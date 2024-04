Joker: Folie À Deux – primo trailer italiano di “Joker 2” con Joaquin Phoenix e Lady Gaga

Warner Bros. ha pubblicato un primo trailer italiano di Joker: Folie à Deux aka Joker 2 della DC. Il video offre un primo sguardo al prossimo capitolo della folle storia dell’Arthur Fleck di Joaquin Phoenix che sarà diretto da Todd Phillips e affiancato da Lady Gaga nei panni di Harley Quinn.

“Joker 2” è stato descritto come un ““un musical jukebox nello stile di Mamma Mia! e Moulin Rouge” composto da 15 canzoni famose reinterpretate in versione cover, e la sua storia sarà ambientata principalmente all’interno dell’Arkham Asylum, iconico e famigerato manicomio criminale dove vedremo prendere forma l’ossessione di Quinn per Arthur Fleck e quest’ultimo utilizzare la capacità manipolatoria del suo alter ego Joker.

Joker 2 – Il trailer italiano ufficiale

Il titolo del film, “Joker: Folie à Deux”, si riferisce al termine clinico per la “follia condivisa”, disturbo psicologico definito anche “follia contagiosa” o “follia infettiva”, Questo disturbo coinvolge e lega due individui (l’induttore e il sottomesso), un chiaro riferimento alla relazione “malata” che unisce Joker e Harley Quinn.

Il regista Todd Phillips ha rivelato che una delle fonti d’ispirazione dietro lo stile visivo del film è Un sogno lungo un giorno (One from the Heart). Si tratta di un dramma romance musicale del 1982 di Francis Ford Coppola legato ad un momento nero per il regista e la sua American Zoetrope. A seguito del flop al botteghino del film, Coppola fu costretto a vendere i suoi stessi studi per pagare i debiti.

Nel film compaiono anche Zazie Beetz nei panni di Sophie Dumond, con Catherine Keener, Jacob Lofland e Brendan Gleeson in ruoli non rivelati.

Joker e Harley Quinn nei fumetti

Nel finale del film “Joker”, l’Arthur Fleck di Phoenix è stato rinchiuso in un istituto psichiatrico. Si tratta di un’ambientazione che richiama l’origine della relazione tra Joker e Harley Quinn, poiché lei era una psichiatra corteggiata a distanza da Joker recluso ad Arkham. Quando Harley decide di incontrarlo, lui la manipola e lei finisce per innamorarsi perdutamente di lui. In realtà Harley fa di Joker una vera e propria ossessione amorosa nel senso più patologico del termine.

Harley Quinn alla fine aiuta Joker a fuggire da Arkham, ma lui una volta libero la molla senza un minimo di rimpianto (sennò che sociopatico sarebbe?). Inizia poi questa tumultuosa relazione in cui i due si prendono e lasciano a più riprese, con Harley Quinn che spesso si trova a far da complice al Joker nei vari piani pazzoidi che il Principe Pagliaccio del Crimine escogita di volta in volta.

Questa trama è narrata “Batman: Amore folle” (The Batman Adventures: Mad Love), noto anche come Amore folle. Si tratta di un fumetto parte della serie “Le avventure di Batman” che ha debuttato nel 1994. I testi sono di Paul Dini con illustrazioni di Bruce Timm, insieme i due hanno creato la serie animata di Batman del 1992.

“Joker: Folie á Deux” uscirà nei cinema italiani il 2 ottobre 2024.

Joker Folie À Deux – Il poster ufficiale