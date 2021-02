Joaquin Phoenix e Renee Zellweger tra gli ospiti dei Golden Globes 2021

Joaquin Phoenix, Renee Zellweger, Awkwafina e Cynthia Erivo saranno tra gli ospiti della cerimonia di premiazione dei Golden Globes 2021 che sarà presentata dal duo Kristen Wiig & Annie Mumolo, co-protagoniste della recente commedia Barb & Star Go to Vista Del Mar.

Per quanto riguarda i Golden Globes vinti da questi attori Phoenix è stato eletto miglior attore in un film drammatico per Joker, Zellweger ha portato a casa il premio come migliore attrice in un film drammatico per la sua interpretazione nel biopic Judy, Awkwafina ha vinto un Golden Globe come migliore attrice in un film commedia o musicale per il suo ruolo in The Farewell – Una bugia buona mentre Erivo è stata nominata lo scorso anno come migliore attrice in un film drammatico per il biopic Harriet e nel 2011 Wiig è stata candidata come Miglior attrice in un film commedia o musicale per il campione d’incassi Le amiche della sposa.

Il sito Deadline riporta che i produttori dei Golden Globes hanno chiesto agli ospiti di apparire di persona alla Rainbow Room di New York City o al Beverly Hilton di Beverly Hills a Los Angeles, location tradizionale delle cerimonie, dove rispettivamente Tina Fey e Amy Poehler condurranno separatamente lo spettacolo durante il quale i candidati appariranno in virtuale e verranno seguiti rigorosi protocolli COVID-19 per garantire la sicurezza di chi sarà in loco e in presenza.

Le recenti nomination ai Golden Globes 2021 hanno visto per i film drammatici in lizza The Father, il Mank di David Fincher, l’acclamato Nomadland in pole position per gli Oscar 2021, Promising Young Woman e Il processo ai Chicago 7, mentre nella categoria film commedia o musicale ci sono in corsa Borat – Seguito di film, Hamilton, Palm Springs, Music e The Prom. La cerimonia di premiazione della 78a edizione dei Golden Globes andrà in onda in diretta il 28 febbraio.