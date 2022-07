Giffoni 2022: programma della prima giornata e tutti i film in concorso

Giffoni 2022 apre i battenti oggi 21 luglio, ospiti della prima giornata: il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, Lunetta Savino, Erri De Luca, Caterina Caselli, Oliviero Toscani e Giuseppe Abbagnale. Per il 40ennale del classico E.T. di Steven Spielberg verrà esposto un pezzo unico: il calco del volto dell’extra-terrestre e alcuni disegni originali realizzati dal Maestro e Premio Oscar Carlo Rambaldi. 5mila i giurati in marcia con le bandiere della pace per ribadire “no alla guerra”.

Programma della prima giornata

Da qui parte il cambiamento e si costruisce bellezza. Sarà dedicata agli Invisibili la 52esima edizione del Festival, a chi opera in silenzio. A chi non ha voce, a chi resta dietro e non per scelta. Da domani, 21 luglio, sarà questo il filo che unirà tutto, una traccia che ciascuno proverà a declinare secondo la propria sensibilità ed esperienza. La giornata inaugurale si preannuncia intensa con un programma che vedrà l’alternarsi di ospiti di primo piano del mondo delle istituzioni, del cinema, della cultura, della scienza, dello sport e dello spettacolo. Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca darà il benvenuto e inaugurerà #Giffoni2022, alle 16.30, nella Piazza della Cittadella.

“È con grande emozione – dichiara il direttore generale, Jacopo Gubitosi – che diamo il via a questa edizione. Da domani al 30 luglio il meglio delle risorse e delle energie italiane, i talenti di ogni campo, i rappresentanti delle istituzioni, uomini di scienza e di cultura si ritroveranno a Giffoni per dare vita a un dialogo costruttivo e sincero. È senza dubbio un anno speciale, segna il ritorno totalmente in presenza delle nostre attività, pur con tutte le cautele e le precauzioni. Sappiamo che dentro un contesto internazionale di grande incertezza, dobbiamo offrire una testimonianza ancora più forte di quelli che sono i nostri valori fondanti, che parlano di inclusione, solidarietà, integrazione. Il tema di quest’anno, Invisibili, va proprio in questa direzione. Giffoni è sempre pronto a rinnovarsi, a cambiare pelle. Lo farà avendo come riferimento esclusivo le nuove generazioni, le nostre bambine e bambini, le ragazze e i ragazzi che, mai come in questo momento, hanno bisogno di sognare, essere rasserenati, confortati con quello strumento di felicità che Giffoni da sempre vuole essere”.

Oltre 5mila i giurati, da 33 Paesi, che parteciperanno al festival. Body positivity, la scoperta dell’altro, il percorso per recuperare fiducia in se stessi, il passaggio all’età adulta, l’amore senza etichette: sono alcuni dei temi raccontati dalle 118 opere in concorso. E ancora un focus speciale rivolto all’ambiente e ai cambiamenti climatici. Anche quest’anno numerose le anteprime e gli eventi speciali, i progetti oltre alle attività dedicate all’innovazione con il Dream Team.

Tanti gli ospiti della prima giornata, come l’attrice Lunetta Savino che sarà in Sala Truffaut, alle 18.00: interprete poliedrica, il suo volto è legato a personaggi amatissimi, che hanno conquistato il pubblico per simpatia ma anche per la capacità di regalare emozioni. E ancora i protagonisti della sezione adulta Impact! (18-30 anni): un vero viaggio alla scoperta di talenti, sensibilità ed espressioni diverse dell’arte, della cultura, dello spettacolo e dello sport. Domani toccherà a Erri De Luca con Paola Porrini Bisson, Caterina Caselli, Oliviero Toscani, Giuseppe Abbagnale, Simonetta Gola, Aldo Berlinguer, Giorgia Soleri e il regista Pepsy Romanoff.

Per Giffoni Music Concept, ad accendere l’Arena di Piazza Fratelli Lumière, Francesco Gabbani. Si esibirà alle 22.00, la serata sarà presentata da Nicolò De Devitiis e da Giulia Salemi. Gabbani, incontrerà i juror alle 18.00 in Sala Truffaut.

Grande attesa anche per l’evento speciale dedicato al quarantennale dell’alieno più amato di tutti i tempi, E.T. – l’extra – terrestre con una proiezione speciale a cura di Universal Pictures International Italy. Diretto da Steven Spielberg, vincitore di quattro Oscar, E.T. ha saputo lanciare uno dei messaggi di inclusione e pacifismo più efficace dell’intera storia del cinema. Per l’occasione verrà esposto, nella Piazza della Cittadella il calco originale del volto di ET, realizzato dal Premio Oscar Carlo Rambaldi.

