Stasera in tv: “Gli eroi del Natale” su Rai 1

Cast e personaggi

Doppiatori originali

Steven Yeun: Bo

Gina Rodriguez: Maria

Zachary Levi: Giuseppe

Keegan-Michael Key: Dave

Aidy Bryant: Ruth

Christopher Plummer: Re Erode

Tracy Morgan: Felix

Tyler Perry: Cyrus

Oprah Winfrey: Deborah

Kelly Clarkson: Leah

Patricia Heaton: Edith

Kristin Chenoweth: Abby il topo

Doppiatori italiani

Paolo Vivio: Bo

Letizia Ciampa: Maria

Davide Perino: Giuseppe

David Chevalier: Dave

Ilaria Latini: Ruth

Dario Penne: Re Erode

Paolo Marchese: Thaddeus

Stefano Mondini: Rufus

Claudia Razzi: Leah

Alessandra Korompay: Edith

Marco Vivio: Arcangelo Gabriele

Roberto Draghetti: Mugnaio

Luigi Ferraro: Felix

Roberto Gammino: Cyrus

Stefanella Marrama: Deborah

Carlo Valli : Asino del mugnaio

Mario Cordova: Gaspare

Oliviero Dinelli: Melchiorre

Fabrizio Pucci: Baldassarre

Alessandro Ballico: Locandiere

Sabrina Duranti: Elisabetta

Roberto Chevalier: Zaccaria

La trama

Il coraggioso asinello di nome Bo vorrebbe per una volta andare oltre la noiosa routine quotidiana al mulino del villaggio. Un giorno trova il coraggio di liberarsi e perseguire l’avventura dei suoi sogni. Durante il suo viaggio si unisce a Ruth, un’amabile pecora che ha perso il suo gregge e Dave, una colomba con aspirazioni elevate. Insieme a tre cammelli e alcuni eccentrici animali da stalla, Bo e i suoi nuovi amici seguono la Stella Cometa e diventano improbabili eroi nella più grande storia mai raccontata, il primo Natale.

Curiosità

Il film è diretto dall’esordiente Timothy Reckart, in precedenza capo animatore per il lungometraggio animato Anomalisa e regista di cinque cortometraggi animati.

I segni sulla schiena di Bo formano una croce.

“Gli eroi del Natale” è prodotto da Affirm Films, una società di Sony che produce e distribuisce principalmente film cristiani conservatori.

Christopher Plummer interpreta il re Erode il Grande. In Gesù di Nazareth (1977) Plummer ha interpretato il figlio di Erode il Grande, Erode Antipa, che era nel consiglio che ha condannato Gesù a morte nella storia di Pasqua.

“Gli eroi del Natale” è il primo film d’animazione di Walden Media.

“Gli eroi del Natale” è il primo film d’animazione di Sony Animation a non coinvolgere Sony Pictures Imageworks per l’animazione che è stata invece fornita da Cinesite.

“Gli eroi del Natale” è il secondo film di Sony Animation sul Natale, dopo Il figlio di Babbo Natale (2011).

La storia della Natività è stata precedentemente raccontata dalla prospettiva degli animali in almeno due cortometraggi animati: The Night the Animals Talked (1970) e Nestor, the Long-Eared Christmas Donkey (1977).

Primo film che ha visto collaborare insieme Columbia Pictures, Sony Pictures Animation, Franklin Entertainment, Walden Media e Affirm Films.

“Gli eroi del Natale” è il quindicesimo lungometraggio di Sony Animation uscito nelle sale nonché terzo lungometraggio originale di Sony Animation, dopo Il figlio di Babbo Natale (2011) ed Emoji – Accendi le emozioni (2017).

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore John Paesano (la trilogia di Maze Runner, L’era glaciale presenta: L’era Natale, Dragons: I paladini di Berk). Altri crediti di Paesano includono musiche per i videogiochi Spider-Man, Detroit: Become Human e Spider-Man: Miles Morales.

La colonna sonora del film include il brano "The Star" interpretato da Mariah Carey e ulteriori brani di Pentatonix, Casting Crowns, Kelsea Ballerini e A Great Big World.

Questa è la seconda volta che Mariah Carey ha cantato una canzone per un film religioso di animazione. La prima volta è stata in Il principe d'Egitto (1998), dove ha cantato la canzone "When You Believe" in duetto con la compianta Whitney Houston.

“The Star” di Mariah Carey è la quarta canzone di Natale che la cantante ha scritto per essere inclusa in un film dopo “All I Want For Christmas Is You”, “Where Are You Christmas” e “Oh Santa”.

TRACK LISTINGS:

1. The Star – Mariah Carey

2. Children Go Where I Send You – Kelsea Ballerini

3. We Three Kings – Kirk Franklin

4. Can You See – Fifth Harmony

5. Life Is Good – A Great Big World

6. Mary, Did You Know? – Zara Larsson

7. O Holy Night – Yolanda Adams

8. What Christmas Means to Me – Saving Forever

9. Breath of Heaven – Mary’s Song (Jessie James Decker)

10. His Eye Is on the Sparrow – Casting Crowns

11. What Child Is This? – Jake Owen

12. Carol of the Bells – Pentatonix

