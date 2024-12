Ghostbusters: oltre alla serie tv confermato anche il film d’animazione in sviluppo per Netflix

I Ghostbusters stanno tornando, stavolta sul piccolo schermo e più precisamente in una serie tv e in un film d’animazione. Entrambi progetti in sviluppo per Netflix ed entrambi recentemente confermati in fase di sviluppo attivo con Sony Pictures Animation, Jason Reitman e Gil Kenan.

Riguardo al film d’animazione, annunciato un paio di anni or sono, abbiamo grazie al sito Deadline anche il nome di un regista designato, trattasi dell’animatore Kris Pearn che ha esordito nel 2013 con Piovono polpette 2 – La rivincita degli avanzi (2013) e co-diretto poi, con Rob Lodermeier, La famiglia Willoughby (2020), un produzione Netflix Animation / Bron Studio.

Kenan al momento dell’annuncio aveva rivelato: “Il film animato ci porterà in luoghi in cui non siamo mai stati prima. Amiamo questi personaggi e siamo così entusiasti di superare i confini di ciò che pensiamo sia una storia di Ghostbusters. Continueremo a tenere accesa la fiamma con tutti questi concept, che continueranno a far crescere ciò che una storia di Ghostbusters può essere.”

Reitman aveva aggiunto: “Una serie animata e un film animato ci consentiranno di approfondire i luoghi di cui Dan Aykroyd ha parlato per la prima volta riguardo a Ghostbusters.”

Per quanto riguarda la serie animata annunciata per la prima volta nel 2022, secondo quanto riportato da Variety, Netflix ha assunto Elliott Kalan, autore di The Daily Show e Mystery Science Theatre 3000, come sceneggiatore, showrunner e produttore esecutivo della serie.

Non ci sono dettagli sulla trama sono ancora segreti, ma alcune fonti affermano che la serie animata in 3D rispetterà la continuity dei recenti film di Ghostbusters. La serie è un progetto di Sony Pictures Animation, con Jason Reitman e Gil Kenan di Ghost Corps Inc. a bordo come produttori esecutivi.

Reitman e Kenan hanno recentemente scritto insieme i film live-action Ghostbusters: Legacy e Ghostbusters – Minaccia glaciale, con Reitman alla regia del primo e Kenan del secondo. La produzione della serie sarà gestita da Netflix e Ghost Corps, Inc., che ha sede presso la Columbia Pictures di Sony.

Questa sarà la terza serie animata di “Ghostbusters” nella storia del franchise. In precedenza, l’acclamata The Real Ghostbusters è andata in onda per 140 episodi dal 1986 al 1991 seguita dalla serie revival Extreme Ghostbusters andato in onda nel 1997 per una sola stagione da 40 episodi . “Extreme” presentava una formazione di personaggi per lo più nuova, sebbene il team fosse guidato da Egon Spengler e includesse Janine Melnitz e il fantasma Slimer.

Per quanto riguarda il franchise live-action è stato confermato un nuovo film dopo “Ghostbusters – Minaccia glaciale” che potrebbe essere stata l’ultima volta per i fan di rivedere sul grande schermo insieme gli Acchiappafantasmi originali: Dan Aykroyd, Bill Murray e Ernie Hudson.

In un’intervista del mese scorso il New York Post (via Deadline) ha chiesto ad Aykroyd, mentre promuoveva la sua serie The UnBelievable With Dan Aykroyd di History Channel, se si immaginava ancora in un film di Ghostbusters in futuro.

Non lo vedo arrivare. Non vedo dove avrebbero bisogno di noi per portarlo avanti. Hanno un cast completamente nuovo e hanno idee completamente nuove. Penso che probabilmente andranno avanti per andare oltre gli originali, come dovrebbero.

Le ultime puntate del franchise sono state ambientate in Oklahoma e New York City e hanno avuto come protagonisti la nuova famiglia di acchiappafantasmi composta da Paul Rudd, Finn Wolfhard, Mckenna Grace e Carrie Coon.