Entusiasmo e fermento anche per il ritorno di Vivo Giffoni – Street Fest con un programma che tiene conto delle difficoltà legate al covid e ha focalizzato l’attenzione su quattro momenti, in spazi all’aperto, nel rispetto delle misure di prevenzione per la tutela dei bambini e delle famiglie. Domani alle 18.30 in Piazza Umberto I il Teatro Nazionale dei Burattini di Giò Ferraiolo. Alle 18, con la bandiera della Pace, gli Sbandieratori Città de La Cava attraverseranno la Multimedia Valley fino a Piazza Mercato coinvolgendo il pubblico presente. E ancora, alle 19.00, al Parco Pinocchio, tocca a I Teatrini “Le favole della saggezza”. Ultimo appuntamento alle 21.00 al Giardino degli Aranci con il Progetto Sonora Junior Sax.

E ancora un format dedicato alla corretta alimentazione, aperto a genitori e ragazzi, per la valorizzazione delle eccellenze del territorio e, soprattutto, per la sensibilizzazione contro lo spreco alimentare: Giffoni Food Show, 29 professionisti tra chef, food blogger, maestri pizzaioli e pasticceri, saranno i protagonisti di un vero e proprio “spettacolo” con cooking show e approfondimenti. Domani, alle 17.00, presso Terrazza Cittadella del Cinema il laboratorio di Luca Mendozza e Vincenzo Fotia powered by Accademia Nazionale Pizza DOC. Si continua alle 19.00 con il cooking show di Helga Liberto (Lievitista) powered by TERRA ORTI, condotto da Manuel Saraceno, volto e testimonial Giallo Zafferano.

Un’edizione di infinite visioni e opportunità. Perché Giffoni è ogni cosa, storie e sguardi. Sogno e realtà. Dove i giurati trovano una dimensione, spazio e tempo. E con un carpet completamente rinnovato, che da quest’anno abbraccerà l’ingresso della Cittadella come un vero e proprio percorso delle emozioni, è tutto pronto per accendere le luci di un cielo pieno, colorato, vibrante. Vivo. Domani, finalmente Giffoni.

Giffoni 2022 – trailer e video

Giffoni 2022 in numeri

5000 giffoner da 33 nazioni protagonisti dal 21 al 30 luglio

118 film in competizione e 30 fuori concorso da 35 Paesi

Oltre 250 ospiti: a quelli già annunciati, come Gary Oldman, si aggiungono Richard Madden, Gabriele Mainetti, Eduardo Scarpetta, Laura Morante, i Me contro Te e Maria Chiara Giannetta

200 giovani, under 30, protagonisti di IMPACT! incontreranno uomini e donne di scienza, spettacolo, istituzioni, cultura e sport come: Oliviero Toscani, Giorgia Soleri, Erri De Luca, Domenico De Masi, Diego Bianchi, Marco Da Milano, Guido Brera, Alessandro Orsini, Cecilia Sala, Mauro Biani, Andrea Purgatori, Jago, Samuele Bersani e Tananai sono alcuni dei grandi protagonisti della sezione

25 innovatori del Dream Team: tra questi ragazzi russi, bielorussi e ucraini

I big dell’innovazione, nazionale e internazionale, daranno la possibilità ai giovani di arricchire le proprie conoscenze

I big dell’innovazione, nazionale e internazionale, daranno la possibilità ai giovani di arricchire le proprie conoscenze 4 anteprime

25 eventi speciali: tra questi Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo,

Per il 40ennale di E.T., il 21 luglio, nella giornata inaugurale e alla presenza del Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, verrà esposto un pezzo unico: il calco del volto di E.T. e alcuni disegni originali realizzati dal Maestro e Premio Oscar Carlo Rambaldi

30 artisti musicali e 10 showcase live con talenti come Dargen D’Amico, Francesco Gabbani, Lda, Mara Sattei, Shade, The Kolors e tanti altri

25 rappresentanti del Governo e delle Istituzioni: il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, la Ministra per le Politiche Giovanili Fabiana Dadone, la Ministra per il Sud e la Coesione Territoriale Mara Carfagna, il Ministro per gli Affari Esteri e la cooperazione internazionale Luigi Di Maio

Gli assessori della Regione Campania: Lucia Fortini (Scuola, Politiche Sociali e Politiche Giovanili); Valeria Fascione (Ricerca, Innovazione e Startup); Mario Morcone (Sicurezza, Legalità e Immigrazione) e Armida Filippelli (Formazione Professionale)

