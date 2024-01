Gli Occhi di Tammy Faye, su Rai 3 il dramma biografico diretto da Michael Showalter e basato sull’omonimo documentario del 2000 di Fenton Bailey e Randy Barbato. Il film descrive la storia dei controversi telepredicatori Tammy Faye Bakker e Jim Bakker, interpretati da Jessica Chastain e Andrew Garfield.

Gli Occhi di Tammy Faye – Cast e doppiatori

Jessica Chastain: Tammy Faye Bakker

Andrew Garfield: Jim Bakker

Cherry Jones: Rachel

Fredric Lehne: Fred Grover

Louis Cancelmi: Richard Fletcher

Sam Jaeger: Roe Messner

Gabriel Olds: Pat Robertson

Mark Wystrach: Gary Paxton

Vincent D’Onofrio: Jerry Falwell

Chandler Head: Tammy Faye giovane

Doppiatori italiani

Ilaria Stagni: Tammy Faye Bakker

Emiliano Coltorti: Jim Bakker

Melina Martello: Rachel

Antonio Sanna: Fred Grover

Luigi Morville: Richard Fletcher

Franco Mannella: Roe Messner

Simone D’Andrea: Pat Robertson

Stefano Crescentini: Gary Paxton

Pasquale Anselmo: Jerry Falwell

Charlotte Infussi D’Amico: Tammy Faye giovane

Gli Occhi di Tammy Faye – Trama e trailer

Uno sguardo intimo alla straordinaria ascesa, caduta e redenzione della telepredicatrice Tammy Faye Bakker. Negli anni ’70 e ’80, Tammy Faye (Jessica Chastain) e suo marito, Jim Bakker (Andrew Garfield), hanno avuto umili origini per creare la più rete di trasmissioni religiose e parco a tema più grandi del mondo, e sono stati venerati per il loro messaggio di amore, accettazione e prosperità. Tammy Faye era leggendaria per le sue sopracciglia indelebili, il suo canto stravagante e il suo desiderio di abbracciare persone di ogni ceto sociale. Tuttavia, non passò molto tempo prima che scorrettezze finanziarie, rivali intriganti e scandali rovesciassero il loro impero accuratamente costruito.

Curiosità sul film

Gli Occhi di Tammy Faye” è basato sull’omonimo documentario del 2000 diretto da Fenton Bailey e Randy Barbato e narrato narrato dalla drag queen RuPaul.

Il film ha vinto 2 premi Oscar 2022: Miglior attrice a Jessica Chastain e Miglior trucco e acconciatura a Linda Dowds, Stephanie Ingram e Justin Raleigh.

Il regista Michael Showalter ha diretto anche le commedia romantiche Hello My Name Is Doris, The Big Sick – Il matrimonio si può evitare…l’amore no e The Lovebirds.

Questa è la seconda versione cinematografica della storia di Jim & Tammy Faye Bakker. Il primo è stato un film del 1990 realizzato per la TV con Kevin Spacey e Bernadette Peters, intitolato Il finanziere di Dio (Fall From Grace).

Jessica Chastain per il ruolo in questo film è stata premiata al Toronto Film Festival 2021 con un “Tribute Actor Award”

Jessica Chastain ha detto che inizialmente aveva l’impressione che Tammy Faye Bakker avesse spesso il mascara colato, poiché le parodie e le impressioni di Tammy Faye in TV a tarda notte e il Saturday Night Live spesso la vedevano piangere con un mascara molto colato. Chastain ha notato che durante le ricerche su Tammy Faye, non è riuscita a trovare una singola immagine o video di lei con il mascara che cola; Tammy Faye indossava solo mascara waterproof.

Il film è stato un progetto fortemente voluto da Jessica Chastain e perseguitp per diversi anni prima che venisse realizzato. Aveva visto il documentario The Eyes of Tammy Faye (2000) intorno al 2012 e si è sentita attratta dal raccontare la storia di Tammy Faye Bakker dopo aver acquisito i diritti per produrre un film biografico sul famigerato telepredicatore.

