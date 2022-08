Stasera in tv: “Giù le mani dalle nostre figlie” su Canale 5

Cast e personaggi

Leslie Mann: Lisa Decker

John Cena: Mitchell

Ike Barinholtz: Hunter

Kathryn Newton: Julie Decker

Geraldine Viswanathan: Kayla

Gideon Adlon: Sam

Graham Phillips: Austin

Miles Robbins: Connor

Ramona Young: Angelica

Sarayu Blue: Marcie

Jimmy Bellinger: Chad

June Diane Raphael: Brenda

Jake Picking: Kyler

Hannibal Buress: Frank

Colton Dunn: Rudy

Gary Cole: Ron

Gina Gershon: Cathy

T.C. Carter: Jayden

Doppiatori italiani

Francesca Manicone: Lisa Decker

Andrea Ward: Mitchell

Stefano Crescentini: Hunter

Veronica Benassi: Julie Decker

Ludovica Bebi: Kayla

Alice Venditti: Sam

Federico Campaiola: Connor

Rossa Caputo: Angelica

Sabrina Duranti: Marcie

La trama

Leslie Mann (Tutte contro lui – The Other Woman, Questi sono i 40), Ike Barinholtz (Cattivi Vicini, Suicide Squad) e John Cena (Un disastro di ragazza, Sisters) sono i tre genitori che cercano di impedire alle loro figlie di fare sesso al ballo. Il cast comprende anche Sarayu Blue nei panni di Marcie, moglie del Mitchell di John Cena; Geraldine Viswanathan nel ruolo di Kayla, la figlia di Mitchell; Kathryn Newton è Julie, figlia della Lisa di Leslie Mann e Gideon Adlon nei panni di Sam, figlia dell’Hunter di Ike Barinholtz

Curiosità

Il film è entrato in sviluppo nel 2013, all’epoca designati alla regia c’erano Hayden Scholossberg e Jon Hurwitz (i film di “Harold & Kuma”r). Scholossberg e Hurwitz hanno passato la mano per quanto riguarda la regia, ma sono rimasti a bordo come produttori e co-autori della sceneggiatura con i fratelli Brian & Jim Kehoe e Eben Russell. La commedia è prodotta anche da Seth Rogen, Evan Goldberg e James Weaver, con la loro Point Grey Pictures (Cattivi vicini, Facciamola finita) e Chris Fenton (47 Ronin) di DMG Entertainment. Nathan Kahane e Joseph Drake (Man in the Dark, Juno) di Good Universe sono produttori esecutivi con Chris Cowles (Collide) di DMG, Josh Fagen, Dave Stassen e Jonathan McCoy.

La sceneggiatura originale era intitolata “Cherries” e presentava tre padri come protagonisti. Il personaggio di Leslie Mann è stato successivamente cambiato in una madre. Quando è iniziata la produzione, il titolo è stato cambiato in “The Pact”. È stato ribattezzato “Blockers” nell’ottobre 2017, quando il film era in post-produzione ed è stato rilasciato il primo trailer.

Quando Mitchell, il personaggio di John Cena, si intrufola nella casa di Cathy e Ron mentre giocano con gli occhi bendati, gli effetti sonori e gli anelli d’acqua quando Ron si avvicina al nascondiglio di Mitchell sono un chiaro cenno a Jurassic Park.

Il titolo originale del film “Blockers” è un riferimento all’atto del cosiddetto “co*k-blocking”; un termine slang americano che descrive l’azione di impedire a qualcuno (di solito un uomo) di fare sesso ma anche più genericamente fermando intenzionalmente o meno (bloccando) l’intenzione di qualcun altro dal raggiungere l’obiettivo. Questo comportamento potrebbe essere guidato da gelosia, competizione, genuina preoccupazione per una delle persone coinvolte o semplice indifferenza. La persona che esegue il blocco può essere chiamata co*k-block o co*k-blocker.

Le scene dell’hotel sono state girate presso l’Hyatt Regency Hotel di Atlanta, in Georgia.

Ad un certo punto, i genitori in macchina parlano della saga Fast and the Furious. In Fast & Furious 9 – The Fast Saga (2021), John Cena interpreta il fratello di Dominic, Jakob Toretto.

Kathryn Newton e Gideon Adlon hanno recitato insieme nella serie tv The Society.

John Cena e Ike Barinholtz hanno entrambi recitato in Le sorelle perfette (2015).

Questo è il secondo film di Leslie Mann che include la canzone “Love Myself” di Hailee Steinfeld dopo Single ma non troppo.

Il film ha segnato il debutto sul grande schermo dell’attrice Gideon Adlon che successivamente reciterà in The Mustang, Il rito delle streghe, remake di “Giovani Streghe” e nella serie tv The Society.

All’inizio del film, Hunter (Ike Barinholtz) fa una battuta su sua figlia Sam (Gideon Adlon) che guarda “porno asiatico” come fa lui. Viene presto rivelato che Sam è davvero attratto da una ragazza asiatica, Angelica.

Ci sono segni in tutto il film che Julie, Sam e Kayla sono tutti molto più responsabili e hanno pensato molto più alla decisione di fare sesso (o non fare sesso, a seconda dei casi) di quanto i genitori gli attribuiscano il merito. Un sottile segno di ciò è il fatto che quando Julie e Austin finalmente fanno sesso, stanno usando due forme di controllo delle nascite. Julie dice all’inizio del film che si era fatta prescrivere dal pediatra delle pillole anticoncezionali, e poi loro usano anche il preservativo, avendo cura di indossarlo correttamente.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Mateo Messina, compositore americano conosciuto per la colonna sonora del film Juno del 2007. Il film all’epoca vinse un Grammy Award per il miglior album di compilation di colonne sonore per film, televisione o altri media visivi. Messina ha realizzato la colonna sonora di oltre 50 lungometraggi, cortometraggi, documentari e oltre 150 episodi televisivi. I crediti di Messina includono i film Barely Lethal – 16 anni e spia, A proposito di Luke, Tall Girl e La Missy sbagliata di Netflix e la serie tv Superstore.

LE CANZONI DEL FILM:

The Breeze – Dr. Dog

Good as HelL – Lizzo

Emergency – Icona Pop

I’m Falling Too – Clubhouse

Sirius – The Alan Parsons Project

Turn It Up – Skully Boyz

Dynamit – Taio Cruz

Girls Shine – Love Kelli

I Think I Like You- Jordyn Kane

Do Somethin’ – Chick Norris

Love Myself – Hailee Steinfeld

Whoa Whoa – Icy Black featuring Leo Soul

Good Life – Lucille Baller

Alive – Jordyn Kane

Stick Up – Chick Norris

Candy – Leo Soul

Sweet Love – Anita Baker

The Case – T.Flex

22 Car Garage – Skrilla Jones

Courtesy of The The Math Club

Hey Yeah (Good Time)

Written by Chief WaKil (as Mansa Wakili), Cheapshot (as Colton Fisher), Jason Rabinowitz, James Katalbas, and Jaron Lamot

Performed by Kil the Giant

Courtesy of The The Math Club

Mad or Nah- Kil the Giant featuring Leo Soul

Courtesy of The The Math Club

Water Me – Lizzo

Dance- Amilion Cash

Girl I Like- Jason Nova

Let the Bomb Drop- Chick Norris

Hair Down – Kil the Giant

This Town – Niall Horan

Feel the Music – Kid Wavy

Weirdo Freak – Nutso Bonkers

Gold & Glitter – Kari Kimmel