Gli assessori della Regione Campania: Lucia Fortini (Scuola, Politiche Sociali e Politiche Giovanili); Valeria Fascione (Ricerca, Innovazione e Startup); Mario Morcone (Sicurezza, Legalità e Immigrazione) e Armida Filippelli (Formazione Professionale) 1 Focus Campania per approfondire le attività promosse dalla Regione attraverso la Film Commission, la Fondazione Campania dei Festival, il Teatro San Carlo, lo sviluppo dell’industria cinematografica campana con Mad Entertainment, la collaborazione con il quotidiano Il Mattino per i 130 anni dalla fondazione, le iniziative che si organizzeranno a Procida Capitale italiana della Cultura

Si attende la conferma di un collegamento con il Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskij e del regista russo Nikita Michalkov

Il Ministero dello Sviluppo Economico, Filatelia e Zecca dello Stato emetteranno un francobollo dedicato a Giffoni nell’Anno Europeo della Gioventù: il 25 luglio sarà presentato dal Ministro Giorgetti con la partecipazione dei vertici di Poste Italiane e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

30 laboratori e attività di animazione per le famiglie, tra questi Giffoni Food Show: 29 foodblogger, pasticceri e maestri pizzaioli incontreranno il pubblico per la campagna a favore di una corretta alimentazione e per diminuire lo spreco alimentare

12 attività dedicate al sociale e al terzo settore

Per celebrare Tirana, Capitale Europea dei Giovani, 10 ragazzi saranno a Giffoni con il sindaco della città Erion Veliaj, per un progetto promosso e sostenuto dalla Ministra delle Politiche Giovanili, Fabiana Dadone

18 Progetti speciali con enti, associazioni e aziende

Continueranno le misure di contrasto al Covid con l’invito all’utilizzo nelle sale della mascherina e altri dispositivi di protezione nell’Arena

Le anteprime

Film DC League of Super-Pets: nuovi poster e trailer italiano del videogioco “Le avventure di Krypto e Ace”

DAVID EARL E JIM ARCHER IL 22 LUGLIO L’ANTEPRIMA DI BRIAN AND CHARLES, DAL 24 AGOSTO AL CINEMA CON LUCKY RED E UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL ITALY

Combattere la solitudine con un robot: parte da qui BRIAN AND CHARLES, il film distribuito da Lucky Red nelle sale dal prossimo 24 agosto. Dopo un inverno particolarmente rigido Brian entra in una profonda depressione; completamente isolato e senza nessuno con cui parlare, fa quello che qualsiasi persona sana di mente farebbe di fronte a una situazione così malinconica. Costruisce un robot. Al festival, insieme a Charles (Chris Hayward con il supporto post produttivo di Rupert Majendie), ci sarà Brian (David Earl) e il regista che ha raccontato la loro storia Jim Archer.

RAGAZZACCIO: IL 24 LUGLIO IL NUOVO FILM DI PAOLO RUFFINI

Il 24 luglio arriva a Giffoni RAGAZZACCIO, il nuovo film di Paolo Ruffini. Una produzione Vera Film, in collaborazione con Minerva Pictures, oltre che con lo stesso Ruffini insieme a Nicola Nocella, Simone Valenza, Santo Versace e Gianluca Curti. A presentare in anteprima ai juror il film saranno Massimo Ghini, Sabrina Impacciatore, Alessandro Bisegna, Jenny De Nucci, insieme allo stesso Ruffini. Mattia è un adolescente, insofferente alle regole. È uno di quelli che vengono regolarmente sbattuti fuori dalla classe È arrabbiato con i suoi genitori e forse col mondo intero. Mattia è quello che comunemente si direbbe un “bullo”. Frequenta il liceo classico e nella sua mente l’incubo della bocciatura è più pesante dell’incubo del Covid-19. Nel silenzio ansiogeno della quarantena, Mattia trascorre le giornate chiuso nella sua stanza, tra una video lezione e uno scherzo di pessimo gusto con i suoi compagni in Dad. In questa situazione, però, scopre l’amore attraverso smartphone, social network e video chat. Non solo l’amore che gli insegna Lucia, l’idealista e ribelle rappresentante d’istituto del liceo accanto, ma anche l’amore per se stessi e per la bellezza della vita, quello che cerca di raccontare il suo professore di Letteratura nelle classi virtuali. Infine, l’amore per i suoi genitori.

