La pubblicazione della serie iniziò il 28 marzo 1988.

La casa editrice gallese Welsh Publishing Group Inc ha pubblicato The Real Ghostbusters Magazine. Una rivista di 7 numeri pubblicata dal 1989 al 1991 e che ristampava alcuni numeri delle serie di fumetti NOW Comics e Marvel UK.

Oltre dieci anni dopo la fine dei fumetti di The Real Ghostbusters, la proprietà dei fumetti è tornata alla 88MPH Studios con sede nel Quebec. 88MPH ha pubblicato una miniserie in 4 numeri intitolata Ghostbusters: Legion, pubblicata da febbraio a maggio 2004. È stata scritta da Andrew Dabb con le matite di Steve Kurth e gli inchiostri di Serge LaPointe. A differenza dei fumetti precedenti, questo titolo (così come i futuri titoli di altre case editrici) presentava i personaggi nel modo in cui erano rappresentati nel film originale del 1984 ma ambientato nel 2004 invece che nel 1984, con temi più seriosi e meno fumettistici di The Real Ghostbusters.

Tokyopop ha pubblicato un fumetto manga one-shot (uscita singola) in bianco e nero nel 2008 intitolato Ghostbusters: Ghost Busted. Il fumetto comprendeva sei mini-storie.

IDW Publishing ha ottenuto i diritti sui fumetti di Ghostbusters nel 2008 e ha iniziato a pubblicare una serie di one shot e miniserie basate sulla proprietà. A partire da settembre 2011, IDW ha annunciato l’intenzione di pubblicare una serie senza un fine corsa stabilito (onogoing series), scritta da Erik Burnham con disegni di Dan Schoening e Luis Antonio Delgado. Nel marzo 2014, l’intera serie durata 16 numeri è stata raccolta in un unico albo con copertina rigida dal titolo Ghostbusters: Total Containment. I primi 12 numeri sono stati pubblicati come tascabile commerciale chiamato Ghostbusters: Spectral Shenanigans Volume 1 nel novembre 2018, con il resto nel volume 2 nel novembre 2019.

​