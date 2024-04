Joker: Folie à Deux – primo poster e annuncio trailer del Joker 2 con Joaquin Phoenix e Lady Gaga

Joker: Folie á Deux aka Joker 2 ha il suo primo poster ufficiale che ritrae l’Arthur Fleck di Joaquin Phoenix che balla con la Harley Quinn di Lady Gaga. Il poster è accompagnato dalla tagline: Il mondo è un palcoscenico (“The World is a Stage). Insieme al teaser poster c’è anche l’annuncio di un primo trailer del film che sarà disponibile a partire dal 9 aprile.

Il titolo del film, “Joker: Folie à Deux”, si riferisce al termine clinico per la “follia condivisa”, disturbo psicologico definito anche “follia contagiosa” o “follia infettiva”, Questo disturbo coinvolge e lega due individui (l’induttore e il sottomesso), un chiaro riferimento alla relazione “malata” che unisce Joker e Harley Quinn. Il film si svolgerà all’interno dell’Arkahm Asylum, iconico e famigerato manicomio criminale dove vedremo prendere forma l’ossessione di Quinn per Arthur Fleck e quest’ultimo utilizzare la capacità manipolatoria del suo alter ego Joker.

Joker 2 sarà un musical a base di cover

Il sequel di Joker, è stato descritto da Variety come “un musical da Jukebox nello stile di Mamma Mia! e Moulin Rouge”. Pare che il film includerà reinterpretazioni di almeno 15 canzoni “molto famose”, tra cui “That’s Entertainment” di The Band Wagon del 1953, Ricordiamo inoltre che Hildur Guðnadóttir, compositrice per il film originale, è tornata per musicare anche il sequel.

Il regista Todd Phillips ha rivelato che una delle fonti d’ispirazione dietro lo stile visivo del film è Un sogno lungo un giorno (One from the Heart). Si tratta di un dramma romance musicale del 1982 di Francis Ford Coppola legato ad un momento nero per il regista e la sua American Zoetrope. A seguito del flop al botteghino del film, Coppola fu costretto a vendere i suoi stessi studi per pagare i debiti.

Nel film figurano anche Zazie Beetz che torna nei panni di Sophie Dumond, con l’aggiunta di Catherine Keener, Jacob Lofland e Brendan Gleeson che interpreteranno nuovi personaggi. “Joker 2” uscirà nei cinema il 4 ottobre 2024.

Joker 2 – Il primo teaser poster ufficiale

Fonte: CBM