IL 25 LUGLIO SKY ORIGINAL PRESENTA ROSANERO CON SALVATORE ESPOSITO, FABIANA MARTUCCI E ANDREA PORPORATI

Totò, quarant’anni, è un boss emergente della criminalità organizzata napoletana. Rosetta è una bambina di dieci anni.Una mattina Totò viene colpito al petto da un proiettile. In quello stesso istante Rosetta cade da un’altalena e batte la testa. La bambina e il boss vengono operati, ma quando si riprendono dal coma entrambi sono cambiati. Totò, il camorrista, si risveglia nel corpo di Rosetta, Rosetta in quello di Totò. È questa la divertente trama di ROSANERO, un film Sky Original prodotto da 11 Marzo Film e Vision Distribution, che sarà proiettato in anteprima al festival il 25 luglio e sarà disponibile prossimamente su Sky e NOW. Il protagonista è Salvatore Esposito, già ospite di Giffoni e conosciuto dal grande pubblico per la sua interpretazione di Genny Savastano in Gomorra – La serie, mentre il soggetto e la regia sono di Andrea Porporati che firma anche la sceneggiatura in collaborazione con lo stesso Esposito. Al festival, insieme a Esposito e Porporati, ci sarà anche la giovanissima protagonista Fabiana Martucci.

DC LEAGUE OF SUPER-PETS: IL 29 LUGLIO LILLO PETROLO E MACCIO CAPATONDA CON L’ANTEPRIMA WARNER BROS. PICTURES

Il 29 luglio cresce l’attesa per l’anteprima di DC LEAGUE OF SUPER-PETS, il lungometraggio d’animazione firmato da Warner Bros. Pictures, in uscita il 1 settembre. A presentare in esclusiva il film ai juror, con la loro allegria travolgente e brillante ironia saranno LILLO PETROLO, che già nella scorsa edizione aveva conquistato l’affetto e l’attenzione dei ragazzi e, questa volta, torna per raccontare la sua avventura come voce di Krypto Superdog, insieme a MACCIO CAPATONDA, voice talent di Asso il Bat-Segugio. Gli inseparabili migliori amici Krypto Superdog e Superman condividono gli stessi superpoteri e combattono fianco a fianco il crimine nella città di Metropolis. Quando Superman e il resto della Justice League vengono rapiti, Krypto deve convincere un improvvisato gruppo di animali domestici composto da Asso il Bat-Segugio, MP la panciuta maialina, Merton la tartaruga e Chip lo scoiattolo, a gestire i loro poteri appena scoperti ed aiutarlo a salvare i supereroi. “DC League of Super-Pets” è una produzione Seven Bucks Production.

I film in concorso

TRASFORMARE LE DELUSIONI IN OPPORTUNITÀ, LA DETERMINAZIONE NEL REALIZZARE I PROPRI SOGNI, L’AMBIENTE E I CAMBIAMENTI CLIMATICI: ECCO GLI OLTRE 100 TITOLI IN CONCORSO A #GIFFONI2022

#Giffoni2022, in programma dal 21 al 30 luglio, si impreziosisce di nuovi lungometraggi e cortometraggi provenienti da tutto il mondo.

La scoperta dell’altro, l’abbattimento delle barriere, il percorso per recuperare fiducia in se stessi, il passaggio all’età adulta, il rapporto genitori-figli, sono alcune dei temi affrontati dalle opere in concorso che non hanno paura di narrare la storia di chi vuole trovare il proprio posto nel mondo. E ancora un focus speciale rivolto all’ambiente e ai cambiamenti climatici. Sono state 4.300 le produzioni in preselezione che il team di Giffoni ha valutato con attenzione per offrire, come di consueto, il meglio del cinema internazionale ai suoi ragazzi.

Insieme alle opere già scelte qualche settimana fa, i nuovi film saranno visionati e valutati dalle giurie di Giffoni: oltre 5000 giovani provenienti da tutto il mondo. Saranno loro a decretare i vincitori del Gryphon Award.

Ecco i titoli che completano la selezione del 2022:

ELEMENTS +3 (dai 3 ai 5 anni) – LUNGOMETRAGGI

Sono quattro i lungometraggi fuori concorso proposti alla giuria più giovane del Festival. A quelli già annunciati si aggiunge BEST BIRTHDAY EVER (Germania/Olanda/Svezia) di Michael Ekbladh. Il piccolo Charlie va all’asilo e gioca con gli amici del quartiere, ha paura del cane Bello, davanti al quale deve passare andando a scuola.

