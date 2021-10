Ghostbusters: Legacy – terzo trailer italiano e tutte le anticipazioni di Ghostbusters 3

Sony Pictures il 18 novembre porterà nei cinema italiani Ghostbusters: Legacy di Jason Reitman, figlio di Ivan Reitman regista dei due Ghostbusters originali. Dopo il deludente reboot al femminile che tanto è piaciuto alla critica, ma molto meno ai fan di lunga data degli Acchiappafantasmi, le immagini di questo sequel diretto sembrano finalmente avere quel mix di nostalgia, sovrannaturale e commedia che in molti si aspettavano da un film di Ghostbusters.

“Ghostbusters: Legacy” oltre ad essere un sequel diretto dei primi due film (del 1984 e del 1989) riporta la classica Ecto-1 e alcuni degli attori originali. Tutto accade per una ragione…In “Ghostbusters: Legacy”, quando una mamma single e i suoi due figli arrivano in una piccola città, con l’aiuto di un insegnante iniziano a scoprire la loro connessione con i Ghostbusters originali e l’eredità segreta lasciata dal nonno.

Dopo essere stati sfrattati dalla loro casa, una madre single e i suoi due figli sono costretti a trasferirsi in una fatiscente fattoria a Summerville, in Oklahoma, lasciata loro dal defunto nonno dei bambini. Sul posto si stanno verificando una serie di terremoti inspiegabili e nonostante non si trovi nessuna causa per il fenomeno, strane cose stanno accadendo in una vecchia miniera che un tempo apparteneva al presunto occultista Ivo Shandor. I bambini scoprono cosla storia del nonno con i Ghostbusters originali, che da allora sono stati in gran parte dimenticati dal mondo al di là della loro base di fan. Quando i fenomeni sovrannaturali relativi al “Manhattan Crossrip del 1984” di New York si presentano e minacciano il mondo, i ragazzi, insieme alla loro famiglia e ai loro amici, devono usare l’attrezzatura dei Ghostbusters e diventare i loro successori per salvarlo.

Il cast principale include Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace e Paul Rudd; insieme a Bill Murray, Annie Potts, Sigourney Weaver, Dan Aykroyd, Bokeem Woodbine e Ernie Hudson. Il cast è completato da Celeste O’Connor, Logan Kim, Oliver Cooper, Bokeem Woodbine, Marlon Kazadi, Sydney Mae Diaz e Tracy Letts.

Nel 1999, dopo l’uscita di Ghostbusters II, Dan Aykroyd scrive una sceneggiatura per un terzo film intitolato provvisoriamente Ghostbusters III: Hellbent. L’idea portava i personaggi in una versione alternativa di Manhattan chiamata Manhellton, dove le persone e i luoghi sono versioni “infernali” della Terra, con i Ghostbusters che s’incontrano e affrontano il diavolo. A quel tempo Aykroyd dichiara che lo studio era interessato, sebbene gli attori principali (in particolare Bill Murray) non lo fossero. La trama presentava un nuovo gruppo più giovane di Ghostbusters, mentre Ray, Egon e Winston lottano per far andare avanti gli affari dopo che la relazione di Peter con Dana diventa seria. Gran parte di questa idea è stata riciclata anni dopo, per Ghostbusters: The Video Game del 2009.

Nel 2004 lo studio torna a valutare un sequel sebbene Bill Murray abbia nuovamente espresso il suo disinteresse per il progetto. L’anno successivo Ramis conferma l’intenzione di introdurre Ben Stiller nel cast principale. Nel gennaio 2010 Ivan Reitman conferma che avrebbe diretto il film. A marzo Murray discute dello sviluppo del film e dei suoi sentimenti contrastanti sulla possibilità di riprendere il suo ruolo. Nel numero di ottobre 2012 di Vanity Fair, Aykroyd commenta la sceneggiatura scritta da Gene Stupnitsky e Lee Eisenberg, affermando di essere rimasto particolarmente colpito da come era stato scritto il personaggio di Murray e dall’implementazione della nuova squadra con la squadra originale, mentre lui e Ramis avrebbero lavorato su una seconda bozza della sceneggiatura. Quando Murray decide di rinunciare a riprendere il ruolo di Peter Venkman, Aykroyd annuncia la possibilità di trovare un altro attore per il ruolo e viene presa in considerazione anche l’idea di presentare il suo personaggio come un fantasma realizzato in CGI. A luglio Aykroyd conferma che il film è di nuovo in fase di sviluppo, con una riscrittura della sceneggiatura per mano di Etan Cohen. Nel maggio 2013 Aykroyd discute alcuni punti della trama, inclusi veri esperimenti condotti dagli studenti universitari della Columbia University come fonte di ispirazione. La trama ruotava attorno alla ricerca svolta dall’università, che avrebbe portato minacce da altre dimensioni con una nuova squadra di Ghostbusters che si sarebbe formata per salvare il piano di esistenza della Terra da minacce sovrannaturali. Secondo quanto riferito la sceneggiatura avrebbe incluso il personaggio di Murray, con la speranza che l’attore decidesse di unirsi alla produzione.

Dopo la morte di Harold Ramis il 24 febbraio 2014, Sony Pictures dichiara che Ramis sarebbe apparso nel film attraverso un cameo. Con la necessità di rielaborare la sceneggiatura dopo la morte di Ramis, il progetto viene nuovamente posticipato. A marzo 2015, è stato confermato che Reitman non avrebbe diretto il terzo film, ma sarebbe rimasto come produttore. Sigourney Weaver in seguito ha rivelato che il figlio del suo personaggio apparirà come membro della squadra. Ancora una volta, il progetto veniva rinviato a tempo indeterminato mentre lo studio era in cerca di un nuovo regista.