Gloria!: clip e featurette ufficiali del film di Margherita Vicario (Al cinema)

Al cinema dall’11 aprile con 01 Distribution Gloria!, l’esordio come regista dell’attrice e cantautrice Margherita Vicario che ci porta in un istituto femminile nella Venezia di fine ‘700. Il film è una produzione Tempesta con Rai Cinema in coproduzione con tellfilm con il contributo di MIC – Ministero della Cultura.

Gloria! – Trama e cast

Ambientato in un istituto femminile nella Venezia di fine ‘700, Gloria! racconta la storia di Teresa, una giovane dal talento visionario, che, insieme a un gruppetto di straordinarie musiciste, scavalca i secoli e sfida i polverosi catafalchi dell’Ancien Régime inventando una musica ribelle, leggera e moderna. Pop!

Il cast: Galatea Bellugi, Carlotta Gamba, Veronica Lucchesi, Maria Vittoria Dallasta, Sara Mafodda, Paolo Rossi, Elio, Natalino Balasso, Anita Kravos, Vincenzo Crea, Jasmin Mattei

Gloria! – Le clip ufficiali

Note di Margherita Vicario

CENNI STORICI



Nel mio lavoro di cantautrice, da anni mi scontro con la stessa domanda: cosa ne pensi della situazione delle donne nella musica oggi? Bene, per cercare una risposta esaustiva, sono iniziate le ricerche che mi hanno portato a scrivere “Gloria!”. Ripercorrendo la storia delle compositrici italiane ed europee, la cosa per me più curiosa è stata scoprire l’affascinante mondo dei quattro Ospedali di Venezia e delle Figlie di Choro. Gli Ospedali erano istituti assistenziali femminili che impartivano la più alta formazione musicale – basti pensare che il più noto, l’Ospedale della Pietà, è famoso per essere stato la palestra di Vivaldi (il Prete Rosso)… Con la diretta conseguenza che le uniche persone che potevano permettersi di studiare musica ad altissimo livello, nell’apice dello splendore della Venezia Barocca del ‘700, erano le nobili e le orfane! Ma, nonostante la formazione d’eccellenza, queste artiste non potevano fare della musica una professione. E così, mentre nei corrispettivi Conservatori Napoletani maschilisi formavano musicisti professionisti, negli Ospedali di Venezia le ragazze potevano ambire solo ad un buon matrimonio, oppure a suonare a vita per la Gloria di Dio. Mi sono detta: è impossibile che non ci fossero velleità creative in queste ragazze, che di fatto erano straordinarie autrici e compositrici e perché ne sono passate così poche alla Storia? Chissà quanto talento, quanta fantasia albergavano nelle menti di quelle ragazze, nobili o orfane, che passavano i pomeriggi a studiare sedute al clavicembalo… Giocando sul fatto che in un posto del genere potrebbe essere successa qualsiasi cosa, è nata l’idea di Gloria!: la storia di Teresa, una ragazza con un buon orecchio e una percezione musicale libera, che attraverso la scoperta di un pianoforte riesce quasi a viaggiare nel tempo e a esplorare la dimensione della creatività più pura fuori dai canoni del suo tempo.

Note di regia

Il mio obiettivo era quello di calare una storia di fantasia in un contesto storico preciso e pieno di dettagli. Da Johan Stein costruttore di pianoforti, all’elezione di Papa Pio VII a Venezia, dal declino della Serenissima alle composizioni di Lucia che corrispondono a quelle dell’unica compositrice orfana arrivata ai giorni nostri: Maddalena Laura Lombardini Sirmen. Tenevo tantissimo, in generale, alla verosimiglianza di questa storia, che è vero, è piena di guizzi fantastici, salti nel tempo musicali, ma ha anche l’ambizione di raccontare la reale condizione di queste musiciste nella loro epoca. Con costumi, scenografia e fotografia abbiamo lavorato in questa direzione: apparentemente è un film propriamente d’epoca con molta cura nei colori, nelle references pittoriche e nei dettagli di scenografia. Il punto di partenza è quindi filologico e solo da lì poteva partire poi l’aspetto più “fantastico” che è invece delegato al mondo interiore delle protagoniste e alle loro creazioni musicali. C’è stato un lungo lavoro di preparazione delle attrici sia per creare un gruppo affiatato di sorelle, sia per entrare nei panni di eccellenti musiciste. Hanno infatti studiato per mesi con un coach di violino e violoncello per cercare di amalgamarsi con il resto dell’orchestra che è invece composto da vere musiciste e coriste di musica barocca. Un’altra cosa per me centrale è stato il montaggio su musica e la ricerca ritmica: molte sequenze sono state coreografate nello spazio come delle scene teatrali e provate e riprovate in location. Solo all’operatore di macchina era data la libertà, essendo un film girato perlopiù con macchina a mano, di sperimentare e muoversi all’interno di scene i cui movimenti e ritmi erano stati già prestabiliti.