ELEMENTS +3 (dai 3 ai 5 anni) – CORTOMETRAGGI

Ben 27 i cortometraggi in concorso nella sezione dedicata ai più piccoli: l’italiano EL CHARANGO di Paola Luciani racconta la storia di un armadillo e del suo sogno di poter cantare; un piccolo galago senegalese deve imparare a cacciare, ma la paura di cadere dagli alberi lo ferma in THE LITTLE GALAGO (Italia) di Anita Verona e Francesco Catarinolo; sopperire all’assenza con l’immaginazione parte da qui PAPA IS BIG, I AM SMALL (Italia) di Anya Ru e Masha Rumyantseva in cui una bambina saluta l’amato papà, un marinaio in partenza per un lungo viaggio. È ambientato in una notte buia WHO SAID MONSTER? (Italia) di Francesco Forti, in cui un uccellino spaventato si perde in un bosco dove dicono si nasconda un pericoloso mostro; 3 LITTLE PIGS & LITTLE RED RIDING HOOD (Brasile) di Caio Megre Silva è una rivisitazione dei racconti “3 porcellini” e “Cappuccetto rosso” collegati attraverso un personaggio comune; in A FISH FOR A FRIEND (Singapore) di Javon Yi Da Chan, invece, il protagonista vuole condividere il pescato con un cucciolo di orso; con THE BIG TANTRUM (Francia) di Celia Tisserant e Arnaud Demuynck conosciamo Robert, tornato da scuola di cattivo umore viene mandato dal padre nella sua stanza. Dentro di lui sente qualcosa di orribile: è rabbia; BON BON (Russia) di Masha Rumiantseva è un corto su quanto sia difficile (facile) fare amicizia; CENTIPEDE (Bulgaria) di Vera Plamenova Ivanova racconta di un millepiedi e della sua speciale passeggiata verso la cima di un cespuglio di rose. COLOURFUL FEATHERS (Messico) di Maribel Suárez pone l’accento sull’importanza della condivisione e del rispetto della diversità; FRANZY’S SOUP-KITCHEN (Francia) di Ana Chubinidze, protagonista lo chef alieno Franzy, un tipo solitario, bizzarro e magico; GIUSEPPE (Svizzera) di Isabelle Favez è la storia di un piccolo riccio, del suo letargo e dell’amicizia con i conigli Ayana e Toto; HEARTWOOD (Regno Unito) di Clara Schildhauer e Reyes Fernández in cui una ragazza ribelle sta facendo un’escursione nei boschi con il suo noioso papà quando decide di trasformarla in un’avventura. HELLO STRANGER (Germania) di Julia Ocker in cui un astronauta atterra su un pianeta sconosciuto tutto da scoprire; HITCHHIKER TRAVELING THE GALAXY (Corea del Sud) di Junhee Lee, anche qui il protagonista è un alieno bloccato su un pianeta straniero e alla ricerca di un modo per tornare a casa; KIWI & STRIT – THINGS HAVE LEGS (Danimarca) di Esben Toft Jacobsen: Kiwi è premuroso, attento e giallo, mentre Strit è selvaggio e viola e hanno approcci molto diversi a quasi tutto quello che gli accade; KONIGIRI-KUN PARASOL (Giappone) di Mari Miyazawa in cui scopriamo un bambino polpetta di riso pieno di energia; THE MASKED AVENGER (Croazia) di Luna Strmotić in cui un procione sarà disturbato da un burbero taglialegna. MY FRIEND TIGER (Russia) di Tatiana Kiseleva in cui scopriamo l’amicizia tra una ragazza e una tigre messa a dura prova da una città destinata a diventare troppo piccola per entrambe; NOUNOURS (Canada) di Lou Rigoudy in cui una bambina si imbatte in un orsacchiotto. Come in un sogno, veniamo trasportati attraverso diversi momenti della loro amicizia; PATOUILLE AND THE PARACHUTE SEEDS (Francia) di Inès Bernard-Espina, Mélody Boulissière e Clémentine Campos, in cui conosciamo una piccola creatura che vive in armonia con la natura e con il suo amico Momo; SANDPIE (Repubblica Ceca) di Kateřina Karhánková in cui Mina dovrà salvare il suo amico Giocattolo da un rapimento; SPUFFIES (Slovenia) di Jaka Ivanc in cui scopriamo gli spuffi e la loro passione per le deliziose giube; THIS HUT IS TOO SMALL! (Francia) di Hugo Frassetto in cui un nonno ha appena ultimato la capanna pe il suo nipotino, ma il rifugio è troppo piccolo e all’interno c’è anche un verme; WHO IS IT: WHO IS SINGING? (Taiwan) di Hsing-Fang Lin in cui un leone e la sua compagna intraprendono un viaggio insieme ai loro strumenti musicali alla ricerca di una voce melodiosa; WINGS FOR A FRIEND (Russia) di Mikhail Aldashin e Konstantin Arefev, una storia sull’importanza dell’aiuto e del sostegno reciproco.