Con 1,63 m Jessica Chastain ha la stessa altezza del vero Jim Bakker (Andrew Garfield, che interpreta Bakker, è 1,79 m). Tammy Faye Bakker era 1,5 m.

Secondo quanto riferito, Tammy Faye Bakker veniva al Matthews, NC Target per comprare il trucco, di solito spendendo tra i 200 e i 400 dollari solo per il trucco. Si diceva che vivesse proprio in fondo alla strada rispetto al negozio.

Jessica Chastain ha sei anni più di Andrew Garfield, mentre la vera Tammy Faye Bakker aveva due anni meno di Jim Bakker.

Jessica Chastain (Tammy Faye Bakker) e Cherry Jones (Rachel Grover) hanno entrambe recitato a Broadway in due revival separati della commedia “The Heiress”. Chastain lo ha fatto nel 2012 e Jones nel 1995. Quest’ultima ha vinto il Tony Award quell’anno come migliore attrice in un’opera teatrale.

Andrew Garfield e Louis Cancelmi sono già apparsi in The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro (2014).

ATTENZIONE!!! A seguire curisoità con SPOILER sul film

Anche se il film accenna leggermente ad un’attrazione tra Roe Messner e Tammy Faye Bakker, non spiega né che i due si siano effettivamente sposati (nel 1993, poco dopo che entrambi avevano divorziato dai loro primi coniugi) né che Roe Messner (come Jim Bakker) è stato anche incriminato con l’accusa derivante dal suo coinvolgimento negli scandali PTL ed è stato condannato a 27 mesi di prigione federale. Lui e Tammy Faye sono rimasti sposati durante la sua incarcerazione e fino alla sua morte nel 2007.

Questo film ricrea l’intervista di Tammy Faye Bakker del 1985 con il Rev. Steve Pieters, che fu molto controversa nei circoli evangelici poichè mostrava la sua benevolenza, gentilezza e la promessa del paradiso a un uomo gay affetto da AIDS. L’ipotesi inespressa era che Pieters non sarebbe vissuto ancora a lungo. A quel tempo, l’AIDS era sostanzialmente incurabile e considerato una “condanna a morte”. Tuttavia, quando questo film è stato realizzato e distribuito, Pieters era ancora vivo; è sopravvissuto a lungo a Tammy Faye. In un’intervista del settembre 2021 con Steve Duffy per EDGE Media Network, Pieters ha detto che pensava che Searchlight Pictures non gli avesse chiesto il permesso di interpretarlo in questo film perché presumevano che fosse morto. “Non credo che sapessero che ero nei paraggi quando hanno girato il film. È stato solo tramite il figlio di Jim e Tammy, Jay, che ho scoperto che ci sarebbe stato un film e che le riprese erano già finite. Così ho scritto una lettera in cui ho trovato le informazioni di contatto dello studio e ho scritto a Searchlight Pictures e ho detto: “Ehi, sono ancora vivo! Sono ancora qui!”. E sono stati meravigliosi, abbiamo avuto un ottimo rapporto.” Il vero Steve Pieters appare nella coda dei titoli di coda del film “dove sono adesso”. Quando il Rev. Pieters è morto nel luglio 2023 all’età di 70 anni, ha vissuto più di 40 anni con l’HIV.

