Godzilla vs Kong: Warner Bros. e Legendary anticipano l’uscita di due mesi

Warner Bros. e Legendary Pictures hanno annunciato una nuova data di uscita anticipata per l’atteso Godzilla vs Kong che come da accordo siglato con HBO Max uscirà contemporaneamente in streaming e nelle sale americane. Il film doveva originariamente uscire il 21 maggio 2021 ma ora apprendiamo da The Hollywood Reporter che sarà nelle sale il 26 marzo.

Adam Wingard (The Guest, Your Next, Death Note) sta dirigendo il film che vedrà i due iconici mostri giganti scontrarsi nel mezzo di una “cospirazione umana” ordita per spazzare via i Titani dalla faccia della Terra per sempre.

La trama ufficiale:

In un nuovo mondo in cui ora l’uomo e il mostro coesistono, Monarch deve aprire la strada ad un futuro prospero insieme ai Titani, tenendo sotto controllo l’umanità. Tuttavia, le fazioni rivali che vogliono manipolare i Titani per la guerra iniziano a sorgere sotto le spoglie di una nefanda cospirazione, minacciando di spazzare via tutta la vita sul pianeta. Nel frattempo, su Skull Island, una strana attività sismica attira l’attenzione di Godzilla e Kong.

L’evento crossover vede la partecipazione di Millie Bobby Brown (Stranger Things), Brian Tyree Henry (Atlanta), Rebecca Hall (Iron Man 3), Julian Dennison (Deadpool 2), Danai Gurira (The Walking Dead), Jessica Henwick (Iron Fist), Alexander Skarsgard (True Blood), Shun Oguri (Gintama), Eiza Gonzalez (Baby Driver), Kyle Chandler (Friday Night Lights), Demian Bichir (The Nun), Van Marten (The Walking Dead) e Zhang Ziyi (La tigre e il dragone).

È stato precedentemente riferito che la colonna sonora del film sarà composta da Tom Holkenborg, alias Junkie XL, anche autore delle musiche di Mad Max: Fury Road, Alita – Angelo della battaglia, Deadpool e Batman v Superman: Dawn of Justice.

“Godzilla vs Kong” è il quarto film del Monsterverse di Legendary che già include i reboot Godzilla (2014) e Kong: Skull Island (2017) e il sequel Godzilla: King of the Monsters (2019).

Fonte: The Hollywood Reporter