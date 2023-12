Joker 2: nuove immagini di “Joker: Folie à Deux” con Joaquin Phoenix e Lady Gaga

Il regista Todd Phillips ha condiviso due nuove foto dell’attesissimo Joker: Folie à Deux aka Joker 2. Una delle immagini mostra l’Arthur Fleck di Joaquin Phoenix rinchiuso in una cella, e la seconda la dottoressa Harleen Quinzel di Lady Gaga che fissa Fleck che indossa abito e trucco d’ordinanza del Joker.

Le foto sono accompagnate dalla seguente nota del regista: “Auguro a tutti buone feste e un bellissimo anno nuovo. Ottobre 2024 #Joker2.”

E’ stato confermato che il sequel di Joker sarà un musical e la sua storia sarà ambientata principalmente nell’Arkham Asylum. Il titolo provvisorio del film, “Joker: Folie à Deux”, si riferisce al termine clinico per “follia a due”, un riferimento ad un disturbo psicologico definito anche follia contagiosa o follia infettiva che coinvolge due individui (l’induttore e il sottomesso), un chiaro riferimento alla relazione “malata” che unisce Joker e Harley Quinn.

Coppola tra le fonti d’ispirazione di Joker 2

Todd Phillips ha rivelato che una delle fonti d’ispirazione dietro lo stile visivo del sequel è il film del 1982 Un sogno lungo un giorno (One from the Heart) di Francis Ford Coppola, dramma romance musicale. La storia è ambientata a Las Vegas il 4 luglio ed è incentrata su un meccanico e una agente di viaggio che si lasciano mentre festeggiano il loro quinto anniversario, li seguiamo fino a che entrambi non trovano un nuovo partner, un’artista circense per lui e un cameriere che si spaccia per pianista e cantante per lei. Il film che presenta la fotografia di Vittorio Storaro e Ronald Víctor García, è legato ad un momento nero per Coppola e la sua American Zoetrope, dopo il flop al botteghino, Coppola fu costretto a vendere i suoi stessi studi per pagare i debiti.

Il direttore della fotografia Lawrence Sher ha raccontato allo YouTuber Matti Haapoja le immagini del musical di Coppola “sono diventate uno spunto di conversazione per me, Mark Friedberg, lo scenografo, e Todd [Phillips] mentre esploravamo in quei primi giorni. Anche se non è un riferimento che prenderai sul set e dirai ‘Voglio che sia così’, è come cibo per la mente. È cibo da sogno.”

Sher in un’altra intervista, con Definition Magazine (via SuperHeroHype), ha accennato ad un grande cambiamento rispetto al film originale.

Una cosa che apprezzo di Todd Phillips – con cui ho fatto sette film, incluso Joker – è che corre sempre dei rischi. Questo film è un grande cambiamento e sarà davvero sorprendente per le persone. Sono così entusiasta che tutti possano vederlo.

Nel film compaiono anche Zazie Beetz nei panni di Sophie Dumond, con Catherine Keener, Jacob Lofland, Harry Lawtey e Brendan Gleeson in ruoli non rivelati. Warner Bros. distribuirà il film nelle sale il 4 ottobre 2024.