Sebbene ci sia un segmento durante i titoli di coda che mostra le foto delle persone reali raffigurate in questo film e aggiorna il pubblico su dove si trovano e sul loro destino, omette alcuni fatti sulle attività di Jim Bakker dopo gli eventi rappresentati. Bakker si risposò e, nel 2003, tornò al televangelismo, concentrandosi sull’apocalitticismo. Ha usato il suo spettacolo per vendere una linea di forniture ad alto prezzo “Set per il giorno del giudizio”, comprese grandi quantità di cibo a lunga conservazione. Nel 2020, ha anche iniziato a promuovere un prodotto a base di argento colloidale, la “Soluzione d’argento”, che, secondo lui falsamente, poteva curare il COVID-19 (il National Institutes of Health ha affermato che l’argento colloidale non ha funzioni o benefici medici noti). Il procuratore generale repubblicano del Missouri (dove ha sede la Morningside Church Productions di Bakker) ha citato in giudizio Bakker e Morningside nel marzo 2020, chiedendo un’ingiunzione che ordinasse a Bakker di interrompere la vendita della “Soluzione d’argento” come trattamento per il COVID-19. Baker è stato citato in giudizio anche dallo stato dell’Arkansas e ha ricevuto avvertimenti da diversi altri enti statali e federali, tra cui lo stato di New York e la Food and Drug Administration degli Stati Uniti. Nel giugno 2021, un tribunale del Missouri ha ordinato a Bakker di pagare 156.000$ per risolvere la causa e fornire rimborsi a chiunque abbia pagato denaro o dato contributi per ricevere la “Soluzione d’argento”. A Bakker è stato inoltre vietato pubblicizzare o vendere il prodotto “per diagnosticare, prevenire, attenuare, trattare o curare qualsiasi malattia o infermità”. Ha dovuto anche pagare un risarcimento agli arkansiani. La FDA e la Federal Trade Commission hanno emesso un avvertimento pubblico secondo cui i prodotti a base di argento colloidale di Bakker e altri simili sono farmaci non approvati che “presentano rischi significativi per la salute dei pazienti e violano la legge federale”.

Sebbene questo film alluda ai sospetti (e ad altre voci) di Tammy Faye Bakker sulla presunta omosessualità di Jim Bakker, non racconta il ruolo che diverse accuse hanno avuto e talune relazioni con uomini hanno giocato nella sua caduta come telepredicatore. Due uomini, il collega telepredicatore della PTL John Wesley Fletcher e l’ex funzionario della PTL Jay Babcock, hanno entrambi testimoniato al gran giurì che indagava sulle accuse contro Bakker di aver avuto rapporti sessuali con Bakker, sebbene Bakker stesso avesse testimoniato, anche lui sotto giuramento, di non aver mai avuto un incontro omosessuale. Anche Fletcher (il suo nome è stato cambiato in Richard per il film), interpretato in questo film da Louis Cancelmi, perse il suo ministero in seguito agli scandali Bakker. Nel libro “PTL: The Rise and Fall of Jim and Tammy Faye Bakker’s Evangelical Empire” del 2017 della Oxford University Press, l’autore John H. Wigger scrive che John Westley Fletcher morì nel 1996, secondo quanto riferito, di AIDS.

Il film allude al fatto che la carriera post-PTL di Tammy Faye Bakker a Hollywood è stata desolante. In realtà si è verificato il contrario, ha avuto molti lavori nell’intrattenimento, tra cui un posto come guest nella sitcom Pappa e ciccia (1988) e due apparizioni in The Drew Carey Show (1995) nei panni della madre di Mimi, un personaggio principale che indossava una quantità scandalosa di trucco. È stata anche membro del cast del folle reality show The Surreal Life (2003) e ha fatto circa una dozzina di apparizioni in Hollywood Squares (1998).

Il documentario originale

Dodici anni dopo il drammatico crollo dell’impero cristiano di Jim e Tammy Faye Bakker, questo documentario racconta, per la prima volta, cosa è realmente accaduto. Tammy Faye Bakker spiega cosa è realmente successo a lei e a suo marito quando hanno perso il controllo del primo e più riuscito ministero televisivo del suo genere.

PTL è stata la prima rete a lanciare il proprio satellite – “trasmettendo 24 ore al giorno fino alla Seconda Venuta”, e la prima – e unica – a costruire un parco a tema, un enorme rifugio cristiano in stile Disney che Jim ha costruito grazie alle donazioni dei suoi fedeli spettatori. Ma la loro caduta è stata spettacolare quanto la loro ascesa. Fu il più grande scandalo dei suoi tempi e uno dei grandi incidenti della fine degli anni ’80. I Bakker si trovarono crocifissi alla corte dell’opinione pubblica per la loro avidità e presunta corruzione. Tammy Faye finì alla Betty Ford Clinic e Jim finì in carcere.