ELEMENTS +6 (dai 6 ai 9 anni) – LUNGOMETRAGGI

Amicizia e magia: partono da qui le opere scelte per gli Elements +6. Alla sezione si aggiungono altre tre sorprendenti storie, MINI-ZLATAN AND UNCLE DARLING (Svezia, Norvegia) di Christian Lo, tutto è pronto per un soggiorno perfetto da Tommy, lo zio preferito della piccola Ella. Ma tutto si trasformerà in un terribile incubo. Il regista è già noto ai giurati di Giffoni che nel corso delle passate edizioni hanno avuto modo di conoscere e apprezzare la sua arte. SUPER FURBALL SAVES THE FUTURE (Finlandia) di Joona Tena, è basato sulla popolare serie di libri di Paula Noronen, che combina animazione ed effetti speciali con la tradizionale live action. È il sequel di Super Furball, in concorso a Giffoni nel 2018. E ancora DRAGON PRINCESS (Francia) di Jean-Jacques Denis e Anthony Roux: Setole è una bambina cresciuta dai draghi, quando suo padre deve dare allo Stregone il suo secondo bene più prezioso, gli offre proprio lei. Chiude LITTLE ALLAN – THE HUMAN ANTENNA (Danimarca) di Amalie Næsby Fick. Allan è alla ricerca disperata di nuovi amici, quando si imbatte in Britney, un’aliena atterrata sulla terra. Presto l’amicizia verrà messa alla prova da un pazzo collezionista di animali impagliati, interessato all’extraterrestre.

ELEMENTS +6 (dai 6 ai 9 anni) – CORTOMETRAGGI

Crescita, accettazione e fantasia. Ma anche natura, riscatto e speranza al centro dei 9 cortometraggi dedicati agli Elements +6: THE BOY AND THE ELEPHANT (Francia) di Sonia Gerbeaud, GRANNY’S COOKIES (Belgio) di Frits Standaert, ITCH (Israele) di Ma’ayan Rypp, MONSIEUR LUCIEN (Francia) di Robin Barriere, THE MOST BORING GRANNY IN THE WHOLE WOLRD (Germania) di Damaris Zielke, PLANET ROBIN (Norvegia) di Johan Kaos, THE QUEEN OF THE FOXES (Svizzera) di Marina Rosset, THE SKY IS A SQUARE (Germania) di Agnes Maagaard, VOLCANO (Italia) di Margherita Abbruzzi, Serena Miraglia, Giada Rizzi, Lara Zizzi.

ELEMENTS +10 (dai 10 ai 12 anni) – LUNGOMETRAGGI

Alla sezione Elements + 10 si aggiungono altre due storie di coraggio e amore, ancora sentimento e perseveranza guideranno le vicende dei protagonisti delle opere sottoposte ai giurati di Giffoni.

BIGMAN (Olanda) di Camiel Schouwenaar: Dylan e Youssef sono migliori amici e sognano di diventare calciatori professionisti ma un evento inatteso li costringerà a fare i conti con una nuova vita. Una storia d’amore e di prime volte quella di Caroline Cowan che con EVA & ADAM (Svezia) racconterà ai giurati l’effetto che può fare il primo grande amore.

ELEMENTS +10 (dai 10 ai 12 anni) – CORTOMETRAGGI

La difficoltà nel mostrare i propri sentimenti, le passioni condivise, adolescenza e la speranza di un mondo migliore al centro dei 6 cortometraggi dedicati agli Elements +10: CHICKEN (Kazakhstan) di Anastassiya Biryucheva, NEL MARE CI SONO I COCCODRILLI (Italia) di Rosalba Vitellaro, INSIDE THE ACQUARIUM (Svezia) di Lina Berger, SHE DREAMS AT SUNRISE (Stati Uniti) di Camrus Johnson, TANA LIBERA TUTTI (Italia) di Valerio Filardo, YALLAH! (Francia) di Nayla Nassar, Edouard Pitula, Renaud de Saint Albin, Cécile Adant, Anaïs Sassatelli, Candice Behague.

