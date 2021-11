Ghostbusters: Legacy – nuove action figures, gadget e merchandise di Ghostbusters 3

Film Ghostbusters: Legacy, recensione - Di padre in figlio l'eredità degli Acchiappafantasmi è in ottime mani

Con Natale 2021 alle porte, Blogo vi propone una selezione di gadget, action figures e merchandise del recente sequel Ghostbusters: Legacy di Jason Reitman, per qualche idea regalo che piacerà anche ai fan di lunga data degli di Acchiappafantasmi. Nella ricca galleria fotografica che andiamo a proporvi la nuova serie “Plasma” con i personaggi del film, le nuove figure di FUNKO POP, una versione del Cluedo creata ad hoc, una serie di puzzle di varie misure e numero di pezzi ispirati alla locandina ufficiale del film, un set di targhe e un modellino in scala di una ECTO-1 versione “vissuta” così come appare in “Legacy”. Tutto il merchandise mostrato nell’articolo è disponibile su Amazon.it e Amazon.com.

Ghostbusters GHB Plasma Series Figures

A seguire trovate la descrizione delle nuove action figure superaccessoriate “Plasma Series” da 15 cm che in ogni confezione includono una parte da collezionare di un “Terror Dog” assemblabile dopo aver collezionato l’intera serie di personaggi di “Legacy”

ARTICOLAZIONE E DETTAGLI PREMIUM: i fan e i collezionisti possono mostrare questa action figure altamente snodabile con dettagli e design premium nella loro collezione di action figure

ACCESSORI ISPIRATI AL FILM: Le action figures della serie Plasma includono zaino protonico, bacchetta a neutroni, flusso di plasma e accessori per annunci sui giornali ispirati ai classici Ghostbusters del 1984 e ai film Ghostbusters: Legacy del 2021.

SENTINEL TERROR DOG BUILD-A-GHOST PEZZO: Colleziona alcuni personaggi di Ghostbusters: Legacy della serie Ghostbusters Plasma per costruire un’action figure bonus di un Terror Dog (ciascuno venduto separatamente, soggetto a disponibilità).

NON INCROCIARE I FLUSSI: i Ghostbusters affronteranno ogni sorta di orribili fantasmi e raccapriccianti ghoul in Ghostbusters: Legacy, e le avventure continueranno con i giocattoli Ghostbusters di Hasbro (ciascuno venduto separatamente, soggetto a disponibilità).

Funko Pop! Movies: Ghostbusters Legacy

Immancabile per i fan delle figures in vinile stilizzate da 9 cm della serie “Rust City” di FUNKO POP i nuovi personaggi ispirati a “Ghostbusters: Legacy”, come l’erede di Slimer, l’altrettanto affamato Muncher e naturalmente i ritratti dei nuovi personaggi come la nipotina di Egon Spengler e l’insegnante di Paul Rudd.

La ECTO-1 vintage

Imperdibile nuova replica in metallo della ECTO-1 in disarmo che Trevor (Finn Wolfhard), il nipote di Egon Spengler ritrova nel fienile della casa dove vanno a vivere lui, la sorella Phoebe (Mckenna Grace) e la madrer Callie (Carrie Coon) in “Ghostbusters: Legacy”, casa che nasconde un segreto di famiglia che potrebbe aiutare ad evitare un’incombente apocalisse “gozeriana”.

Merchandise vario

Il Cluedo da collezione, il puzzle da 1000 pezzi ispirato alla locandina ufficiale di “Ghostbusters: Legacy”, un set con tre diverse repliche in metallo delle targhe della ECTO 1. inclusa quella arrugginita del nuovo film, e un set di morbidosi mini omini dei marshmellow, che nel film seminano il panico in un supermercato in puro stile Gremlins.

Ghostbusters: Legacy Two Pack Hasbro con SPOILER sul finale del film

Hasbro ha lanciato un rivelatorio e decisamente bizzarro “double pack” che diventa un grosso SPOILER sul finale del film, quindi spettatore avvisato…

Le figure nella confezione ritraggono la nipote di Egon Spengler, Phoebe (Mckenna Grace) e la versione fantasma di Egon Spengler (Harold Raimis). Alla fine del film Egon si rivela nella sua forma spettrale per aiutare sua nipote e i suoi vecchi compagni acchiappafantasmi a sconfiggere il ritorno del dio sumero noto come Gozer il Gozeriano.

La galleria fotografica completa