Margherita Vicario – Note biografiche

Vicario (classe ’88) è un’attrice e cantautrice diplomata all’Accademia Europea D’Arte Drammatica. Negli anni dell’accademia scrive l’ ep ‘Esercizi Preparatori’ e ‘Minimal Musical’ il suo primo album da cantautrice. Scrive la tesi del B.A. in Performing Arts sull’uso della musica popolare nel teatro politico di Brecht e approfondisce lo studio del metodo Dalcroze, un sistema di pedagogia musicale basato sull’apprendimento delle regole musicali tramite l’ascolto e l’uso del corpo.

Nel 2014 porta in giro per club e teatri il suo primo spettacolo concerto “LEM LEM – Liberi Esperimenti Musicali”. Nel frattempo lavora come attrice in film e serie televisive (Woody Allen, Lamberto Bava, Marco Pontecorvo, Pappi Corsicato).

Portando avanti entrambe le carriere da attrice e musicista, pubblica nel 2021 il suo secondo album “Bingo” con Universal. Collabora con artisti come Francesco Guccini, Vinicio Capossela, Vasco Brondi, Lo Stato Sociale, Raphael Gualazzi, Elodie, Rancore, la Rappresentante di Lista e molti altri.

Nel 2023 scrive insieme ad Anita Rivaroli, musica affiancata da Dade e dirige la sua opera prima “GLORIA!” prodotta da tempesta, Rai Cinema e tellfilm.

Gloria! – Il trailer ufficiale

Gloria! Ai Giovani Talenti!

In occasione del lancio del film “Gloria!”, 01 Distibution, Tempesta e Rai Cinema hanno avviato una partnership con IED – Istituto Europeo di Design per creare un progetto innovativo e stimolante, destinato a dare voce ai giovani talenti nel mondo della moda.

Claudia Infantino, Giacomo Sica, Giovanni Piccirilli e Arianna Semprucci, quattro brillanti fashion designer scelti tra i migliori studenti e studentesse IED Milano, hanno realizzato una collezione esclusiva di corpetti, ispirandosi all’estetica e ai temi fondamentali del film “Gloria!”. Ognuno di loro ha trasformato i concetti e le immagini del film in autentici capolavori artigianali: dalla musica come idea di ribellione e libertà a forma intima di racconto ed espressione personale, fino ai temi della dualità e al “fiorire ad ogni costo”, ciascuno dei lavori dei giovani creativi è nato per celebrare l’unione tra cinema e moda attraverso creazioni indossabili che incarnano il valore intrinseco di entrambe le forme d’arte.

“L’approccio creativo è stato differente, libero e caratterizzante per ogni elaborato, che è frutto di un lavoro personale in piena coerenza con i percorsi formativi e che rispecchia lo stile unico di ogni giovane designer – commenta Antonio Bandini – docente IED e tutor di progetto – in merito al lavoro di studenti e studentesse, che hanno avuto l’opportunità di vedere in anteprima il film e di incontrare in un momento dedicato la regista, per dare vita a opere frutto di un vero scambio tra le rispettive visioni. “I ragazzi e le ragazze hanno lavorato con interesse ed entusiasmo, dimostrando non solo una forte creatività, ma anche professionalità nell’approccio alla collaborazione e alla realizzazione dei capi richiesti”.

“La cosa che più mi ha colpito, è che il film ha trasmesso agli studenti dei concetti, delle emozioni, delle idee che loro poi hanno metabolizzato e trasformato in corsetti, in materia viva. Appena li ho visti ho subito intuito gli elementi che avevano utilizzato per esprimere Gloria! come la voglia di strapparsi i vestiti di dosso o la leggerezza messa in contrappunto alla costrizione. Tantissimi elementi che riguardano il film e che ho visto nei corpetti realizzati dagli studenti dello IED”. Margherita Vicario.

In parallelo a questa straordinaria iniziativa, Margherita Caspani, illustratrice di talento e Alumna IED, vincitrice del prestigioso premio IGPDecaux Graphic, ha dato il suo contributo al progetto con la creazione di un’illustrazione in stile Pop! per una limited edition di t-shirt. La sua opera, vibrante e dinamica, citando uno dei passaggi chiave del film, cattura l’essenza della pellicola in modo vivido e coinvolgente, celebrando l’idea della musica come potente via di uscita e come la più pura forma di solidarietà ed inclusione.

Il cuore di questo progetto risiede nell’intento di scoprire, coltivare e valorizzare il talento dei giovani creativi nel panorama della moda, seguendo la filosofia ispiratrice del film “Gloria!”: il talento e l’amore per l’arte sono le chiavi fondamentali per trasformare i propri sogni in realtà. Questa straordinaria collaborazione rappresenta un perfetto esempio di come il cinema possa ispirare e influenzare altri settori creativi, incoraggiando la crescita e lo sviluppo di nuovi talenti che porteranno avanti il testimone dell’innovazione e della creatività nel mondo della moda e oltre.

Gloria! – Il poster ufficiale