GENERATOR +13 (dai 12 ai 15 anni) – LUNGOMETRAGGI

Sono altre due le opere che vanno a delineare la sezione Generator +13, storie intense ed emozionanti che vedranno coinvolti i giurati dai 12 ai 15 anni. Due bambini africani guardano le stelle e sognano di arrivare in Italia, parte da qui OLTRE IL CONFINE (Italia) di Alessandro Valenti, distribuito in Italia da 102 Distribution. Si continua con Giffoni 2022: programma della prima giornata e tutti i film in concorso PETITE SOLANGE (Francia) di Axelle Ropert: Solange è una tipica tredicenne curiosa e piena di vita ma i litigi e il divorzio dei suoi genitori manderanno in frantumi tutto il suo entusiasmo. SONATA (Polonia) di Bartosz Blascke racconta invece la tenacia di Grzegorz Płonka e della realizzazione del suo grande sogno di suonare la ‘Serenata al chiaro di luna’ di Beethoven.

GENERATOR +16 (dai 15 ai 18 anni) – LUNGOMETRAGGI

Le difficoltà e gli errori, la voglia di ricominciare e l’ostinazione a realizzare i propri sogni. Sono questi i temi dei film che si aggiungono alla sezione Generator +16: CARAJITA (Repubblica Dominicana\Argentina) di Silvina Schnicer e Ulises Porra con la storia di Yarisa e della sua vita passata a servizio di una famiglia benestante che l’ha sempre trattata come una donna di famiglia. Affetti e nuove emozioni, fino al ricongiungimento con sua figlia per un’opera di cuore e fragile malinconia. MY BROTHERS DREAM AWAKE (Cile) di Claudia Huaiquimilla e il sogno di libertà di Ángel e Franco, due fratelli detenuti in un carcere minorile. OTAR’S DEATH (Georgia\Germania\Lituania) di Ioseb “Soso” Bliadze vede invece come protagonista Nika che investe accidentalmente un vecchio con l’auto. La famiglia della vittima promette di astenersi dallo sporgere denuncia contro Nika se sua madre Keti risarcirà la loro perdita in contanti. QUICKENING (Canada) di Haya Waseem racconta di Sheila Chaudhary, un’adolescente pachistana-canadese che vive in Ontario e che grazie al sostegno dei suoi genitori riesce a dare libero sfogo a tutte le sue più grandi passioni. Chiude JESÚS LÓPEZ (Argentina\Francia) di Maximiliano Schonfeld, in cui un giovane pilota muore in un incidente stradale. Suo cugino, Abel, decide di sostituirlo ma viene posseduto dal fantasma di Jesus.

GENERATOR +18 (dai 18 anni in su) – LUNGOMETRAGGI

Responsabilità e forza, coraggio e premura. Ma anche dolore e pazienza, accettazione e riscoperta al centro delle due opere che vanno a completare la sezione dedicata di Generator +18: STAY AWAKE (USA) di Jamie Sisley è la storia dei fratelli Ethan e Derek che fanno del loro meglio per affrontare l’adolescenza mentre si prendono cura della madre, debilitata dalla sua dipendenza da farmaci. MIKADO (Romania\Repubblica Ceca), di Emanuel Parvu, racconta invece di Cristi che riscopre l’amore con Maria, pochi anni dopo la morte della moglie di cancro. E di Magda, sua figlia, che insieme al fidanzato Iulian combatterà il dolore e nutrirà la speranza diventando volontaria per un ospedale di oncologia infantile.

GEX DOC

Attivismo e denuncia, forza e ripartenza. Disperazione e salvezza, scelta e coraggio, povertà e attesa: sono i tempi principali delle opere selezionate per la categoria GEX DOC: AFTER THE RAIN (Cina) di Jian Fan e il racconto suggestivo e tormentato degli effetti a lungo termine di un terremoto che ha raso al suolo una città cinese nel 2008. FAR AWAY FROM HOME (Messico) di Carlos Hernández Vázquez racconta invece la storia di un gruppo di bambini e adolescenti, provenienti dal Messico e dall’America latina, che attende nei centri di accoglienza di Tijuana una soluzione alla richiesta di asilo per entrare negli Stati Uniti. LYRA (Irlanda\Regno Unito) di Alison Millar è un film emozionante e intimo sulla vita e sulla morte della celebre giornalista nordirlandese e sostenitrice dei diritti LBGTQ+ Lyra McKee, che è stata uccisa a colpi di arma da fuoco da repubblicani dissidenti irlandesi nell’aprile 2019 all’età di 29 anni. ROOKIES (Francia), di Thierry Demaiziere e Alba Teurlai, ambientato nel cuore di Parigi: un prestigioso liceo accetta una scommessa audace, integrare gli studenti dei quartieri popolari e interrompere il circolo vizioso del fallimento scolastico attraverso la danza e l’hip hop. La città di Togliatti è invece al centro di TOLYATTI ADRIFT (Spagna) di Laura Sistero: quella che un tempo fu simbolo dell’orgoglio socialista (la città prende il nome dal segretario del Partito Comunista Italiano Palmiro Togliatti) è oggi la Detroit russa. In questa atmosfera disperata nasce Boyevaya Klassika, un movimento che salva le iconiche vecchie auto dalle fabbriche locali trasformandole in mezzi di ribellione.

