Ghostbusters: Legacy – nuovo trailer italiano (al cinema dall’11 novembre)

Sony Pictures ha appena rivelato un nuovissimo trailer italiano di Ghostbusters: Legacy di Jason Reitman, figlio di Ivan Reitman regista dei due Ghostbusters originali. Dopo il deludente reboot al femminile che tanto è piaciuto alla critica, ma molto meno ai veri fan degli Acchiappafantasmi, le immagini di questo sequel diretto sembrano finalmente avere quel mix di nostalgia, sovrannaturale e commedia che in molti si aspettavano da un film di Ghostbusters.

“Ghostbusters: Legacy” oltre ad essere un sequel diretto dei primi due film (del 1984 e del 1989) riporta la classica Ecto-1 e alcuni degli attori originali. Tutto accade per una ragione…In “Ghostbusters: Legacy”, quando una mamma single e i suoi due figli arrivano in una piccola città, con l’aiuto di u insegnante iniziano a scoprire la loro connessione con i Ghostbusters originali e l’eredità segreta lasciata dal nonno.

Il cast principale include Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace e Paul Rudd; insieme a Bill Murray, Annie Potts, Sigourney Weaver, Dan Aykroyd, Bokeem Woodbine ed Ernie Hudson. Un primo trailer è stato pubblicato quasi due anni fa, e con tutti i ritardi è stata un’attesa davvero lunga. Qualche mese fa è stata pubblicata una featurette con un “dietro le quinte” e ora abbiamo un secondo trailer che ci mostra che è davvero valsa la pena aspettare, per poterci godere il film nelle sale.

Il nuovo film “Ghostbusters: Legacy” è diretto dal regista canadese Jason Reitman, già regista di Thank You for Smoking, Juno, Tra le nuvole, Young Adult, Tully e The Front Runner – Il vizio del potere. La sceneggiatura è scritta da Jason Reitman e Gil Kenan. Prodotto da Ivan Reitman, il film doveva uscire nei cinema la scorsa estate, ma è slittato di oltre un anno a causa della pandemia. Sony ora porterà il sequel di Reitman nei cinema italiani a partire dall’11 novembre 2021.