“The Eyes of Tammy Faye” esplora i meccanismi oscuri dell’industria dei telepredicatori e mostra come Jim e Tammy Faye Bakker siano stati ingannati dal loro ministero dal telepredicatore rivale Jerry Falwell, leader della maggioranza morale. Falwell, si afferma, ha promesso aiuto e sostegno, poi li ha denunciati, ha organizzato un colpo di stato e ha costretto inutilmente il loro ministero alla bancarotta. Mostra come Jim Bakker sia stato condannato a 45 anni di carcere per frode, da un giudice che a un certo punto si è infilato le dita nelle orecchie per non ascoltare le argomentazioni della difesa. Il film afferma che le accuse di aver sottratto denaro al loro ministero erano completamente false e che sebbene vivessero bene, non vivevano meglio di qualsiasi altro telepredicatore che gestiva ministeri multimilionari.

Il film segue Tammy Faye mentre, dodici anni dopo, cerca di rimettere insieme la sua vita. La accompagniamo nel complesso di 1200 acri dell’Heritage Park che è rimasto vuoto e abbandonato dal fallimento di PTL. E assistiamo ai suoi tentativi di venire a patti con ciò che ha passato. È la storia archetipica degli anni ottanta boom-and-bust (boom economico e bancarotta), e delle straordinarie personalità che governano il mondo dell’industria televangelista; e anche la storia della visione di una donna unica del suo mondo.

Gli Occhi di Tammy Faye – La colonna sonora

Le musiche originali de Gli Occhi di Tammy Faye” sono del compositore americano Theodore Shapiro (Il diavolo veste Prada, Tu, Lo stagista inaspettato, Zoolander 2, Bombshell – La voce dello scandalo).

(Il diavolo veste Prada, Tu, Lo stagista inaspettato, Zoolander 2, Bombshell – La voce dello scandalo). Jessica Chastain ha realizzato personalmente le sue cover delle canzoni originali di Tammy Faye Bakker.

La colonna sonora include i brani: How Great Thou Art di Michael Parnell / Blueberry Hill, I’m Gonna Be a Wheel Someday e Let the Four Winds Blow di Fats Domino / In the Rifted Rock di Minnesota Compline Choir & Charles A. Parsons (direttore e pianista) / Socialite Society di David Mitcham / Spick & Span di Jody Jenkins / It’s Happening Now di Harold Geller & Jacky Arthur / Love Letters in the Sand di Pat Boone / Restaurant Music di Ronald Stein / Eva di Marc Durst / Chandeliers di Harry Lubin / We’ll Face the World Together di The Tommy Smith Band / Make Up My Mind di Firstcom Artist / Space Travel di Bob Bradley & Steve Dymond / How Great Thou Art di Thomas S. Drescher / Crimond (‘The Lord’s My Shepherd’) from the Scottish Psalter di Andrew Remillar / Jesus Loves Me, Give a Hug, Up with a Giggle, Don’t Give Up (On the Brink of a Miracle) e My Hope Is Built on Nothing Less (The Solid Rock) di Jessica Chastain.

1. Don’t Give Up (On the Brink of a Miracle) – Tammy Sue Bakker (3:58)

2. Battle Hymn of the Republic – Jessica Chastain (3:43)

3. Jesus Keeps Takin’ Me Higher & Higher – Jessica Chastain (3:25)

4. The Sun Will Shine Again – Jessica Chastain (5:20)

5. Somebody Touched Me (feat. Mark Wystrach) – Jessica Chastain (4:31)

6. We Are Blest – Jessica Chastain (6:21)

7. Don’t Give Up (On the Brink of a Miracle) – Jessica Chastain (4:00)

8. The Eyes of Tammy Faye Score Suite – Theodore Shapiro (7:42)

9. Puppet Medley (Give a Hug, Jesus Loves Me, Up with a Giggle) – Jessica Chastain (1:46)

La colonna sonora de “Gli occhi di Tammy Faye” è disponibile su Amazon.