PARENTAL EXPERIENCE

Per Giffoni le famiglie sono il bene più prezioso: Parental Experience nasce proprio con questo obiettivo: dedicare una sezione pensata appositamente per i genitori che vogliono sentirsi parte attiva del Festival. Tra i titoli in concorso: BRICIOLE (Italia) di Rebecca Marie Margot. Alfredo è un poliziotto in attesa del quarto figlio. Il lavoro e i piccoli e grandi problemi della vita lo stanno schiacciando. EGG (Italia) di Daniele Grassetti. In un presente distopico, una ragazza incinta, per non essere licenziata, intraprende un metodo sperimentale di gestazione: l’uovo. EYE OF THE WHALE (Italia) di Giorgia Bonora, Lucia Schimmenti, Francina Ramos e Tess Tagliaferro. In un villaggio di cacciatori di balene, una bambina assiste agli ultimi istanti di una megattera spiaggiata e stabilisce un legame con il gigante marino. PAWNS AMONG THE CLOUDS (Italia) di Maurizio Rigatti. Luisa presto dovrà trasferirsi in una casa di riposo. A JOURNEY WHIT MY DAD (Israele) di Mor Israeli. Tamar (5 anni), accompagna il papà in un hotel dove i turisti hanno un aspetto un po’ strano, attraverso gli occhi della bambina inizia un viaggio surreale. ATTILA (Norvegia) di Fredrik Holmen Lillegraven e Mads Eriksen. Un ragazzo di 12 anni vive con suo padre che è perso nel dolore per la perdita della moglie. FATHER TONGUE (Israele) di Ivgeny Gashinsky racconta di un uomo che fatica ad accettare la sordità del figlio. HAMELIN (Spagna) di Silvia Conesa. Juan e Clara acquistano i servizi di “YouCare”, un’azienda che educa tuo figlio per te. MAKING MEMORY (Corea del Sud) di Seung-beom Park è costruito sui ricordi e su come selezionarli. MIMINE (Canada) di Simon Laganière: Bonus deve passare la giornata con suo figlio e decide di stupire il bambino con un po’ di magia. MISTRAL (Italia) di Nico Bonomolo. Un uomo vede una barca in vendita e sogna di lasciarsi la vita alle spalle. NIGHT TRAIN (Francia) di Sofia Gutman è la storia di una giovane donna che torna dal lavoro prendendo un treno notturno. OFF SIDE (Francia) di Sophie Martin racconta di Camille, madre single che lavora come collaboratrice domestica. PASSENGER (Argentina) di Juan Pablo Zaramella è un viaggio attraverso il rapporto conflittuale tra un uomo, il suo ambiente sociale e i suoi codici. QUINO’S DREAM (Spagna) di Santiago Erlich. L’arrivo del primo figlio rivela la differenza tra amare e accettare ciascuno per come è. RUSSIAN VODKA (Iran) di Seyed Payam Hosseini. Nei bassifondi di una città curda in Iran, Hakim è costretto a partecipare a corse e scommesse clandestine. SISSY (Italia) di Eitan Pitigliani. Dopo la morte di sua madre, Luca si ritrova a vivere per strada. Un giorno suo padre lo invita a casa, sperando di riconnettersi con lui. THOROUGHBRED (Spagna) di César Tormo, incentrato sulla storia di una quindicenne che non si sente amata dai genitori. TULA (Spagna) di Bea de Silva racconta di un adolescente che condivide un imbarazzante segreto con una collaboratrice scolastica. TWENTY MINUTE (Italia) di Daniele Esposito è ambientato nella Roma del 1943, nel giorno in cui vengono concessi agli ebrei venti minuti per lasciare le loro case per sempre. WHEN I AM SAD (Armenia) di Lilit Altunyan. Un sorriso viaggia superando la tristezza, trasformato da emozioni e pensieri.

Poster ufficiale