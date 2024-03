Ghoulies: annunciata una nuova trilogia horror dal regista Luca Bercovici

Ghoulies are back! Gradita notizia per i fan dei film horror degli anni ’80, in particolare quel filone che includeva mostriciattoli e creaturine varie, vedi Gremlins e Critters, che hanno avuto un momento d’oro grazie all’utilizzo all’epoca di effetti pratici e animatronica della vecchia scuola.

Il sito Bloody Disgusting riporta che il regista e co-sceneggiatore Luca Bercovici e il produttore e co-sceneggiatore Jefery Levy hanno rivendicato i diritti nazionali del loro film cult del 1984. Il loro piano è quello di “sviluppare una nuova trilogia cinematografica per una nuova generazione”.

I primi due film sarebbero già scritti mentre il terzo è a metà strada. lo scrittore e produttore Theo Lemaster ha dichiarato: “Lo stiamo acquisendo ora e speriamo di girare a fine estate/inizio autunno”.

Il comunicato stampa offre ulteriori dettagli: “Attingendo alla loro ineguagliabile esperienza e incrollabile passione, Levy, Bercovici e Theo Lemasters sono pronti a svelare una serie di progetti che manterranno il pubblico a crogiolarsi nel ripugnante divertimento horror per molti anni a venire”.

È stato anche rivelato che il team creativo sta “espandendo l’universo di Ghoulies oltre il grande schermo con una serie di libri che immergerà i lettori nelle profondità più oscure dell’universo Ghoulies. I fan non vedono l’ora di portare a casa un pezzo dell’universo dei Ghoulies con una linea esclusiva di personaggi, abbigliamento e oggetti da collezione per ogni devoto dei Ghoulies deliziosamente demoniaci”.

I Ghoulies sono dei demonietti (nel vero senso della parola) che arrivano nella nostra dimensione evocati da un protagonista in vena di castronerie che ereditata un’antica villa organizza un party a base di magia nera finendo per risvegliare il defunto padre e un team di creaturine infernali in vena di efferate burle. Ideato nel 1983 da Charles Band con il titolo “Beasties”, l’originale “Ghoulies” debutta nel 1985 diretto dall’esordiente Luca Bercovici con effetti speciali ad opera della Mechanical and Makeup Imageries Inc. di John Carl Buechler (Nightmare 4, From Beyond – Terrore dall’ignoto, Re-Animator). Nel cast c’è anche Mariska Hargitay al suo debutto cinematografico, l’attrice diventerà famosa per il ruolo della detective Olivia Benson nella serie tv Law & Order – Unità vittime speciali. Dopo il successo dell’originale seguito alla sua uscita in home-video sarà prodotto Ghoulies 2 – Il principe degli scherzi (1988) ambientato in un luna park e nuovamente prodotto da Empire Pictures e diretto dal padre di Charles Band, Albert Band. Fu anche l’ultimo film ad avere un coinvolgimento di Charles Band, poiché in seguito vendette i diritti alla Vestron Pictures per salvare la Empire Pictures, che all’epoca era in difficoltà finanziarie.

Nel 1991 esce Ghoulies III – Anche i mostri vanno al college diretto da John Carl Buechler, che ha curato gli effetti speciali del franchise. I piccoli demoni, per la prima volta parlano, vengono evocati in un campus universitario dal professor Ragnar (Kevin McCarthy), ossessionato dall’occulto. Ben presto le creature provocano un caos che inizialmente viene liquidato come scherzi elaborati dalle confraternite in festa durante l’annuale “Settimana degli scherzi”, fino a quando una coppia a scuola si rende conto che gli scherzi stanno prendendo una piega brutale ed efferata. Il film è stato distribuito direttamente in video nel 1991 da Vestron Video dopo che l’uscita nelle sale è fallita. Il film segna il debutto cinematografico di Matthew Lillard noto per ruoli nell’originale Scream, nell’adattamento cinematografico live-action del videogioco Wing Commander e naturalmente per il ruolo di Shaggy nei live-action di Scooby-Doo. La saga si conclude nel 1994 con il direct-to-video Ghoulies IV di Jim Wynorski. La trama segue un occultista diventato agente di polizia che cerca di fermare l’instabile fidanzata fuggita da un manicomio mentre cerca di evocare forze demoniache. Il capitolo finale del franchise scatenerà l’ira dei fan sostituendo i classici e amati “pupazzi” con piccli attori in costume (orrore!).